Orosz kikötőt vett célba Ukrajna, több helyen tűz ütött ki

Újabb ukrán dróntámadások rázták meg az éjjel az orosz hátországot és a megszállt Krímet. A taganrogi kikötőben üzemanyagtartályok, kikötői létesítmények és egy olajszállító hajó is kigyulladt, miközben több robbanás rázta meg a térséget. Az ukrán vezérkar szerint az orosz hadsereg veszteségei közben már meghaladták az 1,36 millió főt.

2026. 05. 30. 12:33
Lángoló épület Forrás: AFP
Orosz Telegram-csatornák beszámolói alapján az ukrán hadsereg május 30-ra virradó éjszaka több, orosz fennhatóság alatt álló térség olajipari létesítményeit vette célba.

A Rosztovi területen fekvő Taganrogból származó, helyiek által közzétett felvételek és fényképek arra utalnak, hogy nagyszabású dróntámadás érte a várost. Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a taganrogi kikötőt érő ukrán támadás után kigyulladt egy üzemanyagtartály, egy olajszállító tankerhajó, valamint egy adminisztratív épület is. A kormányzó közlése szerint két ember megsérült a támadás következtében.

Taganrog polgármestere, Szvetlana Kambulova azt mondta, hogy a drónok a kikötő rakodóberendezéseit találták el, a keletkezett tüzeket pedig rövid időn belül sikerült megfékezni.

Hajnali három óra körül a megszállt Krím félszigeten található Feodoszijában is robbanásokról számoltak be.

A helyiek szerint ott egy olajraktár gyulladt ki. Taganrog az Azovi-tenger partján fekvő jelentős orosz kikötőváros, amely a Rosztovi területen található, valamivel több mint 40 kilométerre az Ukrajna által megszálltnak tekintett donyecki régió határától. A települést rendszeresen érik ukrán dróntámadások, legutóbb május 27-én jelentettek robbanásokat a környéken.

Az ukránok szerint az oroszok már egy nagyvárosnyi embert veszítettek

Az ukrán vezérkar adatai szerint Oroszország a 2022. február 24-én indított teljes körű invázió kezdete óta megközelítőleg 1 362 500 katonát veszített Ukrajnában. A május 30-án közzétett jelentés szerint az elmúlt 24 órában 1430 fős veszteség érte az orosz erőket.

A vezérkar közlése alapján Oroszország eddig elveszített: 11 960 harckocsit, 24 643 páncélozott harcjárművet, 100 713 járművet és üzemanyag-szállító tartálykocsit, 42 930 tüzérségi rendszert, 1813 rakéta-sorozatvetőt, 1398 légvédelmi rendszert, 436 repülőgépet, 353 helikoptert, 318 433 drónt, 1500 földi robotikai rendszert, 33 hadihajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót.

Az ukrán hadvezetés műveleti okokra hivatkozva továbbra sem ismertette saját veszteségeit a háború teljes időszakára vonatkozóan. Nyugati elemzőközpontok ugyanakkor egybehangzóan úgy vélik, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán oldal veszteségeit. A washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint a veszteségi arány nagyjából 2,5:1 vagy 2:1 lehet Oroszország kárára. 

Az orosz–ukrán háború intenzitása továbbra sem csökken: a fronton több mint kétszáz összecsapás zajlott egyetlen nap alatt, a NATO elítélte a Romániát érintő drónincidenst, Zelenszkij pedig újabb orosz offenzíva veszélyére figyelmeztetett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
