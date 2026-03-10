Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Feladja a BL-t a Tottenham? Az angolok szerint Robbie Keane újra célkeresztben

Úgy tűnik, Londonban meghozták a döntést arról, hogy a Spurs számára idén mi a prioritás. A Tottenham csapatának horvát szakvezetője, Igor Tudor elárulta, a Premier League-ben való bennmaradás mindent felülír, ha a helyzet úgy kívánja, még a BL-t is feladják miatta. Ez azért is érdekes, mert a londoniak remekelnek a Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntőben kedd este a spanyol Atlético Madriddal játszanak. A brit média szerint Tudor nyáron távozik, és a helyére továbbra a Fradi edzője, Robbie Keane a legnagyobb esélyes.

Molnár László
2026. 03. 10. 10:46
Fotó: Polyak Attila
Egyáltalán nincs könnyű helyzetben a már egymást követő második idényben is a kiesés ellen küzdő Spurs. A londoni Tottenham a bajnoki szereplése alapján nem is indulhatott volna nemzetközi kupákban, ám megnyerte az Európa-ligát, és ez feljogosította a Bajnokok Ligájában való szereplésre. Ha már ott vannnak Igor Tudor játékosai, ezt alaposan ki is használják. A csapat az alapszakaszban remekelt – 5 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség –, a 4. helyen zárt, így rögtön a nyolcaddöntőben találta magát, ahol kedd este az Atlético Madriddal találkozik a párharc első, spanyolországi összecsapásán.

A Tottenham immár második éve pocsékul szerepel a Premier League-ben, míg Európában szárnyal
Fotó: AFP/Justin Tallis

A Tottenham csapatát a kiesés réme fenyegeti a Premier League-ben

A londoniak idei szezonja kísértetiesen hasonlít a tavalyi idényükhöz, amikor a nemzetközi kupaporondon szárnyaltak, megnyerve az Európa-ligát, míg a hazai pontvadászatban kizárólag a bennmaradás kiharcolására koncentráltak.

2024/25-ös szezon

Premier League

  • 38 meccs, 11 győzelem, 5 döntetlen, 22 vereség
  • pontszám: 38 pont
  • helyezés: 17. (13 ponttal előzték meg a már kieső, 18. Leicester gárdáját)
  • gólkülönbség: 64-65

Nemzetközi kupaszereplés

  • Európa-liga: kupagyőzelem
  • 10 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség
  • gólkülönbség: 28-13

2025/26-os szezon

Premier League

  • 29 meccs, 7 győzelem, 8 döntetlen, 14 vereség
  • pontszám: 29 pont
  • helyezés: 16. (1 ponttal előzik meg a már kieső, 18. West Ham gárdáját)
  • gólkülönbség: 39-46

Nemzetközi kupaszereplés

  • Bajnokok Ligája
  • alapszakasz, 4. hely
  • 5 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség
  • gólkülönbség: 17-7

A Spurs gyenge hazai formája miatt Thomas Frankot menesztették a múlt hónapban, és a helyére választott Igor Tudor első három meccsén vereséggel zárt, így nem véletlen, hogy az Atlético elleni BL-nyolcaddöntő első meccsére készülő horvát szakember egyáltalán nem meglepő kijelentést tett, miszerint a csapat életében most messze az a legfontosabb, hogy zsinórban 49. alkalommal is kiharcolja a bennmaradást a legjobbak között az angol bajnokságban.

– Minden meccs fontos, de a BL számunkra most arra jó, hogy egy teljesen más típusú találkozón felismerjük, milyen problémáink vannak, és a helyes irányba változtassunk. De mindig magunkra kell koncentrálnunk, hogy csapatként fejlődjünk, hogy jobban csináljuk a dolgokat. 

Elsődleges célunk a Premier League – ezt nyilvánosan ki kell mondani 

– közölte a BBC Sports kérdésére a Tottenham menedzsere, majd azért sietve hozzátette, természetesen a BL-ben is a lehető legjobb eredményt szeretnék elérni.

Immár szinte mindenki biztosra veszi, hogy a Tottenham kirúgja Tudort, és a helyére egy évekre szóló szerződéssel Robbie Keane érkezhetne
Fotó: TeamTalk

Megint előkerült Robbie Keane mint a megoldás

A Spurs vezetői eleve úgy kerestek edzőt, hogy a nyáron kerül kinevezésre az a szakember, akit véglegesítenek majd a kispadon. Azonban a londoniak annyira gyengén szerepelnek a PL-ben, hogy előfordulhat, Igor Tudor talpára is útilaput kötnek, és újabb szakembert szerződtetnek a csapat megmentése érdekében. Ráadásul immár megvan annak az esélye, hogy pár hónapra, hétre nem fogja senki elvállalni úgy a Tottenham irányítását, hogy pontosan tudja, nyáron elköszönnek tőle.

Így a londoniaknál lassan mindenki a végleges megoldásban gondolkodik, és természetesen elsőszámú jelöltként ismét felmerült a klublegenda, Robbie Keane neve, aki viszont a ferencváros edzőjeként ír történelmet a csapat élén. A TEAMtalk internetes portál úgy véli, az FTC-t irányító szakember számára mindig is nagy álom volt egy Premier League-kispad, ám a lap abban is biztos, hogy 

Keane csak abban az esetben hagyná el a Fradit a Spurs kedvéért, ha hosszú távon kapna bizalmat. 

Ráadásul az idő is sürgeti a londoniakat, ugyanis Keane a Celticnél is jelölt a kispadra, a skótok szintén őt nézték ki a csapat élére a Martin O’Neill-éra utánra. 

A Tottenham az utolsó három bajnokiját bukta, míg a BL-ben simán nyert Frankfurtban:

 

