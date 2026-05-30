Súlyos buszbaleset Pécs közelében, huszonöt gyermek ült a járművön

Pásztor Bálint a szabadkai zászlóégetésről: Büszke vagyok a magyar fiatalokra

Ahogy azt korábban a Magyar Nemzet megírta, két szerb diák felgyújtott egy magyar zászlót a szabadkai végzősök pénteki felvonulásán. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint ugyanakkor a magyar fiatalok példát mutattak: bátran vállalták identitásukat, és nem hagyták a földön a meggyalázott nemzeti lobogót.

2026. 05. 30. 8:47
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke (Fotó: Facebook)
Mint arról lapunk beszámolt, a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Középiskola bolondballagásán két szerb nemzetiségű végzős diák elvette egy magyar tanuló zászlaját, majd a Korzón felgyújtotta azt. Az eset nagy felháborodást váltott ki a vajdasági magyar közösségben.

Pásztor Bálint külön elismerését fejezte ki az iskola vezetőségének, amely azonnal és felelősségteljesen reagált a történtekre, valamint azoknak a diákoknak is, akik, ahogy fogalmazott, a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. A VMSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy az elmúlt tizenhárom évben sok munka folyt a szerb–magyar kapcsolatok erősítése és a kölcsönös tisztelet kultúrájának kialakítása érdekében.

Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket

 – mondta.

A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar zászló meggyalázása bűncselekmény, ezért elvárja, hogy az illetékes állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el az ügyben.

A rendőrség minden érintettet meghallgatott, az ügyről pedig tájékoztatta az illetékes ügyészséget. Az iskola feljelentése nyomán vizsgálat indult a két diák ellen a szabadkai zászlóégetés ügyében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
