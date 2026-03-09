Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Bilincsben az újfehértói rém, előre kitervelt emberölés a vád

Beszökött a volt felesége házába, hogy megölje a szeretőjét.

Forrás: Szon2026. 03. 09. 12:22
Előre kitervelt emberölés bűntette miatt indult eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon, ahol a nyomozási bíró egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki megölt egy férfit – írja a Szon. 

A gyanú szerint T. Z. március 4-én este beosont a volt felesége szabolcsi otthonába, és az emeleten keresett rejtekhelyet, ahol kihallgatta a házban levők minden szavát. Nem sokkal később a volt feleségéhez vendég érkezett. Kivárta, amíg a nő és a hozzá érkező férfi közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással, ekkor egy húsz centiméter pengehosszúságú késsel a kezében megjelent a nappaliba vezető lépcsőn, és üldözőbe vette a nő vendégét. Az üldözöttek az udvarra futottak, ahol a gyanúsított a férfit utolérte, és a mellkasán, valamint a nyakán többször is megszúrta, így ő a helyszínen meghalt. 

A nőnek sikerült a szomszédba menekülnie, ahol értesítették a mentőket és a rendőrséget. A Szon cikkében azt is elolvashatja, hogy a férfi milyen büntetésre számíthat.

 

