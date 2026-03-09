Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

spanyolországlegfelsőbb bíróságmigráns

Lecsapott a szólásszabadságra a spanyol legfelsőbb bíróság

Hét embert ítélt börtönbüntetésre a spanyol legfelsőbb bíróság az illegális migrációval kapcsolatos közösségi médiás bejegyzések miatt. A döntéssel sokak szerint Spanyolország a szólásszabadság korlátozásának útjára lépett.

Munkatársunktól
2026. 03. 09. 11:30
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Precedens értékű döntést hozott a spanyol legfelsőbb bíróság hét vádlott ügyében. Az ügyészség szerint ezek az emberek kimerítették a gyűlölet-bűncselekmény fogalmát, amikor a közösségi médiában szólaltak fel a Spanyolországban tapasztalható tarthatatlan migrációs állapotok ellen – írja az Origo

Spanyolországban egyre több a feszültség a migránsok miattSpanyolországban egyre több a feszültség a migránsok miatt
Spanyolországban egyre több a feszültség a migránsok miatt (Fotó: AFP)

A bíróság ítéletében megerősítette a 2017-ben a Facebookon közzétett bejegyzések miatt kiszabott büntetéseket. A vádlottak – akik több ezer követővel rendelkező helyi csoportok tagjai voltak – a kísérő nélküli kiskorú, illegális migránsokat sértő kifejezésekkel illették, egyesek pedig polgári járőrök szervezését sürgették az utcák „megtisztítására”, valamint a migránsok visszaküldését követelték származási országukba.

A bíróság szerint ezek a kijelentések gyűlöletre uszításnak, illetve legalábbis közvetett erőszakra való felhívásnak minősülnek egy sebezhető csoporttal szemben, ezért nem tartoznak a védett szólásszabadság körébe. A döntést ugyanakkor több szervezet is bírálta: szerintük az ítélet túlterjeszkedik a jogalkalmazáson, és kiváltságos helyzetbe hozza az okmányok nélküli migránsokat.

A szólásszabadság nem abszolút jog

– áll az ítéletben –, „és nem szolgálhat mentségként akkor, ha a kijelentések objektíven megalázóak, sértőek, vagy mások alkotmányos jogaival ütköznek”.

A kiszabott büntetések nyolc hónaptól egy év és tíz hónap közötti börtönbüntetésig terjednek. Az eredetileg akár két és fél évig terjedő szabadságvesztést a bíróság a hosszadalmas eljárás miatti indokolatlan késedelemre hivatkozva mérsékelte. A vádlottakat emellett pénzbírsággal is sújtották, valamint eltiltották őket a kiskorúakkal való munkavégzéstől.

Az ügy egy 2017-ben benyújtott feljelentéssel indult, amelyet több gyermekjogi szervezet – köztük a Prodein Melilla – tett. 

Kritikusok szerint ugyanakkor kettős mérce érvényesül a hasonló ügyek megítélésében. Felhívják a figyelmet arra, hogy a keresztény közösségeket érő provokatív megnyilvánulások esetében a bíróságok nem mindig járnak el ilyen gyorsan vagy szigorúan.

Egy másik, szólásszabadsággal kapcsolatos ügyben a Spanyol Keresztény Ügyvédek Szövetsége panaszt nyújtott be a valladolidi bíróságon a Coordinadora Juvenil Socialista ellen. A szervezet – amely a Spanyol Szocialista Munkáspárt ifjúsági köreihez köthető – olyan plakátokat helyezett ki, amelyeken égő kereszt látható, valamint az a felirat szerepel: „ha az ellenség előrenyomul, mi is előrenyomulunk”. A plakátokkal egy életmentő központ előtti tüntetést hirdettek meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.