Elfogyott a türelme a Milan portugál cselgépének, aki a vb-n akarja eladni magát
Az olasz bajnokságban szereplő AC Milan csapatát a csalódást keltő idény után nemcsak az edző Massimiliano Allegri hagyja el, hanem az utóbbi évek egyik meghatározó játékosa is. A portugál válogatott Rafael Leao távozni szeretne a vörös-feketéktől, az ördöngös cseleiről ismert szélső egy másik topbajnokságba vágyik, és abban bízik, hogy a portugál nemzeti csapattal jól fog szerepelni a vb-n, ami felkeltheti Európa legnagyobb klubjainak figyelmét.
