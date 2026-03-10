Tóth AlexDÁRDAI BENCEKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Tóth Alex alighogy belépett a Premier League-be, óriási összeg került a nevéhez

Szoboszlai Dominik új, történelmi, százmillió eurós piaci értéke elvitte a fókuszt arról, hogy a Premier League másik magyar középpályása is jelentős értéknövekedést kapott a Transfermarkttól hétfőn. Tóth Alex alighogy a Bournemouth futballistája lett, átlépte a tízmillió eurós mérföldkövet. Húszéves koráig ez korábban csak a Szoboszlai, Kerkez, Dárdai triónak sikerült a magyarok közül. Mutatjuk a jelenlegi legértékesebb, top tíz magyar futballistát is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 11:55
Húszéves korára átlépte a tízmillió eurós értéket Tóth Alex, ami korábban csak három magyar futballistának sikerült Fotó: Jacob King Forrás: PA Wire
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lapunknak nyilatkozó Esterházy Mátyás joggal lehet büszke arra menedzserként , hogy a játékosa, Szoboszlai Dominik hétfőn az első magyar futballistaként elérte a százmillió eurós piaci értéket a labdarúgók értékbecslésére szakosodott nemzetközi szakportál, a Transfermarkt legutóbbi frissítése után. Szoboszlai ezzel bekerült a világ húsz legértékesebb futballistája közé, holtversenyben a tavalyi aranylabdás Ousmane Dembélével. Mindez miatt árnyékba szorult, hogy a Premier League másik magyar középpályása, Tóth Alex is jelentős értéknövekedést kapott.

Tóth Alex is jelentősen nagyobb összeget kapott a Premier League legutóbbi értékfrissítésekor
Tóth Alex is jelentősen nagyobb összeget kapott a Premier League legutóbbi értékfrissítésekor (Fotó: PA Wire/Peter Byrne)

A Fradiból januárban a Bournemouth csapatához igazoló válogatott játékos értéke a korábbi nyolcmillió euróról 12 millióra ugrott. Ez nagymértékű emelésnek számít, hiszen ötven százalékkal nőtt az értéke. Tóth Alex egyelőre szokja a Premier League légkörét, és az NB I-hez képest óriási intenzitást: egyelőre négy angol bajnokin összesen 72 percet játszott. A nagy értéknövekedés a vételárát követte: a Bournemouth éppen 12 millió eurót fizetett érte a Fradinak.

Szoboszlai, Kerkez és Dárdai útját járja Tóth Alex

Az, hogy Tóth Alex piaci értéke húszéves korára elérte a 12 millió eurót, a magyar futballban nem gyakori jelenség. Mindössze három olyan játékos volt előtte, aki ebben a korban már átlépte a tízmilliós mérföldkövet.

Szoboszlai Dominiknek ez már 18 évesen sikerült: ő 2019-ben, még a Salzburg játékosaként ért 12 millió eurót. Aztán húszévesen, Lipcsébe igazolva már 25 millió állt a neve mellett. Ma pedig ugye már 100 milliót kóstál a Liverpool sztárjaként.

Ugyancsak a Liverpool mezében feszít manapság Kerkez Milos, akinek az értékét most nem változtatta a Transfermarkt, maradt 40 millió euró. Ő 2023-ban, 19 évesen, a holland AZ Alkmaar színeiben érte el a tízmilliós mérföldkövet, aztán húszévesen, a Bournemouth-ba igazolva már 20 milliót ért.

Dárdai Bence is tizenkilenc volt, amikor először nyolc számjegyű összeg került a neve mellé: tavaly a Bundesligába berobbanva emelték 12 millió euróra az értékét. Más kérdés, hogy jelenleg már csak hétmilliót ér, miután Wolfsburgban előbb elveszítette a helyét a kezdőben, majd meg is sérült.

Kik jelenleg a legértékesebb magyar futballisták?

A Transfermarkt az elmúlt napokban nemcsak Szoboszlai és Tóth Alex értékét növelte a magyar válogatott tagjai közül. Az AEK Athénba igazoló Varga Barnabás a 31 éves kora ellenére kapott nem megszokott értéknövekedést , míg Sallai Roland elméleti ára először nőtt, mióta a Galatasaray játékosa lett.

A jelenlegi tíz legértékesebb magyar futballista:

  • Szoboszlai Dominik (Liverpool) 100 millió euró
  • Kerkez Milos (Liverpool) 40 millió
  • Tóth Alex (Bournemouth) 12 millió
  • Sallai Roland (Galatasaray) 12 millió
  • Dárdai Bence (Wolfsburg) 7 millió
  • Willi Orbán (RB Leipzig) 6 millió
  • Gazdag Dániel (Columbus Crew) 5 millió
  • Schäfer András (Union Berlin) 4,5 millió
  • Varga Barnabás (AEK Athén) 4 millió
  • Sallói Dániel (Toronto FC) 3 millió

Forrás: Transfermarkt


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu