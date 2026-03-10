Tóth Alex alighogy belépett a Premier League-be, óriási összeg került a nevéhez

A lapunknak nyilatkozó Esterházy Mátyás joggal lehet büszke arra menedzserként , hogy a játékosa, Szoboszlai Dominik hétfőn az első magyar futballistaként elérte a százmillió eurós piaci értéket a labdarúgók értékbecslésére szakosodott nemzetközi szakportál, a Transfermarkt legutóbbi frissítése után. Szoboszlai ezzel bekerült a világ húsz legértékesebb futballistája közé, holtversenyben a tavalyi aranylabdás Ousmane Dembélével. Mindez miatt árnyékba szorult, hogy a Premier League másik magyar középpályása, Tóth Alex is jelentős értéknövekedést kapott.

Tóth Alex is jelentősen nagyobb összeget kapott a Premier League legutóbbi értékfrissítésekor (Fotó: PA Wire/Peter Byrne)

A Fradiból januárban a Bournemouth csapatához igazoló válogatott játékos értéke a korábbi nyolcmillió euróról 12 millióra ugrott. Ez nagymértékű emelésnek számít, hiszen ötven százalékkal nőtt az értéke. Tóth Alex egyelőre szokja a Premier League légkörét, és az NB I-hez képest óriási intenzitást: egyelőre négy angol bajnokin összesen 72 percet játszott. A nagy értéknövekedés a vételárát követte: a Bournemouth éppen 12 millió eurót fizetett érte a Fradinak.

Szoboszlai, Kerkez és Dárdai útját járja Tóth Alex

Az, hogy Tóth Alex piaci értéke húszéves korára elérte a 12 millió eurót, a magyar futballban nem gyakori jelenség. Mindössze három olyan játékos volt előtte, aki ebben a korban már átlépte a tízmilliós mérföldkövet.

Szoboszlai Dominiknek ez már 18 évesen sikerült: ő 2019-ben, még a Salzburg játékosaként ért 12 millió eurót. Aztán húszévesen, Lipcsébe igazolva már 25 millió állt a neve mellett. Ma pedig ugye már 100 milliót kóstál a Liverpool sztárjaként.

Ugyancsak a Liverpool mezében feszít manapság Kerkez Milos, akinek az értékét most nem változtatta a Transfermarkt, maradt 40 millió euró. Ő 2023-ban, 19 évesen, a holland AZ Alkmaar színeiben érte el a tízmilliós mérföldkövet, aztán húszévesen, a Bournemouth-ba igazolva már 20 milliót ért.

Dárdai Bence is tizenkilenc volt, amikor először nyolc számjegyű összeg került a neve mellé: tavaly a Bundesligába berobbanva emelték 12 millió euróra az értékét. Más kérdés, hogy jelenleg már csak hétmilliót ér, miután Wolfsburgban előbb elveszítette a helyét a kezdőben, majd meg is sérült.