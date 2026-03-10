Orbán Balázs: Az olajblokádot le fogjuk törni

Az orosz energiára vonatkozó szankciókat fel kell oldani, csak így kerülhető el a brutális európai energiaár-emelkedés – írja Orbán Balázs a közösségi oldalán.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Rövid bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója aláhúzta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolása ebben a helyzetben közvetlen támadás a magyar háztartások és vállalkozások ellen.

Az olajblokádot le fogjuk törni, ahogy az ukrán és magyar kitervelőit is

– szögezte le Orbán Balázs.