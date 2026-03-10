Az ukrán televízió egyik műsorában a Barátság kőolajvezeték leállítása és annak háttere került szóba. A műsorvezető szerint Kijev hivatalos álláspontja az, hogy a vezeték megsérült, ezért jelenleg nincs lehetőség ezen a vezetéken keresztül olajat szállítani.
Az ukrán tévében is elismerték, Zelenszkij politikai okokból állította le a Barátság vezetéket
Az ukrán televízióban már nyíltan arról beszélnek, hogy nemcsak a magyar és a szlovák, hanem még egy esetleges uniós vizsgálóbizottságot sem engednének a Barátság kőolajvezetékhez, mondván, hogy nincsenek sérült szakaszok, továbbá, hogy Zelenszkij az olajszállítás leállításáról elsősorban politikai megfontolásokból döntött.
A műsorban ugyanakkor az is elhangzott: amikor európai szakértők azt javasolják, hogy vizsgálóbizottság ellenőrizze a vezeték állapotát és megtekintse az állítólagos sérült szakaszokat, Ukrajna ezt megtagadja.
A beszélgetésben megszólalt Szerhij Fursza újságíró és közgazdász, aki szerint azért nem kerülhet sor ilyen ellenőrzésre, mert valójában nincsenek sérült szakaszok a vezetéken.
„Most valamilyen okból – nem tudom pontosan miért – az elnök meghozta azt a döntést, hogy leállítja a Barátság vezeték áramlását” – fogalmazott.
Hozzátette:
a döntés a Magyarországgal fennálló kapcsolatok további eszkalációjához vezetett.
Borítókép: Barátság-kőolajvezeték (Fotó: MW)
