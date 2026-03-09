Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Czepek Gábor: Felkészültünk a következő lépésekre

A magyar és a szlovák kormány felkészült a következő lépésre, mert az ország energiabiztonsága az első. A cél az, hogy a kormányzat megfelelő válaszokat adjon az olajblokádra – mondta Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi felületén.

2026. 03. 09. 11:30
Elszabaduló üzemanyagárakkal fenyeget a Barátság vezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt Fotó: Székelyhidi Balázs
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy összehívja a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot, ahogy fogalmazott: „mert nekünk Magyarország energiabiztonsága az első”. A kormányzat dolgozik a helyzet megoldásán. Czepek Gábor hétfőn közzétett videójában az alábbiakat mondta el: „Olajblokád, ez válaszlépést igényel mind Magyarország, mind Szlovákia részéről”.

olajblokád,Nelahozeves, 2022. augusztus 15.Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén működő olajtartálytelepen 2022. augusztus 15-én. Ide fut be a cseh olajimportot biztosító másik vezeték, az IKL csővezeték is. A telep tárolókapacitása 1 675 000 köbméter.MTI/EPA/Martin Divisekpubli 0305
Az olajblokád válaszlépéseket kíván/Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA

Kiemelte, hogy pénteken Pozsonyban tárgyaltak a szlovák energetikai kormányzattal, akik tájékoztatták a kormányt azokról a lépésekről, amelyeket az árampiacon Ukrajnával szemben bevezettek. 

Meghallgattuk, megértettük és feljegyeztük. Fel vagyunk készülve a következő lépésekre is

– közölte Czepek Gábor kormánybiztos.

Fontos megjegyezni, hogy Európa ebben a helyzetben nem mondhat le az olcsó orosz energiáról, ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései jelen körülmények között elfogadhatatlanok. Kijelenthető tehát, hogy Zelenszkij olajblokádja veszélyes a magyar családokra nézve. 

 

