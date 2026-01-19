támadásSvédországmigráns

Fékezhetetlen gondolatok és indulatok miatt támadt a migráns

Egy 28 éves eritreai férfi, aki az utcán válogatás nélkül három emberre is rátámadt — köztük egy idős nőre —, a svéd rendőrségnek azt mondta: azért követte el a támadásokat, mert időnként olyan fékezhetetlen gondolatai és késztetései támadnak, amelyek mások bántására sarkallják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 3:15
Svéd rendőrautó (Fotó: AFP)
Az Ahmed Mohammed Omar Salim nevű bevándorló ellen a támadások miatt büntetőeljárás folyik. A férfi beismerte a cselekményeket, amelyeket az ügyészség szerint bárminemű provokáció nélkül követett el. Az ítélethirdetést a jövő hónapra várják – írja az Origo.

Kontrollálhatatlan gondolatok miatt támadott meg embereket egy migráns Svédországban (Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)
Az első támadás tavaly június 19-én történt. Ekkor Salim megrúgott egy férfit, aki éppen gyermekeivel kerékpározott. A rendőrséget kihívták a helyszínre, Salimot ott kihallgatták, majd elengedték. Egy későbbi, tolmács közreműködésével lefolytatott kihallgatáson Salim azt mondta, sétálni indult, hogy friss levegőt szívjon, nem volt jó lelkiállapotban, és ekkor történt meg az eset.

A második támadás december 7-én történt, amikor egy 75 éves nő a buszra várt. 

Salim térden rúgta a nőt, aki előrebukott, és súlyos fejsérülést szenvedett: lyuk keletkezett a homlokán, a járdát pedig jelentős mennyiségű vér borította.

A nőt mentő szállította kórházba, ahol összevarrták a sebet. A történtek óta — a beszámolók szerint — szorongóvá vált, és amikor az utcán tartózkodik, folyamatosan körbenéz — számolt be a Remix.

Mindössze egy nappal később, a környéken megerősített rendőri jelenlét ellenére, a járőrök látták, amint Salim elhalad egy nő mellett az utcán, majd pillanatokkal később meghallották a nő kiáltását. Amikor visszafordultak, a 42 éves áldozat már a földön feküdt. Salim megpróbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták. A rendőrség megállapította, hogy a férfi gyomron rúgta a nőt.

Elfogását követően Salim a kihallgatáson azt mondta a rendőröknek: nem akar mondani semmit. 

Elmondása szerint néha rosszul lesz, amikor emberek mellett sétál, és ilyenkor „valami a fejébe száll”, amit nem tud irányítani.

Salim mindhárom támadás elkövetését elismerte, a szándékosságot azonban tagadta.

A férfira pszichiátriai vizsgálatok várnak. A svéd jogszabályok szerint, amennyiben megállapítják, hogy a bűncselekmények elkövetésekor súlyos mentális zavartól szenvedett, nem szabható ki vele szemben szabadságvesztés.

A vádlott elmondása szerint 2018-ban érkezett Svédországba — nem tisztázott, hogy menedékjogot kért-e, de a bíróság előtt azt mondta, dolgozni jött az országba. Legutóbb azonban betegszabadságon volt, stresszre és alvászavarokra hivatkozva.

Borítókép: Svéd rendőrség – illusztráció (Fotó: AFP)

