Megdöbbentő BBC-riport: kiskorú lányokat kényszerítenek prostitúcióra Londonban

Súlyos visszaéléseket tárt fel a BBC oknyomozó riportja: londoni migrációs hátterű bűnbandák módszeresen manipulálnak, zsarolnak és kényszerítenek prostitúcióra akár 13 éves lányokat. A beszámoló szerint a fiatalokat alkohollal, kábítószerrel és adósságcsapdával teszik függővé, majd szexuálisan kizsákmányolják, illetve bűncselekmények elkövetésére kényszerítik.

Szabó István
Forrás: Exxpress2026. 02. 21. 5:55
London éjszaka Fotó: Stéphane Rouillard Forrás: Hans Lucas/AFP
A brit közszolgálati médium hetekig tartó kutatása során túlélőket, nyomozókat és szociális munkásokat szólaltatott meg. Több áldozat arról számolt be, hogy egyes bandák éjszakánként akár tíz-tizenöt férfival is szexuális kapcsolatba kényszerítették őket. Volt, akit fegyverkereskedelemre, lopásra vagy drogterjesztésre is rávettek, írja az Exxpress.

London
A csonka családokból származó lányok különösen veszélyeztetettek, a bandák kényszerítik őket szexrabszolgaságra (Fotó: Képernyőkép)

A londoni rendőrség egyik nyomozója, John Knox őrmester – a Lambeth és Southwark kerületekben – úgy fogalmazott: a bandák hierarchiájában a lányok állnak a „létra legalján”, és gyakran nincs lehetőségük nemet mondani. Beszámolója szerint csak az ő körzetében legalább hatvan, 13 és 15 év közötti érintett áldozatról tudnak.

Áldozatok vallomásai: „Tíz-tizenöt férfi éjszakánként”

A riport szerint különösen veszélyeztetettek azok a fiatalok, akik szegénységben élnek, családjuk szétesett, vagy korábban is bántalmazás, drogproblémák árnyékolták be az életüket. Több megszólaló azt állította, hogy az elkövetőik között dél-ázsiai származású férfiak is voltak.

Egy 15 éves lány arról beszélt:

Minden este tíz-tizenöt férfival kellett lennem. Alkoholt és drogokat adtak nekem, majd felébredtem az ágyban egyikükkel, néha hárommal. A dél-ázsiai elkövetők (Pakisztán/India) gúnyolódtak velem: Ó, te egy kedves, fiatal, fehér lány vagy.

Egy másik áldozat szerint:

Csak szexet akartak. Ajándékokkal halmoztak el, hogy kívánatosnak érezzem magam. A dél-ázsiai férfiak kihasználták a helyzetemet, de ez Londonban történik!

Ugyanakkor a londoni rendőrség hangsúlyozta: a fővárosban működő bűnbandák etnikailag vegyes összetételűek, és nincs átfogó, országos adatbázis az elkövetők hátteréről. Egyetlen csoport sincs túlreprezentálva – tipikus multikulturális London, fogalmaztak.

Egy ügyvéd óvatosságra int: „Országos szinten hiányoznak az etnikai adatok.”

Az ügy politikai vitákat is kiváltott. Sadiq Khan londoni főpolgármester korábban tagadta, hogy a brit fővárosban lányok elleni erőszakra szervezett bandák működnének, hivatala közölte: minden gyermekek elleni kizsákmányolással szemben határozott fellépésre van szükség.

LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 24: Sadiq Khan, Mayor of London, speaks on stage during the Fabian Society New Year Conference in London, United Kingdom on January 24, 2026. Politicians, delegates, and policy experts gathered at the conference to discuss Britain’s future direction. The event was organized by the Fabian Society, a British left-leaning policy think tank with long-standing ties to the Labour Party. Thomas Krych / Anadolu (Photo by Thomas Krych / Anadolu via AFP)
Sadiq Khan, London főpolgármestere (Fotó: Anadolu/AFP/Thomas Krych)

A londoni rendőrség évente mintegy kétezer, kiskorúakat érintő kizsákmányolási ügyet regisztrál, és több mint ezer korábbi eset újravizsgálatát rendeli el. A hatóságok szerint ezek az ügyek kiemelt prioritást élveznek, és jelentős erőforrásokat mozgósítanak a bűnszervezetek felszámolására.

Borítókép: London éjszaka (Fotó: Hans Lucas/AFP/Stéphane Rouillard)


 

