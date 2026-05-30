Rendkívüli

Súlyos buszbaleset Pécs közelében, huszonöt gyermek ült a járművön

munkavállalóx generációfoglalkoztatás

Az idősebbeknek a biztonság, a fiatalabbaknak a támogató környezet a legfontosabb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ma már nemcsak a bérek a meghatározók a munkavállalóknak, amikor munkahelyet választanak. Az anyagiak mellett a cégeknek a fiatalabbaknak fejlődési lehetőséget, míg az idősebb korosztálynak biztonságot és kiszámítható körülményeket kell biztosítaniuk, ha hosszú távon meg kívánják tartani alkalmazottjaikat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 30. 9:30
Forrás: https://www.magnific.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője a Profession Backstage podcast kapcsolódó adásában arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a fiatalabb munkavállalók elérése és megtartása eltérő munkáltatói eszközöket igényel. A harminc év alattiaknál erősebben jelenhet meg az értékalapú munkahelyválasztás, ezért a bér és a stabilitás mellett a fejlődési lehetőségek, a közösségi élmény, a vezetői hozzáállás és a megfelelő kommunikációs csatornák is meghatározóvá válnak.

A szakmai fejlődést a legfiatalabb munkavállalóknak közel fele jelölte meg, mint a munkahelyi biztonságérzet alapvető feltételét – ez a többi korcsoport válaszaival összevetve igazán magas arány. Az Y és az X generáció csupán ötöde jelezte vissza ezt a fajta igényét. Szintén a legfiatalabb dolgozók azok, akik a munkán kívüli életükben a legnagyobb arányban szóba hozzák a foglalkozásukat: csaknem felükre jellemző, hogy amikor új emberekkel találkoznak, erről is beszélgetnek. Az idősebbeknél már kevésbé jellemző ez. A Z generációnak a munka tehát nemcsak megélhetés forrása, hanem az önmeghatározás, a tanulás és a társas kapcsolódás egyik terepe is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdiktatúra

Csoda történt!

Bayer Zsolt avatarja

Vége a rettenetes diktatúrának, eljött a szabadság, a „mások” is fellélegeztek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.