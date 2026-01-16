ZelenszkijVilággazdasági Fórum (WEF)Trumpbéketárgyalás

Zelenszkij Davosban próbálja meggyőzni Trumpot

Az ukrán elnök bejelentette, hogy delegációja az Egyesült Államokba utazik a biztonsági garanciákról és a háború utáni több száz milliárdos újjáépítési csomagról folytatandó tárgyalásokra. Zelenszkij reményei szerint a dokumentumokat a jövő heti davosi Világgazdasági Fórumon alá is írhatják. Az idő nem az ukránoknak dolgozik, a háború húzódik, a lakosság pedig lassan megfagy áram és fűtés nélkül az országban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 16:59
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij elnök pénteken közölte, hogy ukrán delegáció utazik az Egyesült Államokba biztonsági garanciákról és egy háború utáni helyreállítási csomagról szóló tárgyalásokra, és reményét fejezte ki, hogy a dokumentumokat a jövő héten a davosi Világgazdasági Fórumon  aláírhatják. A tárgyalások során Kijev abban is reménykedik, hogy tisztázódik az Egyesült Államok számára Oroszország álláspontja a Washington által támogatott diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatban, amelyek a háború lezárását célozzák – mondta Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón, Petr Pavel cseh elnök társaságában – közölte cikkében a Reuters.

Zelenszkij több százmilliárd dollárt kérne Amerikától.
Zelenszkij több száz milliárd dollárt kérne Amerikától. Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a Világgazdasági Fórumon találkozhat Zelenszkijjel.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna befejezte a dokumentumokon végzett rá eső munkát, amelyek egy „jóléti csomagot” vázolnak fel, amelynek célja források felszabadítása Ukrajna költséges háború utáni helyreállításához, valamint az Egyesült Államok biztonsági garanciáit, amelyek egy jövőbeni orosz támadás megakadályozását szolgálnák. Ukrán tisztviselők szerint az országnak nyolcszázmilliárd dollárra lesz szüksége a háború utáni újjáépítéshez.

Trump, aki gyakran bírálta Zelenszkijt, szerdán azt mondta, hogy Oroszország kész a békemegállapodásra, és úgy látja, hogy az ukrán vezető jelenti az akadályt a béke útjában. 

Washington arra ösztönözte Ukrajnát, hogy egyezzen bele egy békemegállapodásba, amelyet ezt követően Moszkvának mutatna be. 

Zelenszkij szerint mindenért az orosz fél a hibás

Pénteken Zelenszkij azt mondta, hogy Oroszország hátráltatja a békeerőfeszítéseket, és bizonyítékként hivatkozott Moszkva Ukrajna energiarendszere elleni legutóbbi csapásaira.  „Energiaszektorunk és városaink elleni minden egyes ilyen csapás teljesen egyértelműen megmutatja Oroszország valódi érdekeit és szándékait: nem érdekli őket a megállapodás, hanem Ukrajna további pusztítása” – írta a sajtótájékoztatót követően a közösségi médiában.

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy áram- és fűtéskimaradásokkal küzdve az ukrán lakosok igyekeznek alkalmazkodni a téli mindennapokhoz. Az energiaszektort ért orosz válaszcsapások egész városokat hagytak energetikai szolgáltatások nélkül. Ukrajna polgárai rögtönzött megoldásokkal próbálják melegen tartani otthonukat és túlélni a farkasordító hidegben. Helyiek nyilatkozata alapján borús a lakosság jövőről alkotott képe.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu