Szijjártó Péter az orosz energiáról: Súlyos ára lehet annak, ha Brüsszel nem lép végre + videó

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a védelmi és energiabiztonsági tanács ülését követően arról számolt be, hogy a közel-keleti háború sajnos nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi-szoros lezárása is, amelyen keresztül zajlik a világ tengeri kőolajszállításának 33 százaléka, a világ tengeri földgázszállításának húsz százaléka, illetve több arab állam is itt bonyolította le exportjának teljes egészét.

Szijjártó Péter élőben jelentkezett. Forrás: Facebook

Szóval a helyzet az, hogy a közel-keleti háború miatt egy csomó olaj kiesik a világpiacról. Mivel Európa, az Európai Unió korábban megtiltotta az orosz energiahordozók importját is, ezért a közel-keleti háború energiahatása Európára hatványozott nagyságú, hiszen Európából nemcsak a közel-keleti háború miatt hiányzik olaj és más energiahordozó, hanem az orosz energiahordozók kizárása miatt is kevesebb olaj és gáz van az európai piacon, mint korábban

– mutatott rá.