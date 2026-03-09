Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Liverpool FCpiaci értékTransfermarktSzoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik elérte a bűvös határt, nem hiába dicsérik Liverpoolban

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool magyar játékosa új piaci értékkel rendelkezik. Szoboszlai Dominik az eddigi 85 helyett hétfőtől kezdve 100 millió eurós piaci értékű futballistának mondhatja magát. Szoboszlai ezzel immár a világ labdarúgásának szűkebb elitjébe tartozik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 13:15
Szoboszlai Dominik értékét frissítette a Transfermarkt Fotó: AFP/Darren Staples
A labdarúgók piaci értékével foglalkozó, világszerte hivatkozott Transfermarkt napokkal ezelőtt közölte, hogy Szoboszlai Dominik neve mellett hétfőtől magasabb összeg szerepel. Legutóbb tavaly ősszel változott a Liverpool magyar játékosának értéke, akkor a szaklap 80-ról 85 millió euróra növelte azt. Ezúttal inkább az volt a kérdés, hogy vajon a legutóbbi hónapokban nyújtott teljesítménye után eléri-e a 100 millió eurós határt a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik piaci értékét a Transfermarkt növelte
Szoboszlai Dominik piaci értékét a Transfermarkt megemelte. Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Sallai és Varga után Tóth és Szoboszlai piaci értékét is növelte a Transfermarkt

Az idény során a Liverpool színeiben 39 tétmérkőzésen tíz gólnál és nyolc gólpassznál járó Szoboszlai legközelebb kedden 18.45-től, a török Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő idegenbeli odavágóján léphet pályára. Ám még előtte, néhány nappal azután, hogy az isztambuliaknál futballozó Sallai Roland értéke 10-ről 12 millió euróra változott – valamint a görög AEK Athén színeiben szereplő Varga Barnabásé 3-ról 4 millió euróra emelkedett –, a válogatottbeli csapattárs Transfermarkt-oldalán is megnőtt az összeg. A Liverpool másik magyarjaként Kerkez Milos értéke (40 millió euró) nem változott, viszont

Szoboszlai Dominik piaci értéke hétfőtől kezdve 100 millió euró, azaz elérte a bűvös határt.

Tóth Alexé (Bournemouth) eközben 12 millió euróra nőtt.

A világ húsz legértékesebb labdarúgója a 2026. március 9-ei Transfermarkt-frissítés után. Forrás: Transfermarkt

– A Liverpool címvédése ebben az idényben biztosan nem a tervek szerint alakul, de a nagy nevek közül, akik nem teljesítettek vagy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a Vörösök legkiegyensúlyozottabb játékosa a középpályás Szoboszlai volt. Rendkívüli sokoldalúságáról tett tanúbizonyságot, és számos erős tulajdonsággal rendelkezik labdával és anélkül is. Tényleg úgy érzem, mintha otthon lenne a Premier League-ben, és még mindig csak 25 évesen van ideje – mondta Szoboszlairól a korábban lapunknak is nyilatkozó Benjamin Littlemore, a Transfermarkt brit területre szakosodott értékbecslője.

A Liverpool Mohamed Szalah, Steven Gerrard és Arne Slot által is méltatott magyar középpályása – olykor jobbhátvédje – a klubon belül Florian Wirtz (110 millió euró) mögé, a 20 millióval visszaeső Alexander Isakkal holtversenyben a második helyre lépett előre piaci érték tekintetében. A világ labdarúgásában pedig összesen 16 olyan játékos van, akihez a Transfermarkt 100 millió euró feletti összeget társít.

 

