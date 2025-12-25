Temetés vagy hamvasztás, Bige vagyona – a legolvasottabb gazdasági cikkeink áprilisban

Az áprilisi gazdasági hírekből egyértelműen kirajzolódik, mi foglalkoztatja leginkább az embereket a mindennapokban. A temetkezés, a hamvasztás és a koporsós temetés költségei mellett a nyugdíjak alakulása minden családot érint idővel, de az emberek ismerni akarják a baloldali milliárdosok ügyleteit is.

A hamvasztásos temetkezések száma nő (Fotó: Pexels)

Temetés vagy hamvasztás? Itt vannak az érvek és ellenérvek, árakkal együtt

Az írás azt elemzi, hogy folyamatosan csökken idehaza a koporsós temetések aránya a hamvasztásoshoz képest. Míg 2012-ben a temetések 40-45 százaléka volt koporsós, jelenleg ez az arány 80:20 százalékra változott a hamvasztás javára - írtuk áprilisban. A koporsós temetkezés ára nagyjából hétszázezer–egymillió forint, míg az urnás temetkezés 550 ezer forintba kerül.

Feljelentést tettek Bige László vagyonkimentési ügyében

A második legolvasottabb cikk arról írt, hogy különösen nagy értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása bűntett gyanújával indulhat nyomozás Bige László vagyonkimentési ügyében, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ugyanis erre hivatkozva kereste meg a Nemzeti Nyomozó Irodát. Korábban azt írtuk, hogy akár ötmilliárd forintot is kivonhattak az utóbbi időben a baloldali milliárdos csődközelben lévő cégéből, a Nitrogénművek Zrt.-ből. A Bige család Magyar Péter körül forgolódik egy ideje, novemberben azt is megírtuk, hogy Bige László fia, Bige Dávid nyíltan támadja a kormányt, és aktívan részt vesz a Tisza Párt helyi politikai szervezkedésében.

Ennyivel emeli a nyugdíjakat a kormány

Nagy érdeklődésre tartott számot, hogy a nyugdíjakra 7700 milliárd forintot fizet ki a magyar állam 2026-ban, ami 3,6 százalékos, inflációkövető emelést jelent. Ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be. A tárcavezető hozzátette: a kormány 24,3 milliárd forintot különített el nyugdíjprémimura, valamint a 13. havi ellátást is biztosítja a következő évben. A nyugdíjprémium évente egy alkalommal kifizethető összeg, ami abban az esetben jár, ha az adott évre várható GDP-növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Mivel a kabinet 4,1 százalékos gazdasági bővüléssel számol jövőre, így az érintettek várhatóan megkapják az ellátást.

