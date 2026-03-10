Gyomorforgató: egy bevándorló hátterű ápoló lopta meg a haldoklókat egy svéd kórházban

A svédországi Danderydben lévő kórház egy lopássorozat miatt került be a hírekbe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, haldoklóktól lopott egy migráns egy svéd kórházban. A volt ápolóasszisztenst a bíróság két év börtönre ítélte, miután öt éven át ékszereket és más értéktárgyakat lopott el betegektől, akik közül sokan idősek vagy súlyosan betegek voltak – írja a Samnytt.

Haldoklóktól lopott ékszereket és értéktárgyakat egy bevándorló egy svéd kórházban

Fotó: AFP

Samira Jelili többrendbeli lopás és orgazdaság miatt került a svéd bíróság elé, a vádirat szerint az első bűncselekményt 2020-ban követte el, a legutolsó pedig 2025-ben.

A két év letöltendő börtönbüntetés tükrözi az ápolóasszisztens bűncselekményeinek kegyetlenségét és azt, hogy rendszeresen végezte a tevékenységet

– írta Louise Conradi bíró egy közleményben. A nyomozás során az ügyészség bizonyítani tudta, hogy Samira legalább 122 alkalommal adott el ékszereket kereskedőknek és zálogházaknak. Az eladások összértéke meghaladta az egymillió svéd koronát (36,5 millió forint). A kórházban elkövetett lopásokon túl ráadásul Samirát azért is elítélték, mert egy lakásból – amely a partneréhez köthető – ezüsttárgyakat tulajdonított el.