Gulyás Gergely: Az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi

A jelenlegi helyzetben minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön megjelent epizódjában.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, olyan történelmi és politikai időszakban vagyunk, amikor maga a baloldal, főleg

ez az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi, hiszen a mostani helyzetben a kormányzás és az Európai Unióval folytatott viták arról is szólnak, hogy egy háborúból ki tudunk-e maradni.

Kiemelte, Magyarország érdeke, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen. Hozzáfűzte: az Európai Unió nem ezért, hanem éppen a háború támogatásáért tett meg mindent az elmúlt három és fél, lassan már négy évben. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar baloldal függése Brüsszeltől nyilvánvaló, ezért még ha akarnának, akkor sem tudnának szuverén politikát folytatni. Ezért mindenkinek, aki azt szeretné, hogy a magyarok ügyeiről itt, Magyarországon szülessen döntés, az a célja, hogy egy polgári nemzeti kormány maradjon.

Gulyás Gergely szerint nem érdemes túlzott jelentőséget tulajdonítani a közvélemény-kutatásoknak. Azok a mértékadó közvélemény-kutatók azonban, amelyek legutóbb is közel eltalálták az eredményt, most is elég magabiztos Fidesz-előnyt mérnek.

Visszafogott, higgadt, nyugodt, a valóságnak megfelelő kijelentésnek nevezte, hogy a Fidesznek nagyon jó esélye van arra, hogy magabiztos többséget szerezzen, ugyanakkor megjegyezte, ma már jobb a helyzet a nyárinál, amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn azt mondta, akár 80 egyéni mandátuma is lehet a Fidesznek a 106-ból. A politikus rámutatott, nem a közvélemény-kutatásokból kell kiindulni, hanem a következő három hónapban – és ebből a kampány másfél hónapnyi éles szakaszában – kell világossá tenni, mi a választás tétje.

Az egyik legsúlyosabb kérdés, hogy kimaradunk-e a háborúból, vagy sem

–mondta, megjegyezve: valójában emögött is az áll, hogy Magyarországnak olyan kormánya lesz-e, amely mindenben hajlandó a brüsszeli diktátumok végrehajtására.