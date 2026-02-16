Rendkívüli

Megszólaltak a horvátok a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Megszólaltak a horvátok a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Horvátország kész segíteni Magyarországot és Szlovákiát az olajellátásban a Barátság vezetéken keresztüli orosz olajimport megszakítása után – jelentette be Ante SuSnjar gazdasági miniszter hétfőn Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentésére reagálva.

Magyarország kaphat az Adria kőolajvezetéken orosz kőolajat – jelezte Anta Susnjar horvát gazdasági miniszter. Ezzel arra reagált, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és vasárnap este az X-én azt írta: „mivel Ukrajna politikai okokból nem hajlandó újraindítani az olajtranzitot a Barátság vezetéken, Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel levelet küldtünk Anta Susnjar horvát gazdasági miniszternek, kérve, hogy Horvátország haladéktalanul engedélyezze az orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába történő szállítását az Adria-tengeri vezetéken keresztül” – írja a Világgazdaság. 

Susnjar válaszában azt írja, hogy Horvátország felelősségteljesen és átláthatóan járt el a regionális energiabiztonság terén – és ezt fogja tenni Magyarországért is, „teljes tisztelettel ukrán szövetségeseink és a mindennapi szenvedésük iránt” – olvasható a Jutarnji Listben. Mint hozzátette, „nem engedhetjük, hogy az üzemanyag-ellátás veszélybe kerüljön”. Emlékeztetett továbbá, hogy 

mindig is azt állította, hogy a Janafnak elegendő kapacitása van ehhez, még akkor is, amikor felmerültek olyan állítások, hogy ez nem így van.


„Amikor háborús haszonleséssel vádoltak minket, a tarifáink átláthatók és piacalapúak voltak és maradnak. Amikor Horvátországot megbízhatatlan tranzitországnak bélyegezték, a kritikus infrastruktúrát stabilan és zavartalanul működtettük, függetlenül minden politikai vádaskodástól” – írta Susnjar. Hangsúlyozta, hogy 

Horvátország nem fogja hagyni, hogy veszélybe kerüljenek a közép-európai üzemanyag-ellátások.


„Készen állunk arra, hogy segítsünk megoldani az akut zavarokat az uniós jogszabályokkal és az OFAC (az Egyesült Államok pénzügyminisztériumán belüli ügynökség, amely a gazdasági és kereskedelmi szankciókat kezeli és érvényesíti – a szerk.) előírásaival összhangban. Senki sem maradhat üzemanyag nélkül” – mondja Susnjar.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 


 


 

