ZelenszkijBarátság kőolajvezetékleállítás

Az ukrán tévében is elismerték, Zelenszkij politikai okokból állította le a Barátság vezetéket

Az ukrán televízióban már nyíltan arról beszélnek, hogy nemcsak a magyar és a szlovák, hanem még egy esetleges uniós vizsgálóbizottságot sem engednének a Barátság kőolajvezetékhez, mondván, hogy nincsenek sérült szakaszok, továbbá, hogy Zelenszkij az olajszállítás leállításáról elsősorban politikai megfontolásokból döntött.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 7:58
A Barátság kőolajvezeték blokkolása nem rendíti meg az orosz gazdaságot Fotó: MW
Barátság-kőolajvezeték (Forrás: MW)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán televízió egyik műsorában a Barátság kőolajvezeték leállítása és annak háttere került szóba. A műsorvezető szerint Kijev hivatalos álláspontja az, hogy a vezeték megsérült, ezért jelenleg nincs lehetőség ezen a vezetéken keresztül olajat szállítani.

A Barátság kőolajvezeték leállításáról Zelenszkij politikai megfontolásokból döntött (Fotó: Kisbenedek Attila)
A Barátság kőolajvezeték leállításáról Zelenszkij politikai megfontolásokból döntött (Fotó: Kisbenedek Attila)

A műsorban ugyanakkor az is elhangzott: amikor európai szakértők azt javasolják, hogy vizsgálóbizottság ellenőrizze a vezeték állapotát és megtekintse az állítólagos sérült szakaszokat, Ukrajna ezt megtagadja.

A beszélgetésben megszólalt Szerhij Fursza újságíró és közgazdász, aki szerint azért nem kerülhet sor ilyen ellenőrzésre, mert valójában nincsenek sérült szakaszok a vezetéken.

„Most valamilyen okból – nem tudom pontosan miért – az elnök meghozta azt a döntést, hogy leállítja a Barátság vezeték áramlását” – fogalmazott.

Hozzátette: 

a döntés a Magyarországgal fennálló kapcsolatok további eszkalációjához vezetett.

Borítókép: Barátság-kőolajvezeték (Fotó: MW)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu