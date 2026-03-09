Bilincsben az újfehértói rém, előre kitervelt emberölés a vád

Előre kitervelt emberölés bűntette miatt indult eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon, ahol a nyomozási bíró egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki megölt egy férfit – írja a Szon.
A gyanú szerint T. Z. március 4-én este beosont a volt felesége szabolcsi otthonába, és az emeleten keresett rejtekhelyet, ahol kihallgatta a házban levők minden szavát. Nem sokkal később a volt feleségéhez vendég érkezett. Kivárta, amíg a nő és a hozzá érkező férfi közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással, ekkor egy húsz centiméter pengehosszúságú késsel a kezében megjelent a nappaliba vezető lépcsőn, és üldözőbe vette a nő vendégét. Az üldözöttek az udvarra futottak, ahol a gyanúsított a férfit utolérte, és a mellkasán, valamint a nyakán többször is megszúrta, így ő a helyszínen meghalt.
További Belföld híreink
A nőnek sikerült a szomszédba menekülnie, ahol értesítették a mentőket és a rendőrséget. A Szon cikkében azt is elolvashatja, hogy a férfi milyen büntetésre számíthat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz
Kaló Attila sikerét méltatta Demeter Zoltán képviselő.
Itt az újabb bizonyíték, tiszás ügyvéd vesz részt az ukrán aranykonvoj védelmében
Saját magát buktatta le az ATV Start műsorában az ukránok védelmében résztvevő tiszás ügyvéd.
Ukrán aranykonvoj: hamarosan kiderülhet, kinek szánták a pénzt
A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására.
Elszabadult a köztéri kukák réme, ezúttal Győrben jött rá az ötperc
Rossz napja lehetett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz
Kaló Attila sikerét méltatta Demeter Zoltán képviselő.
Itt az újabb bizonyíték, tiszás ügyvéd vesz részt az ukrán aranykonvoj védelmében
Saját magát buktatta le az ATV Start műsorában az ukránok védelmében résztvevő tiszás ügyvéd.
Ukrán aranykonvoj: hamarosan kiderülhet, kinek szánták a pénzt
A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására.
Elszabadult a köztéri kukák réme, ezúttal Győrben jött rá az ötperc
Rossz napja lehetett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!