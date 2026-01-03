Béke vagy Ukrajna kiszolgálása – ez a választás tétje

– Ha a Fidesz nyer, akkor megőrizzük Magyarország békéjét – jelentette ki Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában egy riporter kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy ezzel szemben, „ha ők nyernek, támogatják Ukrajna összes szándékát a háborúra is, meg az uniós tagságra is” – utalt a Tisza Pártra.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Na, ez a választás tétje

– hangsúlyozta. Hozzátette: a Tisza-adóról meg a nyugdíjadóról nem is beszélve.

A riporter megjegyezte, hogy utóbbi kettőt Magyar Péter cáfolja, amire Menczer Tamás egyértelműsítette: a Tisza Párt elnöke hazudik. Majd emlékeztetett Tarr Zoltán kijelentésére: „Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet”.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett: mindezt ráadásul azután mondta Magyar Péter embere, miután bejelentették, hogy az szja-t Tisza-adóval akarják sújtani és megemelni. Azóta kiderült, hogy a társasági adót is meg akarják emelni, valamint, hogy áfacsökkentést sem akarnak. Ahogy azt is elmondták, hogy nyugdíjadót fognak bevezetni. Leválnának az orosz gázról és az olajról, ami megemelné a rezsi és az üzemanyag árát – magyarázta. Majd kijelentette: