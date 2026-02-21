Megdöbbentő BBC-riport: kiskorú lányokat kényszerítenek prostitúcióra Londonban

A londoni rendőrség egyik nyomozója, John Knox őrmester – a Lambeth és Southwark kerületekben – úgy fogalmazott: a bandák hierarchiájában a lányok állnak a „létra legalján”, és gyakran nincs lehetőségük nemet mondani. Beszámolója szerint csak az ő körzetében legalább hatvan, 13 és 15 év közötti érintett áldozatról tudnak.

Áldozatok vallomásai: „Tíz-tizenöt férfi éjszakánként”

A riport szerint különösen veszélyeztetettek azok a fiatalok, akik szegénységben élnek, családjuk szétesett, vagy korábban is bántalmazás, drogproblémák árnyékolták be az életüket. Több megszólaló azt állította, hogy az elkövetőik között dél-ázsiai származású férfiak is voltak.

Egy 15 éves lány arról beszélt:

Minden este tíz-tizenöt férfival kellett lennem. Alkoholt és drogokat adtak nekem, majd felébredtem az ágyban egyikükkel, néha hárommal. A dél-ázsiai elkövetők (Pakisztán/India) gúnyolódtak velem: Ó, te egy kedves, fiatal, fehér lány vagy.

Egy másik áldozat szerint:

Csak szexet akartak. Ajándékokkal halmoztak el, hogy kívánatosnak érezzem magam. A dél-ázsiai férfiak kihasználták a helyzetemet, de ez Londonban történik!

Ugyanakkor a londoni rendőrség hangsúlyozta: a fővárosban működő bűnbandák etnikailag vegyes összetételűek, és nincs átfogó, országos adatbázis az elkövetők hátteréről. Egyetlen csoport sincs túlreprezentálva – tipikus multikulturális London, fogalmaztak.

Egy ügyvéd óvatosságra int: „Országos szinten hiányoznak az etnikai adatok.”

Az ügy politikai vitákat is kiváltott. Sadiq Khan londoni főpolgármester korábban tagadta, hogy a brit fővárosban lányok elleni erőszakra szervezett bandák működnének, hivatala közölte: minden gyermekek elleni kizsákmányolással szemben határozott fellépésre van szükség.