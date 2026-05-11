Lebukott a Facebook: súlyos beavatkozás történt a magyar választásokba

Az Ellenpont szerint a közelmúltban lezajlott kampányban az is nagy botrányt okozott, amikor Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy tudomása szerint egy Oskar Braszczynski nevű lengyel Meta-tisztviselő áll a magyar kormányfővel szembeni támadások mögött. A vállalat közép- és kelet-európai régióért felelős kormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős szakembere.
Pilkington állítása szerint a tisztviselő közösségi médiás aktivitása alapján több olyan jel is utal politikai elköteleződésre, amely szerinte kérdéseket vet fel a platform semlegességével kapcsolatban. A vezető kutató azt is állítja, hogy a Meta-tisztviselő nyilvános profilja alapján Ukrajna-párti és LMBTQ-aktivista nézeteket képvisel. A poszt szerint a szakember a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt ellenzői közé sorolható, amely korábban a magyar kormány szövetségesének számított.
