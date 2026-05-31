Aggasztó az ebola gyors terjedése

Válságosra fordult az egészségügyi helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A legfrissebb összesítések szerint a járvány két héttel ezelőtti hivatalos bejelentése óta már az ezret is meghaladta az esetek száma, és csaknem kétszázötven életet követelt az ebola.

2026. 05. 31. 17:38
Illusztráció (Forrás: AFP)
A félelem nem alaptalan: Brazília jelenleg is vizsgál egy gyanús esetet Sao Paulo államban, ahol egy Kongóból nemrég visszatért férfit helyeztek elkülönítőbe.

Mint arról beszámoltunk, Ausztriában egy fiatal nő került kórházba két nappal azután, hogy hazatért Ugandából. A nőnek azóta a második tesztje is negatív lett, így most már bizonyossá vált, hogy nem ebolafertőzött, ugyanakkor továbbra is egy bécsi klinikán ápolják.

Némi reményre ad okot, hogy az Ituri tartomány székhelyén, a csaknem egymillió lakosú Buniában működő laboratórium ma már képes 24 órán belül eredményt szolgáltatni, így nem kell a mintákat az 1500 kilométerre fekvő Kinshasába szállítani. Ez a gyorsaság életeket menthet, de a valódi megoldást a közösségi összefogás jelentené: a helyi lakosoknak el kell fogadniuk a tudományos alapú védekezést, és fel kell hagyniuk a veszélyes temetkezési szokásokkal.

Bár a nemzetközi donorok ötszázmillió dolláros segélyt ígértek, a segítség csak lassan érkezik meg a terepre. Addig is Ituri menekülttáboraiban – ahol közel egymillió ember él összezsúfolva – a rettegés az úr. – Ha ide betör az ebola, mindannyiunknak végünk – foglalta össze a kilátásokat egy helyi menekült.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

