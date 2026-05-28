Friedrich MerzCDU/CSUNémetország

Friedrich Merz leváltásáról suttognak

A német kancellár már nem biztos hogy sokáig marad hivatalában, legalábbis a Kereszténydemokrata Unióban (CDU) már utódjáról pletykálnak. Friedrich Merz belső köre meglepően agresszívan fogadta a pletykákat, az AfD pedig még bezavarhat a képbe.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 4:52
Fotó: BERND THISSEN Forrás: DPA
Amikor politikai problémák merülnek fel Észak-Rajna-Vesztfáliában, Wüst egyébként gyakran Berlint jelöli meg felelősként. 

A CDU számára pedig egészen biztosan imponáló lehet, hogy 2022 óta működő Zöldekkel kötött koalícióban tanúsított „csendes” kormányzás sikeres. Berlinnel ellentétben Düsseldorfban a koalíciós bizottsági ülések általában zárt ajtók mögött zajlanak, anélkül, hogy a konfliktusok nyilvánosságra kerülnének

Azonban hiába Wüst szinte mágikus képességei a koalíció terén, Észak-Rajna-Vesztfáliában megállíthatatlanul tör előre az AfD. A németek többsége a legfrissebb felmérések szerint úgy véli, hogy az AfD 2026-ban tartományi miniszterelnöki helyet nyer majd. Hiába a konfrontáció kerülő, mérsékelt politika, az AfD a tartományban a 2025-ös helyhatósági választásokon majdnem megháromszorozta eredményét, 14,5 százalékra. 

A németek többsége ráadásul pesszimista a nagykoalíciós kormány túlélése szempontjából, a többség szerint pedig Merzék még az év vége előtt megbukhatnak. 

Feltehetőleg nem véletlen, hogy a német kancellár környezete fölösleges hergelésről beszélt a pletykák kapcsán, valamint nem győzték hangsúlyozni, hogy Merz pozícióját gyengíteni hasonló szóbeszédekkel egy ilyen kiélezett nemzetközi helyzetben felelőtlenség. A CDU számára azonban hamarosan eljöhet a döntés pillanata, a kancellárnak pedig a fentiek alapján nagyon is van mitől tartania. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
