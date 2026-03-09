Bilincsben az újfehértói rém, előre kitervelt emberölés a vád

A gyanú szerint T. Z. március 4-én este beosont a volt felesége szabolcsi otthonába, és az emeleten keresett rejtekhelyet, ahol kihallgatta a házban levők minden szavát. Nem sokkal később a volt feleségéhez vendég érkezett. Kivárta, amíg a nő és a hozzá érkező férfi közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással, ekkor egy húsz centiméter pengehosszúságú késsel a kezében megjelent a nappaliba vezető lépcsőn, és üldözőbe vette a nő vendégét. Az üldözöttek az udvarra futottak, ahol a gyanúsított a férfit utolérte, és a mellkasán, valamint a nyakán többször is megszúrta, így ő a helyszínen meghalt.