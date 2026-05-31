Ukrán drónok pusztítottak az orosz hátországban

Közösségimédia-csatornák információi alapján Ukrajna május 30-án késő este drónokkal támadta meg a szaratovi olajfinomítót.

A közösségi oldalakon közzétett helyi videókon hatalmas lángok és sűrű fekete füst látható a létesítmény környezetében, a tűz pedig a felvételek szerint a város távolabbi pontjairól is jól kivehető volt.

Drones struck the Saratov Oil Refinery - one of Russia’s oldest refineries with a processing capacity of about 5 million tons per year.



It produces more than 20 types of petroleum products, including gasoline, diesel fuel, fuel oil, vacuum gas oil, and technical sulfur. pic.twitter.com/3C7wEex8dL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 31, 2026

Hajnali három óra körül Roman Buszargin, a Szaratovi terület kormányzója arról tájékoztatott, hogy fennáll egy lehetséges dróntámadás veszélye, ezért szükség esetén a légvédelmi rendszereket is bevethetik. Később közölte, hogy a támadás egy civil infrastruktúrához tartozó objektumban okozott károkat, de annak pontos helyszínét és típusát nem ismertette.

A kormányzó szerint a csapásnak nem volt sérültje, miközben az éjszaka során több hullámban is érkezhettek drónok. Az orosz védelmi minisztérium közlése alapján a légvédelem összesen 216 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el tíz oroszországi régió felett, köztük a Szaratovi területen, valamint a Krím és az Azovi-tenger térségében.

A szaratovi finomító több mint húszféle kőolajterméket állít elő, egyebek mellett benzint, dízelt, fűtőolajat és bitument.

Az ukrán vezérkar adatai szerint az üzem 2023-ban hozzávetőleg 4,8 millió tonna nyersolajat dolgozott fel. Orosz Telegram-csatornák arról is beszámoltak, hogy ukrán drónok a Rosztovi területen fekvő Matvejev Kurgan egyik olajraktárát is célba vették.

Alekszandr Szokolov, a Kirovi terület kormányzója közölte, hogy egy helyi létesítményt szintén dróntámadás ért.

A csapás nyomán tűz keletkezett, áldozatokról vagy sérültekről azonban nem érkezett jelentés. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a Lazarevo lineáris termelési és diszpécserállomás közelében is nagy füstoszlop emelkedett a magasba. Az állomás kulcsszerepet tölt be a szibériai olaj közép-oroszországi és a balti-tengeri Primorszk kikötője felé történő szállításában.