Mesterséges intelligencia: a magyarok többsége vakon bízik az MI utazási tippjeiben

A Visa felmérése szerint az utazó magyar válaszadók 13 százaléka rendszeresen, 24 százaléka alkalmanként, 21 százaléka ritkán használ MI-alapú megoldásokat, ez több mint hétszeres növekedés az előző évhez képest. A válaszadók 51 százaléka teljes mértékben megbízna egy mesterségesintelligencia-ügynökben nyaralása megszervezésekor.

2026. 05. 30. 12:58
Így utaznak idén a magyarok

A felmérés szerint a magyarok 65 százaléka belföldi utazást tervez, míg 47 százalékuk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63 százaléka ebben az időszakban utazna. A külföldre utazók 93 százaléka európai úti célt választ. A kontinensen Horvátország, Ausztria és Olaszország a legkedveltebb desztinációk.

A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is, körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya 79 százalék. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés,

a válaszadók 68 százaléka előre megtervezi utazási büdzséjét, ez egy átlagos egyhetes nyaralásra fejenként átlagosan 260 582 forintot költenek.

A magyar utazók 58 százaléka használ MI-eszközöket utazástervezésre. Közülük:

  • helyi tippek és ajánlások keresésére 55 százalék,
  • a legjobb ajánlatok felkutatására 36 százalék,
  • logisztikai és közlekedési kérdések megoldására 36 százalék,
  • általános inspirációra 35 százalék,
  • részletes útiterv készítésére 31 százalék,
  • nyelvi segítségkérésre 30 százalék használja.

Külföldön is egyre bátrabban használunk bankkártyát

Az MBH Bank friss kutatása megerősítette, hogy a magyarok jelentős része (mintegy 60 százalék) 2026-ban is tervez, főleg a nyári hónapokban hosszabb-rövidebb utazást. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetést már a megkérdezettek több mint fele alkalmazza.

A kutatás szerint az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások. A megkérdezettek csaknem negyede a Szép-kártya rendelkezésre álló egyenlegét is felhasználja a belföldi nyaralás kiadásainak fedezésére. A kutatás szerint az utazók különösen az utazási szezonban értékelik a gyors és egyszerű, készpénzmentes fizetési megoldásokat, amelyek terjedésével természetes módon erősödik a bankkártya digitalizációja is.

„Ez segíti az MBH Szép-kártya digitalizációját is, amelynek célja, hogy a juttatás még kényelmesebben beépüljön az utazáshoz kapcsolódó fizetési szokásokba” – mondta Várady Eszter, az MBH Bank daily banking vezetője. Kiemelte, hogy a digitalizáció és a fizetés kényelme és biztonsága már alapelvárás, különösen külföldön, ahol gyakoriak aa során. Aki túllépi a tervezett keretet, átlagosan 10 százalékkal költ többet.

 

Kihívások előtt a magyar turizmus

Magyarországon a GDP 14 százalékát a turizmus adja. Idén áprilisban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma egy százalékkal, a vendégéjszakáké négy százalékkal marat el az egy évvel korábbitól a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. Ez a külföldi vendégek számának csökkenésére vezethető vissza.

Az első négy hónap összességében még pozitív, így aggodalomra nincs ok Horti Flóra, az MBH Bank Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője szerint, ám lesznek kihívások a szektor előtt. Hozzátette, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanása után történt egy kis megtorpanás és átrendeződés, de az utazási kedv és igény összességében megmaradt. Ugyanakkor a Hormuzi-szoros lezárása miatti üzemanyaghiány és kerozinhiány miatt jelentős az aggodalom a légi közlekedés szereplői és az utasok körében egyaránt.

Tavaly 1450 milliárd forintot hagytak Magyarországon a külföldi turisták. Ennek negyven százaléka az ázsiai és észak-amerikai vendégektől származott. Ha ez elmaradna, az jelentős visszaesést okozna

 – jelezte.

Az utazásokkal összefüggésben a devizapiac is mindig fontos kérdés. A tavalyi évhez képest 12 százalékkal erősödött a forint, így a külföldi utazás olcsóbbá vált a magyaroknak. Ugyanakkor a hazai védett üzemanyagárral szemben külföldön drágább a tankolás, ez az autóval utazókat érzékenyen érintheti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

