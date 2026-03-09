Czepek Gábor: Felkészültünk a következő lépésekre

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy összehívja a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot, ahogy fogalmazott: „mert nekünk Magyarország energiabiztonsága az első”. A kormányzat dolgozik a helyzet megoldásán. Czepek Gábor hétfőn közzétett videójában az alábbiakat mondta el: „Olajblokád, ez válaszlépést igényel mind Magyarország, mind Szlovákia részéről”.

Az olajblokád válaszlépéseket kíván/Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA

Kiemelte, hogy pénteken Pozsonyban tárgyaltak a szlovák energetikai kormányzattal, akik tájékoztatták a kormányt azokról a lépésekről, amelyeket az árampiacon Ukrajnával szemben bevezettek.

Meghallgattuk, megértettük és feljegyeztük. Fel vagyunk készülve a következő lépésekre is

– közölte Czepek Gábor kormánybiztos.

Fontos megjegyezni, hogy Európa ebben a helyzetben nem mondhat le az olcsó orosz energiáról, ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései jelen körülmények között elfogadhatatlanok. Kijelenthető tehát, hogy Zelenszkij olajblokádja veszélyes a magyar családokra nézve.