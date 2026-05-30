Orosz kikötőt vett célba Ukrajna, több helyen tűz ütött ki

Orosz Telegram-csatornák beszámolói alapján az ukrán hadsereg május 30-ra virradó éjszaka több, orosz fennhatóság alatt álló térség olajipari létesítményeit vette célba.

A Rosztovi területen fekvő Taganrogból származó, helyiek által közzétett felvételek és fényképek arra utalnak, hogy nagyszabású dróntámadás érte a várost. Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a taganrogi kikötőt érő ukrán támadás után kigyulladt egy üzemanyagtartály, egy olajszállító tankerhajó, valamint egy adminisztratív épület is. A kormányzó közlése szerint két ember megsérült a támadás következtében.

Вночі Сили оборони масовано атакували Таганрог.

Губернатор заявляє про ураження танкера та резервуара в порту. Також вибухи чули в районі авіаційного заводу (1-2).



У місті Армавір на Кубані було атаковано нафтобазу «Южная нєфтяная компанія» (3).



Taganrog polgármestere, Szvetlana Kambulova azt mondta, hogy a drónok a kikötő rakodóberendezéseit találták el, a keletkezett tüzeket pedig rövid időn belül sikerült megfékezni.

Hajnali három óra körül a megszállt Krím félszigeten található Feodoszijában is robbanásokról számoltak be.

🇺🇦 Ukraine-linked officials say Feodosia oil depot fire seen on satellite as smoke billows 9.5 km over sea

A helyiek szerint ott egy olajraktár gyulladt ki. Taganrog az Azovi-tenger partján fekvő jelentős orosz kikötőváros, amely a Rosztovi területen található, valamivel több mint 40 kilométerre az Ukrajna által megszálltnak tekintett donyecki régió határától. A települést rendszeresen érik ukrán dróntámadások, legutóbb május 27-én jelentettek robbanásokat a környéken.