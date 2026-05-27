A Fidesz elítélte a nagyváradi premontrei rendház megtámadását, Magyar Péter kormánya hallgat + videó

A prépostság nemzeti jelentőségét az adja, hogy az egyháztörténetben betöltött szerepén túl a történelmi és kulturális folytonosság egyik jelképe is. Még a XII. században alapították II. István király támogatásával, hozzájárult a keresztény magyar államiság megszilárdításához és évszázadokon át fontos szellemi, oktatási és vallási központként szolgálta a térségben a magyarokat. A prépostság kiállta a történelem viharait, és

ma is a határon túli magyarság történelmi jelenlétének és identitásának fontos szimbóluma.

Érthető módon hatalmas visszhangot kapott a nagyváradi román önkormányzat lépése, de a miniszterelnöknek és Orbán Anita külügyminiszternek nem érte el az ingerküszöbét. Magyar Péter a kampányban és a választási győzelem után többször beszélt „nemzeti egységről”, „minden magyar képviseletéről” és „a nemzet újraegyesítéséről”, de úgy tűnik, a külhoni magyarok problémái iránt kevésbé érzékeny. A nagyváradi magyarságnak pedig nagy szüksége lenne rá, hogy kiálljon mellette az anyaország: a brutális intézkedés miatt az ikonikus templomban már misézni sem tudnak, mert még a sekrestyét is elfoglalták.

Lapunk kérdéseket küldött a kormánynak, hogy megtudjuk: elítélik-e a történteket, milyen ellenlépések várhatók, illetve tervezik-e behívni a román nagykövetet. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.