Brüsszel félmilliárd forinttal pénzeli a Soros-közeli tényellenőr-hálózatot

Az álhírek elleni fellépés jelszavával Brüsszel újabb forint százmilliókkal finanszíroz egy olyan projektet, amelyben a Soros-hálózathoz köthető szervezetek dominálnak. Az Európai Bizottság által támogatott Magyar Digitális Média Obszervatórium (HDMO) „dezinformáció” elleni projektjét – amely idén október 1. és 2028. március 31. között fut – 1,3 millió euróval támogatják. A pénz fölött a magyar kormánnyal jórészt olyan ellenséges, balliberális, szervezetek diszponálnak, mint Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az IDEA Alapítvány, a Lakmusz (Magyar Jeti Zrt.), valamint a francia AFP hírügynökség. Ezek az intézmények már az előző, 2023. január 1. és 2025. szeptember 30. közötti tényellenőrző programban is benne voltak, s akkor 1,44 millió euró összegű EU-s pénz futott be hozzájuk.

A Magyar Hangot is bevették a buliba

Az idén ősszel elkezdődött, Hungarian Digital Media Observatory against Disinformation elnevezésű projektbe egy sor újabb balliberális szervezet is bekerült. A konzorcium tagja immár a Magyar Hangot kiadó Alhambra-Press Bt., amely egyedül 30 ezer euró összegű támogatást kap. Szerepvállalásuk azért pikáns, mert éppen a Magyar Hang írta meg a hatalmas botrányt kiváltó szír repülős álhírt. Ezenfelül partnerként vesz részt a projektben a Soros Györgyhöz több szállal is kötődő Amnesty International Magyarország, a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyarországi Európa Társaság, valamint a Független Újságírók Alapítványa. Mindemellett egy szlovák és egy román partner is bekerült. A Magyar Hangot leszámítva az új tagok pusztán partneri státusszal bírnak, a hivatalos adatok szerint nulla eurós közvetlen részesedéssel vesznek részt a programban. Figyelemre méltó, hogy az új projekt részleteiről a novemberi hírlevelében beszámoló Political Capital mindössze a Magyar Hangról tett említést.

Kampányüzemmódban

Az új projektnek az Európai Bizottság honlapján található leírása erősen politikai töltetű. Úgy fogalmaznak ugyanis, hogy Magyarországon szerintük a kormánypárti médiumok dominálnak és valótlanságokat terjesztenek, a független média pedig küzd a túlélésért, miközben az ország a posztigazság korszakának egyik kísérleti laboratóriumává vált és más tagállamoknak szolgálhat példaként. Terveik szerint a „dezinformációs tevékenységet” kiterjesztik a szomszédos országok magyar ajkú kisebbségeire is. FactAlliance néven egész hálózatot építenének ki a „dezinformáció” elleni fellépésre.