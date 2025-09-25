Kilakoltatná a román városvezetés a nagyváradi premontrei főapátot

– Ezt a templomhoz tapadó zsebkendőnyi területet is elvenné az önkormányzat a rendtől, ahol most ülünk?

– Igen. Ez a hely, ahol most beszélgetünk, valójában egy kápolna, csak át van rendezve, mert valahogy élni is kell e falak között. A 900 éve Nagyvárad környékén működő prépostságunknak a középkorban Váradhegyfokon, majd a városhoz közeli Szentmárton községben volt központja. Több mint kétszáz esztendeje ez az Úri utcai (ma Roman Ciorigariu utca – a szerk.) rendház és kolostor a székhelyünk a templommal.

Egy zsebkendőnyi területet sem hagynának a premontrei főapátnak

– Ez az az épületegyüttes, amire a hírek szerint meghamisított telekkönyvi iratok alapján rá akarná tenni a kezét a váradi önkormányzat, és májusban már kilakoltatási végzést is küldött. Összeszűkült hely ez, mint a Vatikán, és még tovább szűkítenék?

– Valahogy úgy.

– Hol tart jelenleg az ügy?

– A kilakoltatás ügyében a városi bíróságon ismét halasztás történt. Egyébként azt állítják a város részéről, hogy én magam nem akarok velük tárgyalni, miközben már az első kilakoltatási felszólítás után jeleztem, hogy vonják ezt vissza azért, hogy lehessen egyáltalán tárgyalni. Ezt azonban nem tették meg, helyette két másik felszólítást küldtek, amit még ki is ragasztottak az épületeinkre. Náluk a tárgyalás valójában kényszerítést jelent.

– Talán nem is meglepő, miután a város a pandémia idején – kihasználva a kijárási tilalmat – a prépostság több, per alatt álló, egykori gazdasági épületét is lebontotta önhatalmúlag. De most kecsegtetik a főapát urat egyáltalán bármivel?

– Semmivel. A templomunkhoz és kolostorunkhoz szervesen kapcsolódó egykori gimnáziumból az évek során nem tudtam kitenni őket (az épület 1941 óta a rend tulajdona, az utolsó telekkönyvi tulajdonos a rend). De ők sem tudnának engem kilakoltatni. Mit tettek hát? A szakrális területet „iskolának” nyilvánították, adminisztratív úton gyakorlatilag „lenyelték” a kolostort, hogy a polgári jog szabályai szerint próbáljanak kitenni. Azt állítják, hogy az iskolaépületben lakom, ami képtelenség, mert a kolostor önálló jogi személyiséggel bír. Ilyen eljárás nem megengedhető. Ráadásul ellentmondásosak a köziratok: nemcsak az iskolaépület (az egykori Premontrei Főgimnázium és a mellette, különálló épületrészben működött Magyar Királyi Jogakadémia) javítási és építési engedélyeiben, hanem a finanszírozási projekt anyagaiban is eltérő adatok szerepelnek. A projekt tervei elismerik, hogy a templom a mi tulajdonunk, máshol viszont ezt vitatják, miközben épp a templomi részből akarnak kilakoltatni, noha tagadják, hogy kilakoltatási szándékuk lenne. Ez a „csel” elfogadhatatlan.