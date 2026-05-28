Friedrich Merz leváltásáról suttognak

Amikor politikai problémák merülnek fel Észak-Rajna-Vesztfáliában, Wüst egyébként gyakran Berlint jelöli meg felelősként.

A CDU számára pedig egészen biztosan imponáló lehet, hogy 2022 óta működő Zöldekkel kötött koalícióban tanúsított „csendes” kormányzás sikeres. Berlinnel ellentétben Düsseldorfban a koalíciós bizottsági ülések általában zárt ajtók mögött zajlanak, anélkül, hogy a konfliktusok nyilvánosságra kerülnének.

Azonban hiába Wüst szinte mágikus képességei a koalíció terén, Észak-Rajna-Vesztfáliában megállíthatatlanul tör előre az AfD. A németek többsége a legfrissebb felmérések szerint úgy véli, hogy az AfD 2026-ban tartományi miniszterelnöki helyet nyer majd. Hiába a konfrontáció kerülő, mérsékelt politika, az AfD a tartományban a 2025-ös helyhatósági választásokon majdnem megháromszorozta eredményét, 14,5 százalékra.