Ideológiai hajtóvadászat áldozata lett az MCC Brussels

Ez a lépés nem csupán presztízsveszteség, hanem súlyos adminisztratív akadály is: regisztráció nélkül gyakorlatilag lehetetlenné válik a hivatalos kapcsolattartás az uniós képviselőkkel és intézményekkel – mutat rá a lap.

A támadás kezdeményezője a Corporate Europe Observatory (CEO) nevű szervezet, amely előszeretettel kampányol a konzervatív hangok ellen. A CEO pénzügyi háttere sokatmondó: olyan baloldali alapítványok finanszírozzák, mint a Rockefeller Philanthropy Advisors vagy a Soros György-féle Open Society Foundations.

Bár az eredeti panasz egy pénzügyi kategória nem megfelelő alkalmazására vonatkozott, a titkárság végül az úgynevezett „egyszeri regisztráció elvére” hivatkozva hozta meg döntését. Eszerint az MCC Brusselsnek nem különálló szervezetként, hanem a budapesti anyaintézmény részeként kellene szerepelnie.

Az MCC Brussels azonban hangsúlyozza: önálló belga jogi személyként (AISBL) működnek, operatív és szerkesztői függetlenséggel rendelkeznek, és minden bevételük támogatásból származik, nem pedig lobbitevékenységből.

Az ügy a kettős mérce iskolapéldája. Miközben az MCC-t adminisztratív eszközökkel próbálják kiszorítani, más esetekben szemet hunynak a ugyanazon szervezet különböző nemzeti tagszervezeteinek regisztrációja felett, ilyenek például a Természetvédelmi Világalap (WWF) köréhez tartozó szervezetek, amelyek gond nélkül tarthatnak fenn több párhuzamos regisztrációt.