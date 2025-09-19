London polgármestere nekitámadt Trumpnak

Sadiq Khan szerint Donald Trump első elnöksége óta mit sem változott. London polgármestere a The Guardian hasábjain támadt rá az amerikai elnökre amiért szerinte „az emberek megosztását” politikai fegyverként használja.

London a polgármester szerint egy példás, sokszínű város

Fotó: ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ / Hans Lucas

Khan szerint egyértelmű, hogy az első ciklus óta mit sem változott Donald Trump, hiszen mostani kampányát is a jól bevált gyűlöletkeltésre alapozta. A baloldali városvezető egyúttal felidézte, hogy London is egyre több szélsőjobboldali tüntetést szenved el, ezek pedig nem a semmiből jönnek. A muszlim Khan szerint Trump retorikája és az által közvetített értékek „mérgező politikája” elönti az utcákat.

Khan ennek kapcsán példaként említette, hogy az amerikai elnök beutazási tilalmat rendelt el több muszlim többségű országgal szemben is.

A polgármester szerint azonban ugyanide sorolható az a tény is, hogy Trump az utcára rendelte a Nemzeti Gárdát, amely szerinte egyértelműen egy autoriter lépés volt Trump részéről. Khan egyúttal védelmébe vette a városát és üzent az amerikai elnöknek.

Azt is meg kell mondanunk Trump elnöknek és támogatóinak, hogy hagyják abba a fővárosunk lekicsinylését és becsmérlését. London globális sikertörténet, bármennyire is próbálja színlelni az ellenkezőjét. Nyitott, dinamikus és biztonságosabb, mint bármelyik amerikai állam a gyilkossági arányok tekintetében. Talán ezért van az, hogy rekord számú amerikai tekinti otthonának

– fogalmazott Khan.

A baloldali politikus szerint a két ország barátságába bele kell férnie a kritikáknak is, a brit kormánynak pedig kötelessége megmutatni Trumpnak, hogy miért kell Ukrajnát támogatni.

Donald Trump egyébként eddig sem rajongott Khanért, akit legutóbbi Skóciában tett látogatása alkalmával „kellemetlen alaknak” nevezett, és úgy nyilatkozott: „borzalmas munkát végez London élén”.

Borítókép: Sadiq Khan, London polgármestere (Fotó: AFP)