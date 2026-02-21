A brit közszolgálati médium hetekig tartó kutatása során túlélőket, nyomozókat és szociális munkásokat szólaltatott meg. Több áldozat arról számolt be, hogy egyes bandák éjszakánként akár tíz-tizenöt férfival is szexuális kapcsolatba kényszerítették őket. Volt, akit fegyverkereskedelemre, lopásra vagy drogterjesztésre is rávettek, írja az Exxpress.
Megdöbbentő BBC-riport: kiskorú lányokat kényszerítenek prostitúcióra Londonban
Súlyos visszaéléseket tárt fel a BBC oknyomozó riportja: londoni migrációs hátterű bűnbandák módszeresen manipulálnak, zsarolnak és kényszerítenek prostitúcióra akár 13 éves lányokat. A beszámoló szerint a fiatalokat alkohollal, kábítószerrel és adósságcsapdával teszik függővé, majd szexuálisan kizsákmányolják, illetve bűncselekmények elkövetésére kényszerítik.
A londoni rendőrség egyik nyomozója, John Knox őrmester – a Lambeth és Southwark kerületekben – úgy fogalmazott: a bandák hierarchiájában a lányok állnak a „létra legalján”, és gyakran nincs lehetőségük nemet mondani. Beszámolója szerint csak az ő körzetében legalább hatvan, 13 és 15 év közötti érintett áldozatról tudnak.
Áldozatok vallomásai: „Tíz-tizenöt férfi éjszakánként”
A riport szerint különösen veszélyeztetettek azok a fiatalok, akik szegénységben élnek, családjuk szétesett, vagy korábban is bántalmazás, drogproblémák árnyékolták be az életüket. Több megszólaló azt állította, hogy az elkövetőik között dél-ázsiai származású férfiak is voltak.
Egy 15 éves lány arról beszélt:
Minden este tíz-tizenöt férfival kellett lennem. Alkoholt és drogokat adtak nekem, majd felébredtem az ágyban egyikükkel, néha hárommal. A dél-ázsiai elkövetők (Pakisztán/India) gúnyolódtak velem: Ó, te egy kedves, fiatal, fehér lány vagy.
Egy másik áldozat szerint:
Csak szexet akartak. Ajándékokkal halmoztak el, hogy kívánatosnak érezzem magam. A dél-ázsiai férfiak kihasználták a helyzetemet, de ez Londonban történik!
Ugyanakkor a londoni rendőrség hangsúlyozta: a fővárosban működő bűnbandák etnikailag vegyes összetételűek, és nincs átfogó, országos adatbázis az elkövetők hátteréről. Egyetlen csoport sincs túlreprezentálva – tipikus multikulturális London, fogalmaztak.
Egy ügyvéd óvatosságra int: „Országos szinten hiányoznak az etnikai adatok.”
Az ügy politikai vitákat is kiváltott. Sadiq Khan londoni főpolgármester korábban tagadta, hogy a brit fővárosban lányok elleni erőszakra szervezett bandák működnének, hivatala közölte: minden gyermekek elleni kizsákmányolással szemben határozott fellépésre van szükség.
A londoni rendőrség évente mintegy kétezer, kiskorúakat érintő kizsákmányolási ügyet regisztrál, és több mint ezer korábbi eset újravizsgálatát rendeli el. A hatóságok szerint ezek az ügyek kiemelt prioritást élveznek, és jelentős erőforrásokat mozgósítanak a bűnszervezetek felszámolására.
Borítókép: London éjszaka (Fotó: Hans Lucas/AFP/Stéphane Rouillard)
