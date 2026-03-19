A Fidesz EP-képviselői az Európai Bizottsághoz fordultak a magyarországi Facebook-cenzúra ügyében

Az Európai Bizottság a héten bejelentette: élesítik a magyar választásokra az úgynevezett gyors reagálású rendszert. Ez lehetőséget ad arra, hogy megjelöljenek bizonyos közösségimédia-tartalmakat, és korlátozzák azok elérését – írja a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja a közleményében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 20:21
Illusztráció Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
Azt, hogy mely tartalmakat jelölnek meg és korlátoznak, külső szereplők döntik el. Olyan aktivistacsoportok, médiumok és úgynevezett tényellenőrök, akik kivétel nélkül a liberálisokhoz és a baloldalhoz köthetők – hívják fel rá a figyelmet a Fidesz EP-képviselői. Mint írják, a sürgősségi írásbeli kérdésükben a képviselők két konkrét témában várják az Európai Bizottság válaszát. Először is arra vonatkozóan, hogy pontosan mely magyarországi és külföldi szervezetek végzik a tartalomkorlátozó tevékenységet a magyar választások kapcsán. Választ várnak továbbá arra is, hogy nyilvánosságra hozzák-e, mely közösségimédia-tartalmakat jelöltek meg és akarnak így korlátozni.

Minden magyar embernek joga van tudni, kik és hogyan korlátozzák a véleményeket a közösségi médiában. A cenzúra bármely formáját elutasítjuk és a választásokba való beavatkozásnak tekintjük. Magyarország jövőjéről nem Brüsszelben, hanem Magyarországon fognak dönteni. Nem cenzorok, hanem a magyar választók

– áll a közleményben. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

