Orosz kikötőt vett célba Ukrajna, több helyen tűz ütött ki

Orosz Telegram-csatornák beszámolói alapján az ukrán hadsereg május 30-ra virradó éjszaka több, orosz fennhatóság alatt álló térség olajipari létesítményeit vette célba.
A Rosztovi területen fekvő Taganrogból származó, helyiek által közzétett felvételek és fényképek arra utalnak, hogy nagyszabású dróntámadás érte a várost. Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a taganrogi kikötőt érő ukrán támadás után kigyulladt egy üzemanyagtartály, egy olajszállító tankerhajó, valamint egy adminisztratív épület is. A kormányzó közlése szerint két ember megsérült a támadás következtében.
Taganrog polgármestere, Szvetlana Kambulova azt mondta, hogy a drónok a kikötő rakodóberendezéseit találták el, a keletkezett tüzeket pedig rövid időn belül sikerült megfékezni.
Hajnali három óra körül a megszállt Krím félszigeten található Feodoszijában is robbanásokról számoltak be.
A helyiek szerint ott egy olajraktár gyulladt ki. Taganrog az Azovi-tenger partján fekvő jelentős orosz kikötőváros, amely a Rosztovi területen található, valamivel több mint 40 kilométerre az Ukrajna által megszálltnak tekintett donyecki régió határától. A települést rendszeresen érik ukrán dróntámadások, legutóbb május 27-én jelentettek robbanásokat a környéken.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!