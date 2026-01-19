Az Ahmed Mohammed Omar Salim nevű bevándorló ellen a támadások miatt büntetőeljárás folyik. A férfi beismerte a cselekményeket, amelyeket az ügyészség szerint bárminemű provokáció nélkül követett el. Az ítélethirdetést a jövő hónapra várják – írja az Origo.
Fékezhetetlen gondolatok és indulatok miatt támadt a migráns
Egy 28 éves eritreai férfi, aki az utcán válogatás nélkül három emberre is rátámadt — köztük egy idős nőre —, a svéd rendőrségnek azt mondta: azért követte el a támadásokat, mert időnként olyan fékezhetetlen gondolatai és késztetései támadnak, amelyek mások bántására sarkallják.
Az első támadás tavaly június 19-én történt. Ekkor Salim megrúgott egy férfit, aki éppen gyermekeivel kerékpározott. A rendőrséget kihívták a helyszínre, Salimot ott kihallgatták, majd elengedték. Egy későbbi, tolmács közreműködésével lefolytatott kihallgatáson Salim azt mondta, sétálni indult, hogy friss levegőt szívjon, nem volt jó lelkiállapotban, és ekkor történt meg az eset.
A második támadás december 7-én történt, amikor egy 75 éves nő a buszra várt.
Salim térden rúgta a nőt, aki előrebukott, és súlyos fejsérülést szenvedett: lyuk keletkezett a homlokán, a járdát pedig jelentős mennyiségű vér borította.
A nőt mentő szállította kórházba, ahol összevarrták a sebet. A történtek óta — a beszámolók szerint — szorongóvá vált, és amikor az utcán tartózkodik, folyamatosan körbenéz — számolt be a Remix.
Mindössze egy nappal később, a környéken megerősített rendőri jelenlét ellenére, a járőrök látták, amint Salim elhalad egy nő mellett az utcán, majd pillanatokkal később meghallották a nő kiáltását. Amikor visszafordultak, a 42 éves áldozat már a földön feküdt. Salim megpróbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták. A rendőrség megállapította, hogy a férfi gyomron rúgta a nőt.
További Külföld híreink
Elfogását követően Salim a kihallgatáson azt mondta a rendőröknek: nem akar mondani semmit.
Elmondása szerint néha rosszul lesz, amikor emberek mellett sétál, és ilyenkor „valami a fejébe száll”, amit nem tud irányítani.
Salim mindhárom támadás elkövetését elismerte, a szándékosságot azonban tagadta.
További Külföld híreink
A férfira pszichiátriai vizsgálatok várnak. A svéd jogszabályok szerint, amennyiben megállapítják, hogy a bűncselekmények elkövetésekor súlyos mentális zavartól szenvedett, nem szabható ki vele szemben szabadságvesztés.
A vádlott elmondása szerint 2018-ban érkezett Svédországba — nem tisztázott, hogy menedékjogot kért-e, de a bíróság előtt azt mondta, dolgozni jött az országba. Legutóbb azonban betegszabadságon volt, stresszre és alvászavarokra hivatkozva.
Borítókép: Svéd rendőrség – illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Háborúra készül Brüsszel, a békés megoldás a múlté
Magyarországot is háborúba sodornák.
Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött
Második fordulóba jutott a portugál elnökválasztáson Orbán Viktor szövetségese, André Ventura.
Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet
Napi hírösszefoglaló.
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
A 65 éves Reza Pahlavi nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Háborúra készül Brüsszel, a békés megoldás a múlté
Magyarországot is háborúba sodornák.
Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött
Második fordulóba jutott a portugál elnökválasztáson Orbán Viktor szövetségese, André Ventura.
Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet
Napi hírösszefoglaló.
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
A 65 éves Reza Pahlavi nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!