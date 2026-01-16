Zelenszkij Davosban próbálja meggyőzni Trumpot

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a Világgazdasági Fórumon találkozhat Zelenszkijjel.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna befejezte a dokumentumokon végzett rá eső munkát, amelyek egy „jóléti csomagot” vázolnak fel, amelynek célja források felszabadítása Ukrajna költséges háború utáni helyreállításához, valamint az Egyesült Államok biztonsági garanciáit, amelyek egy jövőbeni orosz támadás megakadályozását szolgálnák. Ukrán tisztviselők szerint az országnak nyolcszázmilliárd dollárra lesz szüksége a háború utáni újjáépítéshez.

Trump, aki gyakran bírálta Zelenszkijt, szerdán azt mondta, hogy Oroszország kész a békemegállapodásra, és úgy látja, hogy az ukrán vezető jelenti az akadályt a béke útjában.

Washington arra ösztönözte Ukrajnát, hogy egyezzen bele egy békemegállapodásba, amelyet ezt követően Moszkvának mutatna be.

Zelenszkij szerint mindenért az orosz fél a hibás

Pénteken Zelenszkij azt mondta, hogy Oroszország hátráltatja a békeerőfeszítéseket, és bizonyítékként hivatkozott Moszkva Ukrajna energiarendszere elleni legutóbbi csapásaira. „Energiaszektorunk és városaink elleni minden egyes ilyen csapás teljesen egyértelműen megmutatja Oroszország valódi érdekeit és szándékait: nem érdekli őket a megállapodás, hanem Ukrajna további pusztítása” – írta a sajtótájékoztatót követően a közösségi médiában.