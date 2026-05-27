A NATO felkészül a harmadik világháborúra: német és holland csapatok érkezhetnek az orosz határhoz

Miközben Oroszország háborút folytat Ukrajnában, a NATO hatalmas lépést tett a keleti szárny megerősítésére: új parancsnoki struktúrát hoz létre, amely német és holland csapatok tömeges, gyors bevetését teszi lehetővé Lettország és Észtország védelmében – közvetlenül az orosz határnál.

Jelenleg a NATO műveleteit a balti államokban és Észak-Lengyelországban egyetlen multinacionális parancsnokság felügyeli Lengyelországban.

A tervezett változtatások szerint a német–holland hadtest, amely Münsterben, Németországban állomásozik, kapja meg a felelősséget Lettország és Észtország védelméért.