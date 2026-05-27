IránNATOBrüsszelEgyesült ÁllamokMagyar Péter

Irán újranyithatja a Hormuzi-szorost, Magyar Péter Brüsszelbe utazik

Az állami média szerint Teherán hajlandó lenne újranyitni a Hormuzi-szorost. Irán a kiszivárgott tervezett kapcsán azonban jelezte, hogy stabil garanciákat akar látni a szoros megnyitása előtt. A NATO már nyíltan a harmadik világháborúra készül, a keleti szárny brutális erősítéséről döntöttek. Magyar Péter csütörtökön Brüsszelbe utazik, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel tárgyal csütörtökön, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével találkozik. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 23:59
Fotó: ATTA KENARE Forrás: AFP
A NATO felkészül a harmadik világháborúra: német és holland csapatok érkezhetnek az orosz határhoz

Miközben Oroszország háborút folytat Ukrajnában, a NATO hatalmas lépést tett a keleti szárny megerősítésére: új parancsnoki struktúrát hoz létre, amely német és holland csapatok tömeges, gyors bevetését teszi lehetővé Lettország és Észtország védelmében – közvetlenül az orosz határnál.

Jelenleg a NATO műveleteit a balti államokban és Észak-Lengyelországban egyetlen multinacionális parancsnokság felügyeli Lengyelországban. 

A tervezett változtatások szerint a német–holland hadtest, amely Münsterben, Németországban állomásozik, kapja meg a felelősséget Lettország és Észtország védelméért.

Magyar Péter mégis találkozhat Von der Leyennel

Az eredeti tervektől kicsit eltérően ugyan, de a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke pénteken találkoznak. Magyar Péter nem sokkal azután jelentette be, hogy tárgyal Ursula von der Leyennel, hogy a sajtóban felröppentek a hírek a találkozó elmaradásáról.

A miniszterelnök csütörtökön Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével találkozik. 

Korábban Köböl Anita kormányszóvivő arról beszélt, hogy nem sikerült véglegesíteni a találkozót, a nemzetközi lapok pedig a háttérben meghúzódó problémákról írtak Magyar Péter és Ursula von der Leyen találkozója kapcsán. „Mindenki az uniós ezermilliárdok hazahozatalán dolgozik” – fogalmazott a miniszterelnök közösségi oldalán a bejelentésnél. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
