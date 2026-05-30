Mesterséges intelligencia: a magyarok többsége vakon bízik az MI utazási tippjeiben

Így utaznak idén a magyarok
A felmérés szerint a magyarok 65 százaléka belföldi utazást tervez, míg 47 százalékuk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63 százaléka ebben az időszakban utazna. A külföldre utazók 93 százaléka európai úti célt választ. A kontinensen Horvátország, Ausztria és Olaszország a legkedveltebb desztinációk.
A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is, körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya 79 százalék. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés,
a válaszadók 68 százaléka előre megtervezi utazási büdzséjét, ez egy átlagos egyhetes nyaralásra fejenként átlagosan 260 582 forintot költenek.
A magyar utazók 58 százaléka használ MI-eszközöket utazástervezésre. Közülük:
- helyi tippek és ajánlások keresésére 55 százalék,
- a legjobb ajánlatok felkutatására 36 százalék,
- logisztikai és közlekedési kérdések megoldására 36 százalék,
- általános inspirációra 35 százalék,
- részletes útiterv készítésére 31 százalék,
- nyelvi segítségkérésre 30 százalék használja.
Külföldön is egyre bátrabban használunk bankkártyát
Az MBH Bank friss kutatása megerősítette, hogy a magyarok jelentős része (mintegy 60 százalék) 2026-ban is tervez, főleg a nyári hónapokban hosszabb-rövidebb utazást. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetést már a megkérdezettek több mint fele alkalmazza.
A kutatás szerint az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások. A megkérdezettek csaknem negyede a Szép-kártya rendelkezésre álló egyenlegét is felhasználja a belföldi nyaralás kiadásainak fedezésére. A kutatás szerint az utazók különösen az utazási szezonban értékelik a gyors és egyszerű, készpénzmentes fizetési megoldásokat, amelyek terjedésével természetes módon erősödik a bankkártya digitalizációja is.
