Ennyiért tartják el német adófizetők a bűnöző migránsokat

A statisztikák az igazságszolgáltatási rendszer komoly leterheltségére világítanak rá: a migrációs hátterű elítéltek aránya nemcsak a férőhelyek jelentős részét köti le, hanem évente több százmillió eurós kiadást is generál a költségvetés, tehát az adófizetők terhére. Georg Eisenreich (CSU) igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint október 31-én összesen 10 013 főt tartottak fogva Bajorország börtöneiben.

A 2025. március 31-én készült statisztika alapján a fogvatartottak kevesebb mint fele, pontosan 48,5 százaléka volt német állampolgár. Ezen belül is 14,82 százalék olyan személy volt, aki Németországon kívül született. Ennek következtében a teljes börtönnépesség mintegy 58,7 százaléka külföldi állampolgárnak vagy külföldön született németnek minősült. Az arány különösen magas volt az előzetes letartóztatásban lévők esetében: ekkor 1967 külföldi és 165 külföldön született német volt őrizetben, ami majdnem 71,8 százalékos részarányt jelent.

Az idegen állampolgárságú rabok származása sokféle: a legnagyobb létszámú csoport román állampolgárokból állt (530 fő), majd török (379), lengyel (370) és szíriai (347) fogvatartottak következtek. A kiutasítási őrizeti létesítményben, ahol 141 embert tartottak fogva, leggyakrabban Afganisztánból, Algériából, Georgiából, Nigériából és Szíriából származó személyek voltak jelen. A migráns hátterű elítéltek létszáma emelkedik, és mindez komoly költségvetési terhet ró a bajorokra.