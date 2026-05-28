tisza pártradnai márkkormánybiztosMagyar Péter

Megvan, honnan fogják irányítani a Tisza Párt kommunikációját

A Magyar Péter által előszeretettel propagandaminisztériumnak nevezett Miniszterelnöki Kabinetiroda és a közvélemény-kutató intézetek torzszülöttjeként jön létre Radnai Márk működő Magyarországért felelős kormánybiztos intézete, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI).

Gábor Márton
2026. 05. 28. 5:25
Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gyakorlatban ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter által ekézett és propagandának bélyegzett programot megtart majd a Tisza Párt. Ezt támasztja alá a napokban a Népszavában megjelent interjú, amelyben Radnai Márk kiemelte:

célunk az, hogy az emberek részt vegyenek a demokráciában, elmondhassák a véleményüket és azokból szakpolitikai modelltervezetek születhessenek.

Vagyis Radnai Márk más néven ugyan, de ugyanúgy folytatná a miniszterelnöke által közpénzből folytatott pártpolitikai propagandának nevezett nemzeti konzultációk sorát. A hivatalos leírás szerint az intézet ötéves időtávra jönne létre, elemző, javaslattevő és módszertani feladatokkal. Az elképzelés szerint kutatók, szociológusok, elemzők és más szakértők dolgoznának azon, hogy a társadalmi igényeket rendszerszintű javaslatokká alakítsák.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekvármegye

Töprengés a hagyományról

Pozsonyi Ádám avatarja

Hagyomány az, ami olyan régi dolog, amivel a jelenben jól járunk. Ami erőt ad, tovább visz, ami tartást biztosít és segíti a túlélést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu