Guruló eurók: ömlik a pénz Brüsszelből a Soros-hálózat hazai sajtótermékeihez

Brüsszel önti a pénzt a globális baloldali hálózathoz tartozó hazai sajtótermékeknek, most éppen az Európai Bizottság által finanszírozott médiaprojekt részeként kap több mint 120 millió forintnak megfelelő eurót a 444.hu kiadója, a Magyar Jeti Zrt. Korábban a Városháza-gate egyik főszereplője egy hangfelvételen éppen erről beszélt, vagyis arról, hogy a magyar ellenzék mögött, így a 444 mögött is, külföldi erők és finanszírozók állnak. A fővárosi botrány főszeplője akkor arra is kitért, hogy – a napokban Magyar Péter kampányába nyíltan beszálló – Bajnai Gordon a német és amerikai nagytőkés csoportok hazai embere, és nagyon jóban van a 444 főszerkesztőjével, Uj Péterrel.

2026. 01. 08.
Újabb jelentős pénzügyi támogatást kapott Brüsszelből a Soros-hálózat hazai zászlóshajója, a 444.hu kiadója. Az Európai Bizottság honlapján közzétett adatok szerint 318 172 eurót, azaz több mint 120 millió forintot nyert el a Magyar Jeti Zrt. a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) elnevezésű médiaprojekt részeként. A programot egyébként a 444 kiadója koordinálja, és már korábban is kapott támogatást az Európai Bizottságtól.

444, Soros
Újabb jelentős pénzügyi támogatást kapott Brüsszelből a Soros-hálózat hazai zászlóshajója, a 444.hu kiadója (Forrás: Facebook)

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a közelmúltban megvizsgálta a Magyarországon is kampányt folytató TEFI médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi. A jelentés szerint a magyarországi a Magyar Jeti Zrt. vezetésével működő konzorcium tagja a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, amelyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok. A hivatal beszámolója szerint a konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, amelyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek.

Dől az uniós pénz Soros-hálózathoz

Tavaly decemberben tényfeltáró cikkben írtunk arról, hogy az álhírek elleni fellépés jelszavával Brüsszel újabb forintszázmilliókkal finanszíroz egy olyan projektet, amelyben a Soros-hálózathoz köthető szervezetek dominálnak. Az Európai Bizottság által támogatott Magyar Digitális Média Obszervatórium (HDMO) „dezinformáció” elleni projektjét – amely tavaly október 1. és 2028. március 31. között fut – 1,3 millió euróval támogatják. A pénz fölött a magyar kormánnyal jórészt olyan ellenséges, balliberális szervezetek diszponálnak, mint a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az Idea Alapítvány, a Lakmusz (Magyar Jeti Zrt.), valamint a francia AFP hírügynökség. Ezek az intézmények már az előző, 2023. január 1. és 2025. szeptember 30. közötti tényellenőrző programban is benne voltak, s akkor 1,44 millió euró összegű EU-s pénz futott be hozzájuk.

Kulcsszerepben a „tényellenőrök”

Itt tehát szintén megjelent a támogatott médiavállalkozások között a Magyar Jeti Zrt., amely a 444 és a Lakmusz kiadója is. Utóbbi felület úgynevezett tényellenőr portálként működik. Az elmúlt években ezek a szervezetek fontos eszközzé váltak a globális progresszív hálózatok kezében arra, hogy a tényellenőrzés jelszavával korlátozzák a sajtószabadságot és alakítsák a közbeszédet, ezen keresztül pedig befolyásolják különböző országok belpolitikai folyamatait. Ezt a tendenciát jól érzékelteti, ha megnézzük, hogy a közelmúltban miként változtak a Lakmuszhoz befolyó támogatások. Csak pályázati támogatásokból 173 millió forint folyt be a portál mögött álló Magyar Jeti Zrt.-hez 2024-ben, a többi között az Európai Bizottság által finanszírozott Sphera projekt részeként. Ez a summa 23 millió forinttal több az egy évvel korábban azonos címen beérkezett összegnél.

Bajnai Gordon is jóban van Uj Péterrel

A balliberális, globalista hálózat hazai működéséről és finanszírozásáról egyébként lényeges információkat közölt a Városháza-botrány kapcsán nyilvánosságra került hangfelvételek egyikén Bajnai Gordon régi harcostársa, Gansperger Gyula is. Az emlékezetes álarcos alak, Anonymus az egyik 2021 decemberében közölt videójában arról beszélt, hogy nem véletlenül hallgatta el a baloldali sajtó a Városháza patinás épületének eladási szándékát feltáró ügyet. A hallgatás és mismásolás okát abban az összefonódásban látta, amire a baloldal utolsó miniszterelnökével kiváló kapcsolatot ápoló üzletember világított rá az egyik felvételen.

Gansperger kifejtette, hogy Bajnai Gordon gyakorlatilag a Soros-birodalom és a külföldi, amerikai és német nagytőke embere. Kiemeli a Friedrich Ebert Alapítvány szerepét is, amely konferenciákon és kiadványokon keresztül finanszírozza a balos politikai szakértőket. Emellett hangsúlyozta, hogy a 444 és a Magyar Narancs mögött is a külföldi tőke áll. Gansperger szerint a 444 vezetőjét, Uj Pétert is támogatják anyagilag.

Idézzük fel, pontosan mit is mondott Gansperger a Magyar Jeti Zrt. kiadásában működő 444-ről. A beszélgetés során az üzletember úgy fogalmazott: „K...rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak.” Ezt követően részletezte is Gansperger, hogy kikre gondolt. „Ugye kik ezek az erők? Ugye, egyik része a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon.” Tehát Bajnai Gordon a harcostársa szerint is kulcsszereplő a hazai baloldal külföldi támogatásának koordinálásában. Sőt a beszélgetés egy pontján azt is elmondja, hogy „a Gordon is nagyon jóban van az Uj Péterrel”.

Mindez azért is érdekes, mert Bajnai Gordon az év elején adott interjút a HVG-nek, ahol egyértelműen kiállt a Tisza Párt mellett.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)

