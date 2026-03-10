A műsorban ugyanakkor az is elhangzott: amikor európai szakértők azt javasolják, hogy vizsgálóbizottság ellenőrizze a vezeték állapotát és megtekintse az állítólagos sérült szakaszokat, Ukrajna ezt megtagadja.

A beszélgetésben megszólalt Szerhij Fursza újságíró és közgazdász, aki szerint azért nem kerülhet sor ilyen ellenőrzésre, mert valójában nincsenek sérült szakaszok a vezetéken.

„Most valamilyen okból – nem tudom pontosan miért – az elnök meghozta azt a döntést, hogy leállítja a Barátság vezeték áramlását” – fogalmazott.