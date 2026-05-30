Pásztor Bálint a szabadkai zászlóégetésről: Büszke vagyok a magyar fiatalokra

Mint arról lapunk beszámolt, a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Középiskola bolondballagásán két szerb nemzetiségű végzős diák elvette egy magyar tanuló zászlaját, majd a Korzón felgyújtotta azt. Az eset nagy felháborodást váltott ki a vajdasági magyar közösségben.
Pásztor Bálint külön elismerését fejezte ki az iskola vezetőségének, amely azonnal és felelősségteljesen reagált a történtekre, valamint azoknak a diákoknak is, akik, ahogy fogalmazott, a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. A VMSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy az elmúlt tizenhárom évben sok munka folyt a szerb–magyar kapcsolatok erősítése és a kölcsönös tisztelet kultúrájának kialakítása érdekében.
Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket
– mondta.
