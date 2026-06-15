MCC Brusselsideológiai támadásEurópai Unió

Ideológiai hajtóvadászat áldozata lett az MCC Brussels

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Újabb szintet lépett a „cancel culture” Brüsszelben. Az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásának titkársága egy aktivista csoport feljelentése alapján felfüggesztette az MCC Brussels regisztrációját. Az érintettek szerint egyértelműen politikailag motivált, bürokratikus eszközökkel végrehajtott támadásról van szó, amelynek célja, hogy elhallgattassák az egyik legfontosabb jobboldali hangot az uniós fővárosban.

Munkatársunktól
2026. 06. 15. 16:27
Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
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Ez a lépés nem csupán presztízsveszteség, hanem súlyos adminisztratív akadály is: regisztráció nélkül gyakorlatilag lehetetlenné válik a hivatalos kapcsolattartás az uniós képviselőkkel és intézményekkel – mutat rá a lap.

A támadás kezdeményezője a Corporate Europe Observatory (CEO) nevű szervezet, amely előszeretettel kampányol a konzervatív hangok ellen. A CEO pénzügyi háttere sokatmondó: olyan baloldali alapítványok finanszírozzák, mint a Rockefeller Philanthropy Advisors vagy a Soros György-féle Open Society Foundations.

Bár az eredeti panasz egy pénzügyi kategória nem megfelelő alkalmazására vonatkozott, a titkárság végül az úgynevezett „egyszeri regisztráció elvére” hivatkozva hozta meg döntését. Eszerint az MCC Brusselsnek nem különálló szervezetként, hanem a budapesti anyaintézmény részeként kellene szerepelnie.

Az MCC Brussels azonban hangsúlyozza: önálló belga jogi személyként (AISBL) működnek, operatív és szerkesztői függetlenséggel rendelkeznek, és minden bevételük támogatásból származik, nem pedig lobbitevékenységből.

Az ügy a kettős mérce iskolapéldája. Miközben az MCC-t adminisztratív eszközökkel próbálják kiszorítani, más esetekben szemet hunynak a ugyanazon szervezet különböző nemzeti tagszervezeteinek regisztrációja felett, ilyenek például a Természetvédelmi Világalap (WWF) köréhez tartozó szervezetek, amelyek gond nélkül tarthatnak fenn több párhuzamos regisztrációt.

Frank Füredi, az MCC Brussels ügyvezető igazgatója szerint ez a legújabb fejezete annak a hadjáratnak, amely a NatCon-konferencia tavalyi betiltási kísérletével kezdődött.

Láttunk már helyszínek ellen irányuló nyomásgyakorló kampányokat. Láttunk már kísérleteket rendezvényeink lemondására. Láttuk már, hogy politikusok állami hatalmat használnak fel konferenciák leállítására. Most pedig tanúi vagyunk egy kísérletnek, amely bürokratikus eszközökkel próbál minket kizárni

– fogalmazott Füredi.

John O’Brien kommunikációs igazgató hozzátette: a feljelentés nyelvezete nem egy semleges jogi panaszé, hanem egy ideológiai keresztes hadjáraté. Maga az átláthatósági nyilvántartás titkársága valójában egy demokratikus felhatalmazás nélküli gittegylet. Nem választott parlament, nem nemzetállami döntés és nem is törvény hozta létre, hanem az uniós intézmények közötti belső megállapodás.

Ennek ellenére olyan hatalmat gyakorol, amellyel önkényesen dönthet arról, ki vehet részt a brüsszeli eszmecserékben.

Nincs szavazás, amely legitimálná a magához ragadott hatásköreit. Nincs a tagállamok vezetői által aláírt határozat. Az MCC Brusselsszel szembeni álláspontja a hatalommal való visszaélés és a politikai nézeteken alapuló eltérő bánásmód egyik legfőbb példája

– hívta fel a figyelmet az MCC Brussels jogi képviselője. A szervezet bejelentette, hogy minden jogi eszközzel élve fellebbez a döntés ellen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas via AFP)

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