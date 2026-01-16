Volodimir Zelenszkij elnök pénteken közölte, hogy ukrán delegáció utazik az Egyesült Államokba biztonsági garanciákról és egy háború utáni helyreállítási csomagról szóló tárgyalásokra, és reményét fejezte ki, hogy a dokumentumokat a jövő héten a davosi Világgazdasági Fórumon aláírhatják. A tárgyalások során Kijev abban is reménykedik, hogy tisztázódik az Egyesült Államok számára Oroszország álláspontja a Washington által támogatott diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatban, amelyek a háború lezárását célozzák – mondta Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón, Petr Pavel cseh elnök társaságában – közölte cikkében a Reuters.
Zelenszkij Davosban próbálja meggyőzni Trumpot
Az ukrán elnök bejelentette, hogy delegációja az Egyesült Államokba utazik a biztonsági garanciákról és a háború utáni több száz milliárdos újjáépítési csomagról folytatandó tárgyalásokra. Zelenszkij reményei szerint a dokumentumokat a jövő heti davosi Világgazdasági Fórumon alá is írhatják. Az idő nem az ukránoknak dolgozik, a háború húzódik, a lakosság pedig lassan megfagy áram és fűtés nélkül az országban.
Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a Világgazdasági Fórumon találkozhat Zelenszkijjel.
Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna befejezte a dokumentumokon végzett rá eső munkát, amelyek egy „jóléti csomagot” vázolnak fel, amelynek célja források felszabadítása Ukrajna költséges háború utáni helyreállításához, valamint az Egyesült Államok biztonsági garanciáit, amelyek egy jövőbeni orosz támadás megakadályozását szolgálnák. Ukrán tisztviselők szerint az országnak nyolcszázmilliárd dollárra lesz szüksége a háború utáni újjáépítéshez.
Trump, aki gyakran bírálta Zelenszkijt, szerdán azt mondta, hogy Oroszország kész a békemegállapodásra, és úgy látja, hogy az ukrán vezető jelenti az akadályt a béke útjában.
Washington arra ösztönözte Ukrajnát, hogy egyezzen bele egy békemegállapodásba, amelyet ezt követően Moszkvának mutatna be.
Zelenszkij szerint mindenért az orosz fél a hibás
Pénteken Zelenszkij azt mondta, hogy Oroszország hátráltatja a békeerőfeszítéseket, és bizonyítékként hivatkozott Moszkva Ukrajna energiarendszere elleni legutóbbi csapásaira. „Energiaszektorunk és városaink elleni minden egyes ilyen csapás teljesen egyértelműen megmutatja Oroszország valódi érdekeit és szándékait: nem érdekli őket a megállapodás, hanem Ukrajna további pusztítása” – írta a sajtótájékoztatót követően a közösségi médiában.
Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy áram- és fűtéskimaradásokkal küzdve az ukrán lakosok igyekeznek alkalmazkodni a téli mindennapokhoz. Az energiaszektort ért orosz válaszcsapások egész városokat hagytak energetikai szolgáltatások nélkül. Ukrajna polgárai rögtönzött megoldásokkal próbálják melegen tartani otthonukat és túlélni a farkasordító hidegben. Helyiek nyilatkozata alapján borús a lakosság jövőről alkotott képe.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
