Nem ússza meg a balhét Budapest, tömegverekedés a BL-döntő előtt

Párizsban is tartanak a randalírozástól

Nemcsak Budapesten, hanem Párizsban is feszült a helyzet. A francia fővárosban megszokott jelenség, hogy a PSG nagy sikerei után fanatikus szurkolók randalírozni kezdenek, ezért a hatóságok ott is komoly készültségre számítanak.

Francia beszámolók szerint több ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak Párizsban a döntő estéjére, hogy megelőzzék az esetleges zavargásokat. A hatóságoknak van okuk az óvatosságra: korábbi PSG-ünneplések után is történtek összecsapások, rongálások és előállítások.

Esélylatolgatás a BL-döntő előtt a Szpíker korneren:











