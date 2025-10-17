Szoboszlai DominikTransfermarktLiverpool FC

A 100 millió eurós kérdés: ma kiderül, Slotnak igaza volt-e Szoboszlairól

A futballisták értékbecslésével foglalkozó, gyakran hivatkozási alapnak tekintett Transfermarkt a mai nap folyamán, pénteken frissíti a Premier League-játékosok piaci értékét. Információnk szerint Szoboszlai Dominik értéke növekedhet, ami egyértelmű visszacsatolása annak, hogy a Liverpool középpályása kirobbanó formában kezdte a jelenlegi idényt. Kérdés, hogy Arne Slotnak igaza lesz-e, és Szoboszlai belép-e a 100 millió eurós labdarúgók klubjába.

Szalay Attila
2025. 10. 17. 4:50
Szoboszlai Dominik piaci értékét növelheti a Transfermarkt Fotó: PAL GOLLNER Forrás: NurPhoto
Szeptember végén írtunk cikket arról, hogy Szoboszlai Dominik piaci értékét március óta befagyasztotta 80 millió euróra a Transfermarkt, noha azóta már volt egy értékfrissítés a Premier League-ben, de akkor a szakoldal nem növelte a Liverpool magyar középpályásának elméleti árát. Szoboszlai az elmúlt fél évben angol bajnok lett, a 2025–2026-os idényben pedig kirobbanó formában futballozik, és ha a szemünknek valamilyen okból nem hinnénk, ez számokkal is jól alátámasztható. Nagyon érik az értékemelés a 24 éves játékos esetében, és úgy értesültünk, ez ma meg is történhet, de a mértéke kérdéses, noha Arne Slot már a 100 millió eurós kategóriába emelte őt.

Szoboszlai Portugália ellen a válogatottban is bizonyította, hogy miért lett a Liverpool egyik legfontosabb embere mostanra
Szoboszlai Portugália ellen a válogatottban is bizonyította, hogy miért lett a Liverpool egyik legfontosabb embere mostanra. Fotó: NurPhoto/Stefan Koops 

Arne Slot már többre tartja Szoboszlait, mint a Transfermarkt

– Ha mi holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, akkor ő is 100 millió fontot érne – jelentette ki a Liverpool edzője szeptember közepén a klub sajtótájékoztatóján. Slot fontban adta meg az összeget, ami euróban még nagyobb szám lenne. A lényeg: szerinte Szoboszlai már bőven 100 millió eurós kategóriájú futballista.

Jelenleg ők a világ legértékesebb középpályásai:

  • Jude Bellingham (22 éves, angol, Real Madrid) 180 millió euró
  • Pedri (22, spanyol, Barcelona) 140 millió
  • Florian Wirtz (22, német, Liverpool) 140 millió 
  • Jamal Musiala (22, német, Bayern München) 140 millió
  • Federico Valverde (27, uruguayi, Real Madrid) 130 millió
  • Cole Palmer (23, angol, Chelsea) 120 millió
  • Declan Rice (26, angol, Arsenal) 120 millió
  • Rodri (29, spanyol, Manchester City) 110 millió
  • Alexis Mac Allister (26, argentin, Liverpool) 100 millió 
  • Moisés Caicedo (23, ecuadori, Chelsea) 90 millió
  • Vitinha (25, portugál, Paris Saint-Germain) 90 millió
  • Joao Neves (20, portugál, Paris Saint-Germain) 90 millió
  • Martin Ödegaard (26, norvég, Arsenal) 85 millió
  • Bruno Guimaraes (27, brazil, Newcastle United) 80 millió
  • Szoboszlai Dominik (24, magyar, Liverpool) 80 millió
    Forrás: Transfermarkt

 

Miért indokolt, hogy növekedjen Szoboszlai piaci értéke?

A magyar középpályás ebben az idényben egyértelműen a Liverpool egyik legjobbja, amit a klubjában teljesített tíz tétmeccsen szerzett egy gólja és két gólpassza nem fejez ki kellőképpen, még úgy sem, hogy az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgólja a hónap találata volt a Premier League-ben.

Szoboszlai nem véletlenül volt a Liverpoolnál már a hónap játékosa is a szezonban: igazi jolly joker lett, Slot mindig ott használja, ahol a szükség az úr. Az Opta szerint 46 százalékban volt jobbhátvéd, 30 százalékban tízes, tíz százalékban nyolcas, 14 százalékban pedig védekező középpályás eddig. És mindenütt kimagasló volt, ami extra értéket jelent.

Jelentőségét az mutatja meg igazán, hogy a csapatkapitány Virgil van Dijk és a gólkirály Mohamed Szalah mellett Szoboszlai az egyetlen Liverpool-játékos, aki eddig az összes percet a pályán töltötte az idény PL-meccsein. Mostanra Slot egyik legfontosabb embere lett.

Ezen túlmenően a statisztikák is megmutatják, mennyire kiemelkedően teljesít a Liverpoolban: 

  • A legtöbb labdaszerzés a csapatban (39) – ligaszinten az 5. legtöbb
  • Cody Gakpóval megosztva a legtöbb lövés (16)
  • Második legtöbb labdaérintés (560)
  • Legtöbb sikeres szerelés (13)
  • Legtöbb labdavezetés a támadó harmadba (17)
  • Alisson (49) mögött a legtöbb pontos hosszú passz (48)
  • Legtöbb progresszív passz (42)
  • Van Dijk (52) után a legtöbb passz a támadó harmadba (44)
    Forrás: PoolBarátok

Mindeközben Szoboszlai a magyar válogatott őszi vb-selejtezőin is vezér volt, a négy meccsen egy Portugáliában bravúrpontot érő gól és még két gólpassz a mérlege. Ma kiderül, hogy a Transfermarkt pontosan mennyire értékeli az előző idényhez képest is látványos előrelépését. A nap folyamán várható korrekció eredményéről beszámolunk.

Kik jelenleg a legértékesebb magyar futballisták?

 

