Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól + videó

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a horvát és a szlovák energiaügyi miniszterrel, valamint az Európai Bizottság energiaügyi biztosával folytatott négyoldalú megbeszélését követően arról számolt be, hogy azt hitte, német kollégája fenyegetőzésénél lejjebb ma már nem lesz, de tévednie kellett.
– A dán nemzetiségű energiabiztos összehívott minket, Horvátországot, Szlovákiát és minket azért, hogy beszéljünk az olajellátás biztonságáról, de aztán kiderült, hogy nem az olajellátás biztonságáról akarnak beszélni, hanem ultimátumot akarnak adni Magyarországnak – mondta.
Nem érdekli Brüsszelt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van-e vagy sincs. Nem érdekli őket, hogy Magyarországon a rezsiszámlák a családok számára növekednének. Egy dolog érdekli őket, abszolút ideológiai alapon ki akarják tiltani az olcsó orosz olajat Európából
– folytatta. – És természetesen mikor? Április 15-én készülnek egy javaslat megtételére, három nappal a parlamenti választásunk után. Nem mernek korábban előállni ezzel a javaslattal – tette hozzá.
