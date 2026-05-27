A Fidesz elítélte a nagyváradi premontrei rendház megtámadását, Magyar Péter kormánya hallgat + videó

Nem bánthatnak senkit csak azért, mert fideszes – így fog működni az Orbán Viktor által bejelentett Védvonal

A Fidesz elítélte, de a Tisza-kormány ingerküszöbét nem érte el, hogy Nagyvárad román önkormányzata szétverte a Váradhegyfoki Premontrei Prépostságot. A nagyváradi magyarságnak nagy szüksége lenne rá, hogy kiálljon mellette az anyaország. A brutális intézkedés miatt az ikonikus templomban már misézni sem tudnak, mert még a sekrestyét is elfoglalták.

2026. 05. 27. 21:20
Harmadjára is megakadályozták a nagyváradi premontrei apát kilakoltatását a hívek
A prépostság nemzeti jelentőségét az adja, hogy az egyháztörténetben betöltött szerepén túl a történelmi és kulturális folytonosság egyik jelképe is. Még a XII. században alapították II. István király támogatásával, hozzájárult a keresztény magyar államiság megszilárdításához és évszázadokon át fontos szellemi, oktatási és vallási központként szolgálta a térségben a magyarokat. A prépostság kiállta a történelem viharait, és

ma is a határon túli magyarság történelmi jelenlétének és identitásának fontos szimbóluma.

Érthető módon hatalmas visszhangot kapott a nagyváradi román önkormányzat lépése, de a miniszterelnöknek és Orbán Anita külügyminiszternek nem érte el az ingerküszöbét. Magyar Péter a kampányban és a választási győzelem után többször beszélt „nemzeti egységről”, „minden magyar képviseletéről” és „a nemzet újraegyesítéséről”, de úgy tűnik, a külhoni magyarok problémái iránt kevésbé érzékeny. A nagyváradi magyarságnak pedig nagy szüksége lenne rá, hogy kiálljon mellette az anyaország: a brutális intézkedés miatt az ikonikus templomban már misézni sem tudnak, mert még a sekrestyét is elfoglalták.

Lapunk kérdéseket küldött a kormánynak, hogy megtudjuk: elítélik-e a történteket, milyen ellenlépések várhatók, illetve tervezik-e behívni a román nagykövetet. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

A román önkormányzat célkeresztjébe került a prépostság

Mint ismert, a megtámadott épületrészhez és templomhoz szervesen kapcsolódik egy, a román állam által mind a mai napig vissza nem szolgáltatott iskolaépület-együttes is, amit EU-s forrásokból szeretne felújítani a nagyváradi polgármesteri hivatal. A projektbe különböző telekkönyvi trükközésekkel a rend használatban lévő tereit is bevonták, emiatt van útban az apátság és maga a főapát személye is. Fejes Rudolf Anzelmet ráadásul többször fizikai inzultus is érte.

 

Borítókép: Fejes Anzelm Rudolf nagyváradi premontrei apát (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

