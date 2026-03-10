Feladja a BL-t a Tottenham? Az angolok szerint Robbie Keane újra célkeresztben

Egyáltalán nincs könnyű helyzetben a már egymást követő második idényben is a kiesés ellen küzdő Spurs. A londoni Tottenham a bajnoki szereplése alapján nem is indulhatott volna nemzetközi kupákban, ám megnyerte az Európa-ligát, és ez feljogosította a Bajnokok Ligájában való szereplésre. Ha már ott vannnak Igor Tudor játékosai, ezt alaposan ki is használják. A csapat az alapszakaszban remekelt – 5 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség –, a 4. helyen zárt, így rögtön a nyolcaddöntőben találta magát, ahol kedd este az Atlético Madriddal találkozik a párharc első, spanyolországi összecsapásán.

A Tottenham immár második éve pocsékul szerepel a Premier League-ben, míg Európában szárnyal Fotó: AFP/Justin Tallis

A Tottenham csapatát a kiesés réme fenyegeti a Premier League-ben

A londoniak idei szezonja kísértetiesen hasonlít a tavalyi idényükhöz, amikor a nemzetközi kupaporondon szárnyaltak, megnyerve az Európa-ligát, míg a hazai pontvadászatban kizárólag a bennmaradás kiharcolására koncentráltak.

2024/25-ös szezon

Premier League

38 meccs, 11 győzelem, 5 döntetlen, 22 vereség

pontszám: 38 pont

helyezés: 17. (13 ponttal előzték meg a már kieső, 18. Leicester gárdáját)

gólkülönbség: 64-65

Nemzetközi kupaszereplés

Európa-liga: kupagyőzelem

10 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség

gólkülönbség: 28-13

2025/26-os szezon

Premier League

29 meccs, 7 győzelem, 8 döntetlen, 14 vereség

pontszám: 29 pont

helyezés: 16. (1 ponttal előzik meg a már kieső, 18. West Ham gárdáját)

gólkülönbség: 39-46

Nemzetközi kupaszereplés

Bajnokok Ligája

alapszakasz, 4. hely

5 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség

gólkülönbség: 17-7

A Spurs gyenge hazai formája miatt Thomas Frankot menesztették a múlt hónapban, és a helyére választott Igor Tudor első három meccsén vereséggel zárt, így nem véletlen, hogy az Atlético elleni BL-nyolcaddöntő első meccsére készülő horvát szakember egyáltalán nem meglepő kijelentést tett, miszerint a csapat életében most messze az a legfontosabb, hogy zsinórban 49. alkalommal is kiharcolja a bennmaradást a legjobbak között az angol bajnokságban.

– Minden meccs fontos, de a BL számunkra most arra jó, hogy egy teljesen más típusú találkozón felismerjük, milyen problémáink vannak, és a helyes irányba változtassunk. De mindig magunkra kell koncentrálnunk, hogy csapatként fejlődjünk, hogy jobban csináljuk a dolgokat.

Elsődleges célunk a Premier League – ezt nyilvánosan ki kell mondani

– közölte a BBC Sports kérdésére a Tottenham menedzsere, majd azért sietve hozzátette, természetesen a BL-ben is a lehető legjobb eredményt szeretnék elérni.