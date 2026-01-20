Rendkívüli

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt

migránsSvédországmigrációillegális bevándorláskórház

Gyomorforgató: haldoklóktól lopott egy migráns nő Svédországban

Súlyos visszaélésekre derült fény egy svéd kórházban. A hatóságok őrizetbe vettek egy migráns nőt, aki a gyanú szerint kórházi dolgozóként idős és súlyos állapotban lévő betegektől lopott – köztük haldoklóktól is. Az ügy a stockholmi Danderyd kórházhoz kötődik, de a nyomozók szerint nem elszigetelt esetről van szó.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 7:58
Az ügyészség eddig három eset miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó migráns nő ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügyészség eddig három eset miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó migráns nő ellen, aki a kórház alkalmazottjaként dolgozott. A vád szerint két eset 2020-ban és 2025-ben történt a stockholmi Danderyd kórház területén, egy harmadik lopást pedig Lidingöben követtek el. A hatóságok ugyanakkor nem zárják ki, hogy az eddig ismert ügyek csak töredékét fedik le az eseteknek – erről az Origo számolt be Samnytt forrásaira hivatkozva.

A migráns nő kórházi dolgozóként idős és súlyos állapotban lévő betegektől lopott ékszereket
A migráns nő kórházi dolgozóként idős és súlyos állapotban lévő betegektől lopott ékszereket Fotó: AFP

A nyomozók szerint az elkövetés módja minden alkalommal hasonló volt. Az idős, gyakran súlyos állapotban lévő betegeket a vizsgálatok és műtétek előtt arra kérték, hogy vegyék le ékszereiket. Ezeket elkülönítve tárolták, ám amikor visszakerültek volna a tulajdonosukhoz, az ékszerek eltűntek vagy hamis darabokra cserélték őket.

Akár harminc áldozat is lehet

A jelenlegi eljárás során mintegy harminc ügyet vizsgálnak. Több beteg és hozzátartozó arról számolt be, hogy a kórházi ellátás ideje alatt valódi aranyékszereiknek nyoma veszett, mások pedig csak olcsó utánzatokat kaptak vissza. Az ügyészség tájékoztatása szerint azért szerepel egyelőre csupán három eset a vádiratban, mert ezeknél áll rendelkezésre elegendő bizonyíték. 

A nőt korábban már elítélték lopás miatt, ezért a hatóságok nem tartják kizártnak, hogy a most feltárt esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Az értékes gyűrűk helyett csupán játékgyűrűket találtak
Az értékes gyűrűk helyett csupán játékgyűrűket találtak Fotó: AFP

Az ügy mélyen megrázta az érintett családokat. Karin Bergendal a Aftonbladetnek beszélt arról, mi történt 87 éves édesanyjával, Ullával. Az idős asszonyt eszméletlen állapotban szállították kórházba, nyakában egy aranylánccal, amelyet fiatalkora óta viselt.

Szörnyű dolog volt ezt ellopni a haldokló édesanyánktól

– fogalmazott. Elmondása szerint a lánc a sürgősségi osztály és a kórterem között tűnt el. Az asszony másnap meghalt.

Tudtuk, hogy elveszítjük anyát, de az a gondolat, hogy ilyen állapotban kifosztották, máig kísért. Rémálmaim vannak

– tette hozzá.

Játékgyűrű maradt az arany helyett

Egy másik család arról számolt be, hogy amikor 2020-ban elhunyt hozzátartozójuk holmijait átvették, az értékes gyűrűk helyett csupán játékgyűrűket találtak. 

Hasonló élményt élt át a 93 éves Maj-Britt Boström is: egy csípőműtét után eltűnt az a Bismarck-lánc, amelyet még az édesanyjától örökölt, és amely a család egyik legféltettebb emléke volt.

 A dobozban már csak egy olcsó hamisítvány maradt. 

Svédország tehetetlen a migránsbűnözéssel szemben
Svédország tehetetlen a migránsbűnözéssel szemben Fotó: AFP

Svédország tehetetlen a migránsbűnözéssel szemben

Korábban arról is beszámoltunk, hogy noha a svéd kormány és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök azt állítja, nem igaz, hogy Svédország a bűnözés miatt összeomlott, ahogyan az sem, hogy a tinédzserkorú fiatalok bűncselekményeket követnek el, bűnbandák tagjaivá válnak és egyre inkább veszélyben vannak a fiatalok Svédországban, a tények mást mutatnak. Elemzők, szakértők régóta foglalkoznak a migrációval, és komoly figyelmeztetéseket fogalmaznak meg a témában, arra vonatkozóan is, hogy a fiatalok egyre inkább bevonódnak a bűnözői hálózatokba Svédországban.

Fékezhetetlen gondolatok és indulatok miatt támadt a migráns

Lapunk arról is írt, hogy egy 28 éves eritreai férfi, aki az utcán válogatás nélkül három emberre is rátámadt – köztük egy idős nőre –, a svéd rendőrségnek azt mondta: azért követte el a támadásokat, mert időnként olyan fékezhetetlen gondolatai és késztetései támadnak, amelyek mások bántására sarkallják.

Borítókép: Egy rendőrautó halad el a svédországi Orebro városában található Campus Risbergska felnőttképző központ előtt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelektojás

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu