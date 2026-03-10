Svédországlopásékszerápoló

Gyomorforgató: egy bevándorló hátterű ápoló lopta meg a haldoklókat egy svéd kórházban

Egy ápolóasszisztens éveken át rendszeresen lopott a betegektől Svédországban. A helyi hatóságok szerint a nő a munkáját kihasználva jutott hozzá a svéd kórházban az idősek és súlyos állapotban lévő páciensek ékszereihez és értéktárgyaihoz, amelyeket később eladott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 12:25
Haldoklóktól és súlyos betegségben szenvedőktől is lopott egy nő Svédországban – illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svédországi Danderydben lévő kórház egy lopássorozat miatt került be a hírekbe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, haldoklóktól lopott egy migráns egy svéd kórházban. A volt ápolóasszisztenst a bíróság két év börtönre ítélte, miután öt éven át ékszereket és más értéktárgyakat lopott el betegektől, akik közül sokan idősek vagy súlyosan betegek voltak – írja a Samnytt.

Haldoklóktól lopott ékszereket és értéktárgyakat egy bevándorló egy svéd kórházban
Haldoklóktól lopott ékszereket és értéktárgyakat egy bevándorló egy svéd kórházban
Fotó: AFP

Samira Jelili többrendbeli lopás és orgazdaság miatt került a svéd bíróság elé, a vádirat szerint az első bűncselekményt 2020-ban követte el, a legutolsó pedig 2025-ben.

A két év letöltendő börtönbüntetés tükrözi az ápolóasszisztens bűncselekményeinek kegyetlenségét és azt, hogy rendszeresen végezte a tevékenységet

– írta Louise Conradi bíró egy közleményben. A nyomozás során az ügyészség bizonyítani tudta, hogy Samira legalább 122 alkalommal adott el ékszereket kereskedőknek és zálogházaknak. Az eladások összértéke meghaladta az egymillió svéd koronát (36,5 millió forint). A kórházban elkövetett lopásokon túl ráadásul Samirát azért is elítélték, mert egy lakásból – amely a partneréhez köthető – ezüsttárgyakat tulajdonított el.

A tárgyalás során Samira két lopást beismert, további 120 esetet viszont tagadott. Azt állította, hogy az ékszerek közül sok az övé volt, és húszas éveiben, valamint házasságkötésekor kapta azokat hozományként. A bíróság ezt a magyarázatot kitalációnak minősítette.

A nő veszte az lett, hogy banki átutalásokon keresztül kapta meg a lopott tárgyak és ékszerek ellenértékét. 

A védelem felfüggesztett szabadságvesztést kért a nőre szerencsejáték-függősége miatt, a bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a lopás értéke és a bűncselekmény jellege indokolja a két év letöltendő börtönbüntetést.

A vádirat szerint Samira a munkáját használta fel arra, hogy hozzáférjen a betegek személyes tárgyaihoz vizsgálatok, műtétek és kórházi ellátás során. A tárolótasakokba helyezett ékszereket vagy ellopta – vagy hamis tárgyakkal helyettesítette őket. Több érintett beteg és hozzátartozó arról számolt be, hogy nagy érzelmi értékkel bíró személyes tárgyaik tűntek el. 

Egy esetben egy 87 éves nő aranynyakláncát lopta el, miközben súlyos állapotban feküdt a kórházban, majd röviddel később meghalt. Egy másik esetben a hozzátartozók egy játékgyűrűt találtak a tárolótasakban az aranygyűrű helyett, amelyet a beteg korábban viselt.

Az ügy nagy figyelmet kapott, amikor Samirát 2025 decemberében letartóztatták, az elfogása után újabb bejelentések érkeztek eltűnt ékszerekről a Danderyd kórház betegeitől. A rendőrség közölte, hogy a további feltételezett lopások ügyében a nyomozás még folyamatban van.

Borítókép: Haldoklóktól és súlyos betegségben szenvedőktől is lopott egy nő Svédországban – illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu