Mesterséges intelligencia: a magyarok többsége vakon bízik az MI utazási tippjeiben

Így utaznak idén a magyarok

A felmérés szerint a magyarok 65 százaléka belföldi utazást tervez, míg 47 százalékuk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63 százaléka ebben az időszakban utazna. A külföldre utazók 93 százaléka európai úti célt választ. A kontinensen Horvátország, Ausztria és Olaszország a legkedveltebb desztinációk.

A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is, körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya 79 százalék. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés,

a válaszadók 68 százaléka előre megtervezi utazási büdzséjét, ez egy átlagos egyhetes nyaralásra fejenként átlagosan 260 582 forintot költenek.

A magyar utazók 58 százaléka használ MI-eszközöket utazástervezésre. Közülük:

helyi tippek és ajánlások keresésére 55 százalék,

a legjobb ajánlatok felkutatására 36 százalék,

logisztikai és közlekedési kérdések megoldására 36 százalék,

általános inspirációra 35 százalék,

részletes útiterv készítésére 31 százalék,

nyelvi segítségkérésre 30 százalék használja.

Külföldön is egyre bátrabban használunk bankkártyát

Az MBH Bank friss kutatása megerősítette, hogy a magyarok jelentős része (mintegy 60 százalék) 2026-ban is tervez, főleg a nyári hónapokban hosszabb-rövidebb utazást. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetést már a megkérdezettek több mint fele alkalmazza.

A kutatás szerint az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások. A megkérdezettek csaknem negyede a Szép-kártya rendelkezésre álló egyenlegét is felhasználja a belföldi nyaralás kiadásainak fedezésére. A kutatás szerint az utazók különösen az utazási szezonban értékelik a gyors és egyszerű, készpénzmentes fizetési megoldásokat, amelyek terjedésével természetes módon erősödik a bankkártya digitalizációja is.