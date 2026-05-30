Nem ússza meg a balhét Budapest, tömegverekedés a BL-döntő előtt
Már a szombat esti BL-döntő előtt elszabadultak az indulatok Budapesten: sajtóhírek szerint PSG- és Arsenal-drukkerek estek egymásnak a Király utcában. A fővárosban hatalmas a biztonsági készültség, miközben nemcsak Budapest, hanem Párizs is attól tart, hogy a döntő után újabb rendbontások következhetnek.
Párizsban is tartanak a randalírozástól
Nemcsak Budapesten, hanem Párizsban is feszült a helyzet. A francia fővárosban megszokott jelenség, hogy a PSG nagy sikerei után fanatikus szurkolók randalírozni kezdenek, ezért a hatóságok ott is komoly készültségre számítanak.
Francia beszámolók szerint több ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak Párizsban a döntő estéjére, hogy megelőzzék az esetleges zavargásokat. A hatóságoknak van okuk az óvatosságra: korábbi PSG-ünneplések után is történtek összecsapások, rongálások és előállítások.
Esélylatolgatás a BL-döntő előtt a Szpíker korneren:
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!