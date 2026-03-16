Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól + videó

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a horvát és a szlovák energiaügyi miniszterrel, valamint az Európai Bizottság energiaügyi biztosával folytatott négyoldalú megbeszélését követően arról számolt be, hogy azt hitte, német kollégája fenyegetőzésénél lejjebb ma már nem lesz, de tévednie kellett.

Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól (Fotó: MTI)

– A dán nemzetiségű energiabiztos összehívott minket, Horvátországot, Szlovákiát és minket azért, hogy beszéljünk az olajellátás biztonságáról, de aztán kiderült, hogy nem az olajellátás biztonságáról akarnak beszélni, hanem ultimátumot akarnak adni Magyarországnak – mondta.

Nem érdekli Brüsszelt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van-e vagy sincs. Nem érdekli őket, hogy Magyarországon a rezsiszámlák a családok számára növekednének. Egy dolog érdekli őket, abszolút ideológiai alapon ki akarják tiltani az olcsó orosz olajat Európából

– folytatta. – És természetesen mikor? Április 15-én készülnek egy javaslat megtételére, három nappal a parlamenti választásunk után. Nem mernek korábban előállni ezzel a javaslattal – tette hozzá.