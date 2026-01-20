Gyomorforgató: haldoklóktól lopott egy migráns nő Svédországban

Az ügyészség eddig három eset miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó migráns nő ellen, aki a kórház alkalmazottjaként dolgozott. A vád szerint két eset 2020-ban és 2025-ben történt a stockholmi Danderyd kórház területén, egy harmadik lopást pedig Lidingöben követtek el. A hatóságok ugyanakkor nem zárják ki, hogy az eddig ismert ügyek csak töredékét fedik le az eseteknek – erről az Origo számolt be Samnytt forrásaira hivatkozva.

A migráns nő kórházi dolgozóként idős és súlyos állapotban lévő betegektől lopott ékszereket Fotó: AFP

A nyomozók szerint az elkövetés módja minden alkalommal hasonló volt. Az idős, gyakran súlyos állapotban lévő betegeket a vizsgálatok és műtétek előtt arra kérték, hogy vegyék le ékszereiket. Ezeket elkülönítve tárolták, ám amikor visszakerültek volna a tulajdonosukhoz, az ékszerek eltűntek vagy hamis darabokra cserélték őket.

Akár harminc áldozat is lehet

A jelenlegi eljárás során mintegy harminc ügyet vizsgálnak. Több beteg és hozzátartozó arról számolt be, hogy a kórházi ellátás ideje alatt valódi aranyékszereiknek nyoma veszett, mások pedig csak olcsó utánzatokat kaptak vissza. Az ügyészség tájékoztatása szerint azért szerepel egyelőre csupán három eset a vádiratban, mert ezeknél áll rendelkezésre elegendő bizonyíték.

A nőt korábban már elítélték lopás miatt, ezért a hatóságok nem tartják kizártnak, hogy a most feltárt esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Az értékes gyűrűk helyett csupán játékgyűrűket találtak Fotó: AFP

Az ügy mélyen megrázta az érintett családokat. Karin Bergendal a Aftonbladetnek beszélt arról, mi történt 87 éves édesanyjával, Ullával. Az idős asszonyt eszméletlen állapotban szállították kórházba, nyakában egy aranylánccal, amelyet fiatalkora óta viselt.

Szörnyű dolog volt ezt ellopni a haldokló édesanyánktól

– fogalmazott. Elmondása szerint a lánc a sürgősségi osztály és a kórterem között tűnt el. Az asszony másnap meghalt.

Tudtuk, hogy elveszítjük anyát, de az a gondolat, hogy ilyen állapotban kifosztották, máig kísért. Rémálmaim vannak

– tette hozzá.