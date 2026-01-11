Olaszországban is tüntetnek a gazdák a Mercosur ellen + videók

Traktorokkal vonultak a központi pályaudvar elé az olasz gazdák, hogy kifejezésre juttassák: az Európa és Dél- Amerika közti szabadkereskedelmi megállapodás ellehetetlenítené őket. A gazdák attól tartanak, hogy tisztességtelen verseny alakul ki és a vámok eltörlése után nagy mennyiségű olcsó dél- amerikai termék, például marhahús, cukor és kukorica árasztja el az olasz piacot. Azt sem fogadják el, hogy a beáramló termékekre nem vonatkoznak olyan szigorú környezetvédelmi szabályok, mint amire az európai gazdákat kötelezik.

A gazdák szerint a szabadkereskedelmi megállapodás ellehetetlenítené őket Fotó: AFP

Számos termék, köztük a tejtermékek ára is drasztikusan csökkenne, mely a tejtermelők csődjéhez vezetne. Ennek érzékeltetésére egy igen provokatív gesztust használtak az olasz gazdák. Egy tejszállító autó tartalmát a földre engedték Milánó belvárosában a tüntetésen, sőt szénabálákat is elhelyeztek az utcákon, jelképezve az ágazat válságát – írta a Milano Today.