Olaszországban is tüntetnek a gazdák a Mercosur ellen + videók

A Mercosur-megállapodás ellen lázadnak az olasz gazdák. Milánóban több liter tejet öntöttek az aszfaltra, tiltakozásként az Európa és Dél- Amerika közti szabadkereskedelmi egyezség ellen. A Meloni kormánynak korábban fenntartásai voltak, de miután engedményeket kapott Brüsszeltől, támogatta a megállapodást. A Liga kormánypárt továbbra is ellenzi a szabadkereskedelmi megállapodást.

Jánosi Dalma
2026. 01. 11. 22:30
Olaszországban is tüntetnek a gazdák a Mercosur ellen Forrás: AFP
Traktorokkal vonultak a központi pályaudvar elé az olasz gazdák, hogy kifejezésre juttassák: az Európa és Dél- Amerika közti szabadkereskedelmi megállapodás ellehetetlenítené őket. A gazdák attól tartanak, hogy tisztességtelen verseny alakul ki és a vámok eltörlése után nagy mennyiségű olcsó dél- amerikai termék, például marhahús, cukor és kukorica árasztja el az olasz piacot. Azt sem fogadják el, hogy a beáramló termékekre nem vonatkoznak olyan szigorú környezetvédelmi szabályok, mint amire az európai gazdákat kötelezik.

A gazdák szerint a szabadkereskedelmi megállapodás ellehetetlenítené őket
A gazdák szerint a szabadkereskedelmi megállapodás ellehetetlenítené őket Fotó: AFP

Számos termék, köztük a tejtermékek ára is drasztikusan csökkenne, mely a tejtermelők csődjéhez vezetne. Ennek érzékeltetésére egy igen provokatív gesztust használtak az olasz gazdák. Egy tejszállító autó tartalmát a földre engedték Milánó belvárosában a tüntetésen, sőt szénabálákat is elhelyeztek az utcákon, jelképezve az ágazat válságát – írta a Milano Today.

A tüntető gazdák szerint az olasz kormány elárulta őket. Míg Franciaország ellenállt, addig Olaszország támogatja az egyezmény aláírását. Korábban a Giorgia Meloni vezette kormánynak is kétségei voltak az megállapodással kapcsolatban

A Meloni kabinet végül azt követően adott zöld utat, hogy Brüsszel jelentős engedményeket tett, melyek védelmet jelenthetnek az olasz gazdák számára. 

Ez a fordulat lehetővé tette a minősített többség elérését, így annak ellenére, hogy a franciák és lengyelek is ellenálltak, az EU véglegesítheti szerződést. Az olasz gazdák azonban úgy érzik, kormányuk ezzel a lépéssel becsapta őket. Meloni azzal magyarázta a kormány álláspontját, hogy az egyezmény hatalmas lehetőséget jelent az ipari export növelésére.

A szabadkereskedelmi megállapodás újabb feszültségeket idézett elő a kormánykoalícióban

A Matteo Salvini vezette kormánypárti Liga úgy véli, a brüsszeli engedmények ellenére is súlyos csapást jelent a szabadpiaci megállapodás az olasz mezőgazdaságra. 

A Liga szerint tisztességtelen versenyhelyzet jön létre a brazil és argentin termékekkel szemben, másrészt a dél- amerikai országokban nem léteznek azok a környezet védelmi szigorú előírások, 

amelyek már évek óta fojtogatják az európai gazdákat, írja a Firenze Post. Silvia Sardone a Liga európai parlamenti képviselője a milánói tüntető gazdák mellé állt. A megmozduláson elmondta, hogy óriási a veszélye annak, hogy a szabadpiaci megállapodás jóváhagyásával az olasz gazdák egy része csődöt jelent – szavait a La Notizia olasz portál idézte.

Az élelmiszer-szuverenitás kockázata fenyegeti az országot.

Hangsúlyozta, meg kell akadályozni, hogy ez európai piac egy olyan szupermarketté váljon, ahol az egyedüli döntő tényező a legalacsonyabb ár.

Borítókép: Traktorokkal vonultak a központi pályaudvar elé az olasz gazdák (Fotó: AFP)

