Rendkívüli

Súlyos buszbaleset Pécs közelében, huszonöt gyermek ült a járművön

BL-döntőPSGBudapestverekedésArsenal

Nem ússza meg a balhét Budapest, tömegverekedés a BL-döntő előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Már a szombat esti BL-döntő előtt elszabadultak az indulatok Budapesten: sajtóhírek szerint PSG- és Arsenal-drukkerek estek egymásnak a Király utcában. A fővárosban hatalmas a biztonsági készültség, miközben nemcsak Budapest, hanem Párizs is attól tart, hogy a döntő után újabb rendbontások következhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 30. 9:30
Összecsaptak az Arsenal és a PSG kemény legényei Forrás: Fotó: GIULIA MORICI / NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Párizsban is tartanak a randalírozástól

Nemcsak Budapesten, hanem Párizsban is feszült a helyzet. A francia fővárosban megszokott jelenség, hogy a PSG nagy sikerei után fanatikus szurkolók randalírozni kezdenek, ezért a hatóságok ott is komoly készültségre számítanak.

Francia beszámolók szerint több ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak Párizsban a döntő estéjére, hogy megelőzzék az esetleges zavargásokat. A hatóságoknak van okuk az óvatosságra: korábbi PSG-ünneplések után is történtek összecsapások, rongálások és előállítások.

Esélylatolgatás a BL-döntő előtt a Szpíker korneren:



 

 

 



 

add-square BL-döntő Budapesten

Orbán Viktor és Magyar Péter is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjén

BL-döntő Budapesten 9 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdiktatúra

Csoda történt!

Bayer Zsolt avatarja

Vége a rettenetes diktatúrának, eljött a szabadság, a „mások” is fellélegeztek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu