A 100 millió eurós kérdés: ma kiderül, Slotnak igaza volt-e Szoboszlairól

Szeptember végén írtunk cikket arról, hogy Szoboszlai Dominik piaci értékét március óta befagyasztotta 80 millió euróra a Transfermarkt, noha azóta már volt egy értékfrissítés a Premier League-ben, de akkor a szakoldal nem növelte a Liverpool magyar középpályásának elméleti árát. Szoboszlai az elmúlt fél évben angol bajnok lett, a 2025–2026-os idényben pedig kirobbanó formában futballozik, és ha a szemünknek valamilyen okból nem hinnénk, ez számokkal is jól alátámasztható. Nagyon érik az értékemelés a 24 éves játékos esetében, és úgy értesültünk, ez ma meg is történhet, de a mértéke kérdéses, noha Arne Slot már a 100 millió eurós kategóriába emelte őt.
Arne Slot már többre tartja Szoboszlait, mint a Transfermarkt
– Ha mi holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, akkor ő is 100 millió fontot érne – jelentette ki a Liverpool edzője szeptember közepén a klub sajtótájékoztatóján. Slot fontban adta meg az összeget, ami euróban még nagyobb szám lenne. A lényeg: szerinte Szoboszlai már bőven 100 millió eurós kategóriájú futballista.
Jelenleg ők a világ legértékesebb középpályásai:
- Jude Bellingham (22 éves, angol, Real Madrid) 180 millió euró
- Pedri (22, spanyol, Barcelona) 140 millió
- Florian Wirtz (22, német, Liverpool) 140 millió
- Jamal Musiala (22, német, Bayern München) 140 millió
- Federico Valverde (27, uruguayi, Real Madrid) 130 millió
- Cole Palmer (23, angol, Chelsea) 120 millió
- Declan Rice (26, angol, Arsenal) 120 millió
- Rodri (29, spanyol, Manchester City) 110 millió
- Alexis Mac Allister (26, argentin, Liverpool) 100 millió
- Moisés Caicedo (23, ecuadori, Chelsea) 90 millió
- Vitinha (25, portugál, Paris Saint-Germain) 90 millió
- Joao Neves (20, portugál, Paris Saint-Germain) 90 millió
- Martin Ödegaard (26, norvég, Arsenal) 85 millió
- Bruno Guimaraes (27, brazil, Newcastle United) 80 millió
- Szoboszlai Dominik (24, magyar, Liverpool) 80 millió
Forrás: Transfermarkt
Miért indokolt, hogy növekedjen Szoboszlai piaci értéke?
A magyar középpályás ebben az idényben egyértelműen a Liverpool egyik legjobbja, amit a klubjában teljesített tíz tétmeccsen szerzett egy gólja és két gólpassza nem fejez ki kellőképpen, még úgy sem, hogy az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgólja a hónap találata volt a Premier League-ben.