A 100 millió eurós kérdés: ma kiderül, Slotnak igaza volt-e Szoboszlairól

Szeptember végén írtunk cikket arról, hogy Szoboszlai Dominik piaci értékét március óta befagyasztotta 80 millió euróra a Transfermarkt, noha azóta már volt egy értékfrissítés a Premier League-ben, de akkor a szakoldal nem növelte a Liverpool magyar középpályásának elméleti árát. Szoboszlai az elmúlt fél évben angol bajnok lett, a 2025–2026-os idényben pedig kirobbanó formában futballozik, és ha a szemünknek valamilyen okból nem hinnénk, ez számokkal is jól alátámasztható. Nagyon érik az értékemelés a 24 éves játékos esetében, és úgy értesültünk, ez ma meg is történhet, de a mértéke kérdéses, noha Arne Slot már a 100 millió eurós kategóriába emelte őt.

Szoboszlai Portugália ellen a válogatottban is bizonyította, hogy miért lett a Liverpool egyik legfontosabb embere mostanra. Fotó: NurPhoto/Stefan Koops

Arne Slot már többre tartja Szoboszlait, mint a Transfermarkt

– Ha mi holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, akkor ő is 100 millió fontot érne – jelentette ki a Liverpool edzője szeptember közepén a klub sajtótájékoztatóján. Slot fontban adta meg az összeget, ami euróban még nagyobb szám lenne. A lényeg: szerinte Szoboszlai már bőven 100 millió eurós kategóriájú futballista.

Jelenleg ők a világ legértékesebb középpályásai:

Jude Bellingham (22 éves, angol, Real Madrid) 180 millió euró

Pedri (22, spanyol, Barcelona) 140 millió

Florian Wirtz (22, német, Liverpool) 140 millió

Jamal Musiala (22, német, Bayern München) 140 millió

Federico Valverde (27, uruguayi, Real Madrid) 130 millió

Cole Palmer (23, angol, Chelsea) 120 millió

Declan Rice (26, angol, Arsenal) 120 millió

Rodri (29, spanyol, Manchester City) 110 millió

Alexis Mac Allister (26, argentin, Liverpool) 100 millió

Moisés Caicedo (23, ecuadori, Chelsea) 90 millió

Vitinha (25, portugál, Paris Saint-Germain) 90 millió

Joao Neves (20, portugál, Paris Saint-Germain) 90 millió

Martin Ödegaard (26, norvég, Arsenal) 85 millió

Bruno Guimaraes (27, brazil, Newcastle United) 80 millió

Szoboszlai Dominik (24, magyar, Liverpool) 80 millió

Forrás: Transfermarkt

Miért indokolt, hogy növekedjen Szoboszlai piaci értéke?

A magyar középpályás ebben az idényben egyértelműen a Liverpool egyik legjobbja, amit a klubjában teljesített tíz tétmeccsen szerzett egy gólja és két gólpassza nem fejez ki kellőképpen, még úgy sem, hogy az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgólja a hónap találata volt a Premier League-ben.