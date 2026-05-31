Rendkívüli

Magyar Péter folytatja a fenyegetőzést, hétfő reggel elmegy Sulyok Tamáshoz

olajfinomítóOroszországorosz-ukrán háború

Ukrán drónok pusztítottak az orosz hátországban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hatalmas ukrán drónraj özönlötte el az orosz térséget, miközben több régióból is robbanásokról, tüzekről és hatalmas füstfelhőkről érkeztek jelentések. A szaratovi olajfinomító környékén készült felvételeken kilométerekről látható füstoszlop tört az ég felé, az orosz légvédelem több száz ukrán drón hatástalanításáról számolt be. Amíg más területeken pusztítás tombol, addig a Luhanszki Népköztársaság egy nemrég 21 áldozatot követelő, támadásokban megsemmisült tanárképzőbe lehel új életet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 31. 15:21
Drónpilóta
Drónpilóta Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közösségimédia-csatornák információi alapján Ukrajna május 30-án késő este drónokkal támadta meg a szaratovi olajfinomítót.

 A közösségi oldalakon közzétett helyi videókon hatalmas lángok és sűrű fekete füst látható a létesítmény környezetében, a tűz pedig a felvételek szerint a város távolabbi pontjairól is jól kivehető volt.

Hajnali három óra körül Roman Buszargin, a Szaratovi terület kormányzója arról tájékoztatott, hogy fennáll egy lehetséges dróntámadás veszélye, ezért szükség esetén a légvédelmi rendszereket is bevethetik. Később közölte, hogy a támadás egy civil infrastruktúrához tartozó objektumban okozott károkat, de annak pontos helyszínét és típusát nem ismertette.

A kormányzó szerint a csapásnak nem volt sérültje, miközben az éjszaka során több hullámban is érkezhettek drónok. Az orosz védelmi minisztérium közlése alapján a légvédelem összesen 216 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el tíz oroszországi régió felett, köztük a Szaratovi területen, valamint a Krím és az Azovi-tenger térségében.

A szaratovi finomító több mint húszféle kőolajterméket állít elő, egyebek mellett benzint, dízelt, fűtőolajat és bitument. 

Az ukrán vezérkar adatai szerint az üzem 2023-ban hozzávetőleg 4,8 millió tonna nyersolajat dolgozott fel. Orosz Telegram-csatornák arról is beszámoltak, hogy ukrán drónok a Rosztovi területen fekvő Matvejev Kurgan egyik olajraktárát is célba vették.

Alekszandr Szokolov, a Kirovi terület kormányzója közölte, hogy egy helyi létesítményt szintén dróntámadás ért.

A csapás nyomán tűz keletkezett, áldozatokról vagy sérültekről azonban nem érkezett jelentés. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a Lazarevo lineáris termelési és diszpécserállomás közelében is nagy füstoszlop emelkedett a magasba. Az állomás kulcsszerepet tölt be a szibériai olaj közép-oroszországi és a balti-tengeri Primorszk kikötője felé történő szállításában.

Szaratov a régió egyik fontos ipari központjának számít. A szaratovi finomítót az orosz–ukrán háború kezdete óta több alkalommal is támadás érte. Legutóbb márciusban bénította meg ideiglenesen az üzem működését egy nagyszabású dróncsapás. A lengyelországi székhelyű Vot Tak összesítése szerint Ukrajna hadereje a háború kezdete óta legalább 159 támadást hajtott végre orosz olajfinomítók ellen.

 

Újraépül az, amit egy ukrán támadás pusztított el

A Luhanszki Népköztársaság új pedagógiai főiskolát hoz létre a sztarobilszki intézmény helyett, amely korábban az ukrán fegyveres erők támadásában rongálódott meg. Erről a köztársaság vezetője, Leonyid Paszecsnyik beszélt.

A sztarobilszki pedagógusképző kollégiumának romjai
A sztarobilszki pedagógusképző kollégiumának romjai. Fotó: AFP

A vezető hangsúlyozta, hogy az új intézményben továbbra is pedagógusképzés zajlik majd.

Új főiskolát fogunk felépíteni. Természetesen pedagógiai képzés is lesz benne. Olyan intézményt hozunk létre, ahol olyan tanárokat képeznek majd, akik melegszívű, tisztességes emberekké és hazafias gondolkodású állampolgárokká nevelik gyermekeinket

– fogalmazott.

A Luhanszki Népköztársaság vezetője szerint a gyermekek oktatása és nevelése a köztársaság jövőjének egyik legfontosabb kérdése. Beszédében idézte Vlagyimir Putyin orosz elnök tanárokról és lelki vezetőkről szóló gondolatait is, hangsúlyozva, hogy a legnagyobb értéket továbbra is az emberek jelentik, a jövő pedig a gyermekekben és nevelésükben rejlik.

Mint ismert, május 22-én éjszaka csapás érte a sztarobilszki pedagógiai főiskola iskolaépületét és kollégiumát a Luhanszki Népköztársaság területén. A támadásban 21 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek. A kollégium az ötödik és a második emelet között részben összeomlott, a romok eltakarítása pedig több napig tartott.

Moszkva terrortámadásként értékelte az incidenst, és azt állította, hogy a támadás során használt drónok nyugati gyártmányúak voltak, valamint NATO-országok is segítséget nyújtottak a művelet végrehajtásában. Az orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított az ügyben, miközben az ENSZ gyors és független vizsgálatot sürgetett a történtek tisztázására.

 

Ukrán becslések szerint hatalmas az orosz létszámveszteség

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, az ukrán vezérkar adatai szerint Oroszország a 2022. február 24-én indított hadműveletek kezdete óta megközelítőleg 1 362 500 katonát veszített Ukrajnában. A május 30-án közzétett jelentés szerint az elmúlt 24 órában 1430 fős veszteség érte az orosz erőket. A közlés arról is beszámolt, hogy mekkora eszközveszteséget szenvedhettek el az orosz erők.

 

Borítókép: Drónpilóta (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Pénzért intézte a katonai felmentéseket, őrizetbe vették az ukrán ügyvédnőt

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu