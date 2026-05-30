Az idősebbeknek a biztonság, a fiatalabbaknak a támogató környezet a legfontosabb

Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője a Profession Backstage podcast kapcsolódó adásában arra hívta fel a figyelmet, hogy

a fiatalabb munkavállalók elérése és megtartása eltérő munkáltatói eszközöket igényel. A harminc év alattiaknál erősebben jelenhet meg az értékalapú munkahelyválasztás, ezért a bér és a stabilitás mellett a fejlődési lehetőségek, a közösségi élmény, a vezetői hozzáállás és a megfelelő kommunikációs csatornák is meghatározóvá válnak.

A szakmai fejlődést a legfiatalabb munkavállalóknak közel fele jelölte meg, mint a munkahelyi biztonságérzet alapvető feltételét – ez a többi korcsoport válaszaival összevetve igazán magas arány. Az Y és az X generáció csupán ötöde jelezte vissza ezt a fajta igényét. Szintén a legfiatalabb dolgozók azok, akik a munkán kívüli életükben a legnagyobb arányban szóba hozzák a foglalkozásukat: csaknem felükre jellemző, hogy amikor új emberekkel találkoznak, erről is beszélgetnek. Az idősebbeknél már kevésbé jellemző ez. A Z generációnak a munka tehát nemcsak megélhetés forrása, hanem az önmeghatározás, a tanulás és a társas kapcsolódás egyik terepe is.