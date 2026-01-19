Fékezhetetlen gondolatok és indulatok miatt támadt a migráns

Az első támadás tavaly június 19-én történt. Ekkor Salim megrúgott egy férfit, aki éppen gyermekeivel kerékpározott. A rendőrséget kihívták a helyszínre, Salimot ott kihallgatták, majd elengedték. Egy későbbi, tolmács közreműködésével lefolytatott kihallgatáson Salim azt mondta, sétálni indult, hogy friss levegőt szívjon, nem volt jó lelkiállapotban, és ekkor történt meg az eset.

A második támadás december 7-én történt, amikor egy 75 éves nő a buszra várt.

Salim térden rúgta a nőt, aki előrebukott, és súlyos fejsérülést szenvedett: lyuk keletkezett a homlokán, a járdát pedig jelentős mennyiségű vér borította.

A nőt mentő szállította kórházba, ahol összevarrták a sebet. A történtek óta — a beszámolók szerint — szorongóvá vált, és amikor az utcán tartózkodik, folyamatosan körbenéz — számolt be a Remix.

Mindössze egy nappal később, a környéken megerősített rendőri jelenlét ellenére, a járőrök látták, amint Salim elhalad egy nő mellett az utcán, majd pillanatokkal később meghallották a nő kiáltását. Amikor visszafordultak, a 42 éves áldozat már a földön feküdt. Salim megpróbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták. A rendőrség megállapította, hogy a férfi gyomron rúgta a nőt.