Guruló eurók: ömlik a pénz Brüsszelből a Soros-hálózat hazai sajtótermékeihez

Újabb jelentős pénzügyi támogatást kapott Brüsszelből a Soros-hálózat hazai zászlóshajója, a 444.hu kiadója. Az Európai Bizottság honlapján közzétett adatok szerint 318 172 eurót, azaz több mint 120 millió forintot nyert el a Magyar Jeti Zrt. a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) elnevezésű médiaprojekt részeként. A programot egyébként a 444 kiadója koordinálja, és már korábban is kapott támogatást az Európai Bizottságtól.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a közelmúltban megvizsgálta a Magyarországon is kampányt folytató TEFI médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi. A jelentés szerint a magyarországi a Magyar Jeti Zrt. vezetésével működő konzorcium tagja a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, amelyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok. A hivatal beszámolója szerint a konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, amelyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek.

Dől az uniós pénz Soros-hálózathoz

Tavaly decemberben tényfeltáró cikkben írtunk arról, hogy az álhírek elleni fellépés jelszavával Brüsszel újabb forintszázmilliókkal finanszíroz egy olyan projektet, amelyben a Soros-hálózathoz köthető szervezetek dominálnak. Az Európai Bizottság által támogatott Magyar Digitális Média Obszervatórium (HDMO) „dezinformáció” elleni projektjét – amely tavaly október 1. és 2028. március 31. között fut – 1,3 millió euróval támogatják. A pénz fölött a magyar kormánnyal jórészt olyan ellenséges, balliberális szervezetek diszponálnak, mint a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az Idea Alapítvány, a Lakmusz (Magyar Jeti Zrt.), valamint a francia AFP hírügynökség. Ezek az intézmények már az előző, 2023. január 1. és 2025. szeptember 30. közötti tényellenőrző programban is benne voltak, s akkor 1,44 millió euró összegű EU-s pénz futott be hozzájuk.