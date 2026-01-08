Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

Gulyás GergelyFideszközmédia

Gulyás Gergely: Az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi

A magyar baloldal függése Brüsszeltől nyilvánvaló, ezért még ha akarnának, akkor sem tudnának szuverén politikát folytatni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI
2026. 01. 08. 21:31
A jelenlegi helyzetben minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön megjelent epizódjában.

Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, olyan történelmi és politikai időszakban vagyunk, amikor maga a baloldal, főleg 

ez az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi, hiszen a mostani helyzetben a kormányzás és az Európai Unióval folytatott viták arról is szólnak, hogy egy háborúból ki tudunk-e maradni.

 

Kiemelte, Magyarország érdeke, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen. Hozzáfűzte: az Európai Unió nem ezért, hanem éppen a háború támogatásáért tett meg mindent az elmúlt három és fél, lassan már négy évben. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar baloldal függése Brüsszeltől nyilvánvaló, ezért még ha akarnának, akkor sem tudnának szuverén politikát folytatni. Ezért mindenkinek, aki azt szeretné, hogy a magyarok ügyeiről itt, Magyarországon szülessen döntés, az a célja, hogy egy polgári nemzeti kormány maradjon.

 

Gulyás Gergely szerint nem érdemes túlzott jelentőséget tulajdonítani a közvélemény-kutatásoknak. Azok a mértékadó közvélemény-kutatók azonban, amelyek legutóbb is közel eltalálták az eredményt, most is elég magabiztos Fidesz-előnyt mérnek.

 

Visszafogott, higgadt, nyugodt, a valóságnak megfelelő kijelentésnek nevezte, hogy a Fidesznek nagyon jó esélye van arra, hogy magabiztos többséget szerezzen, ugyanakkor megjegyezte, ma már jobb a helyzet a nyárinál, amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn azt mondta, akár 80 egyéni mandátuma is lehet a Fidesznek a 106-ból. A politikus rámutatott, nem a közvélemény-kutatásokból kell kiindulni, hanem a következő három hónapban – és ebből a kampány másfél hónapnyi éles szakaszában – kell világossá tenni, mi a választás tétje. 

Az egyik legsúlyosabb kérdés, hogy kimaradunk-e a háborúból, vagy sem

–mondta, megjegyezve: valójában emögött is az áll, hogy Magyarországnak olyan kormánya lesz-e, amely mindenben hajlandó a brüsszeli diktátumok végrehajtására.

Ha az Európai Néppárt frakciójában lévő Tisza Párt és a magyar baloldal nyerne a választásokon, akkor valósággá válnának az uniós országjelentésben foglalt követelések – hangoztatta Gulyás Gergely. Azt mondta, a kormány hosszabb ideje küzd azért, hogy Brüsszel tudomásul vegye: akarata ellenére is lesz 13. havi nyugdíj, sőt bevezetik a 14. havit is, továbbá Magyarországon egykulcsos személyi jövedelemadó és társasági adó van alacsony kulccsal. Szétvernék a családtámogatásokat és az otthonteremtési támogatásokat is.

 

A miniszter a Tisza Párt programjának kulcsmondataként határozta meg Tarr Zoltán alelnök azon szavait, amelyek szerint ha a valós szándékaikat a nyilvánosság megismerné, akkor megbuknának. 

Gulyás Gergely úgy vélekedett, a korábbi példák – amikor 1990 után a baloldal Magyarországon hatalomra került – megmutatják, mi történne: elmondták, hogy nagyon jó a családtámogatási rendszer, az otthontámogatási rendszer, legfeljebb többet adnának, aztán mindent megszüntettek.

 

Magyar Péter, a Tisza Párt és a magyar baloldal ha akarna sem lenne abban a helyzetben, hogy ellenálljon a brüsszeli programnak, amelynek célja, hogy Ukrajnát minél előbb beléptesse az Európai Unióba

– jelentette ki a politikus, hozzátéve: ha valaki Ukrajnát akarja finanszírozni, akkor valóban adóemelésre van szükség, akkor valóban szükséges mindaz, ami a Tisza által megrendelt programban benne van.

Gulyás Gergely úgy vélekedett, nincs értelme kisebbségi kormányzásról filozofálni, és a Mi Hazánk Mozgalommal alkotandó koalíció felvetésére is azt mondta, azt szeretnék, ha a Fidesz–KDNP-pártszövetség abszolút többséget szerezne, és mai tudásuk szerint erre jó esély is van. Felidézte, a prezidenciális rendszerre való áttérés lehetősége csak az alkotmányozás során merült fel, de még akkor sem volt erről komoly vita. 

Magyarországon a parlamentáris rendszernek és a miniszteri felelősségnek vannak hagyományai 

– mondta. Kijelentette, Sulyok Tamás kiváló köztársasági elnök, az egyik legtekintélyesebb jogász Magyarországon, úgyhogy mindenki számára megnyugtató, hogy ő tölti be az államfői tisztséget.

Arról, hogy bírósági döntés született, amely megtiltotta a Borsnak a Tisza programját bemutató számának terjesztését, a miniszter kifejtette, 1990 után a bírákkal szemben Magyarországon elvárás volt, hogy mindenféle politikai tevékenységet mellőzzenek, ne nyilvánítsanak pártszimpátiát. Azt mondta, az, hogy pártszimpatizáns bírák ítélkezzenek, komoly jogállami kockázat, amely érdemben rombolja az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett hitet.

 

A miniszter közölte, a Fidesz kongresszusán nem kell újabb formális döntést hozni arról, hogy Orbán Viktor a párt miniszterelnök-jelöltje. A Fideszben nem merült fel soha az elmúlt években, hogy bárki mással jobb eséllyel vághatnának neki a választási kampánynak, mint a hivatalban lévő kormányfővel 

–mondta. Kifejtette, a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban a Magyarországnak járó 21 milliárd eurós (több mint 8000 milliárd forintos) keretből 13 milliárd euró (5000 milliárd forint) ma is elérhető. Mivel az EU-nak el kell fogadnia a következő hétéves költségvetését, ez pedig csak egyhangúlag történhet, nem fordulhat elő, hogy Magyarország pénzt vagy forrást veszítsen, mert addig nem lesz új költségvetés. Gulyás Gergely szerint ez kellően erős pozíció, és nyilván a bizottság is tisztában van ezzel. Azt várja, hogy a saját támogatottjai tudnak-e nyerni tavasszal, és ha nem, akkor kénytelen velünk megegyezni” – mondta.

A miniszter idő előtti kérdésnek nevezte, hogy egy következő kabinetben vállalna-e szerepet. – Eddig is megtisztelő volt a kormányban dolgozni, ezután is mindig megtisztelő lesz – fogalmazott.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastja negyedik epizódjának felvételén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

