nyugdíjhamvasztásnyugdíjprémium

Temetés vagy hamvasztás, Bige vagyona – a legolvasottabb gazdasági cikkeink áprilisban

Áprilisban is elsősorban a pénztárcát és a közéletet érintő kérdések mozgatták meg olvasóinkat. Sokakat érdekelt, mennyibe kerül ma egy temetés vagy hamvasztás, nagy visszhangot váltott ki Bige László vagyonkimentési ügye, valamint kiemelt figyelem kísérte a kormány bejelentését a nyugdíjak jövő évi emeléséről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 8:20
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az áprilisi gazdasági hírekből egyértelműen kirajzolódik, mi foglalkoztatja leginkább az embereket a mindennapokban. A temetkezés, a hamvasztás és a koporsós temetés költségei mellett a nyugdíjak alakulása minden családot érint idővel, de az emberek ismerni akarják a baloldali milliárdosok ügyleteit is.

hamvasztás
A hamvasztásos temetkezések száma nő (Fotó: Pexels)

Temetés vagy hamvasztás? Itt vannak az érvek és ellenérvek, árakkal együtt

Az írás azt elemzi, hogy folyamatosan csökken idehaza a koporsós temetések aránya a hamvasztásoshoz képest. Míg 2012-ben a temetések 40-45 százaléka volt koporsós, jelenleg ez az arány 80:20 százalékra változott a hamvasztás javára - írtuk áprilisban. A koporsós temetkezés ára nagyjából hétszázezer–egymillió forint, míg az urnás temetkezés 550 ezer forintba kerül. 

Feljelentést tettek Bige László vagyonkimentési ügyében 
A második legolvasottabb cikk arról írt, hogy különösen nagy értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása bűntett gyanújával indulhat nyomozás Bige László vagyonkimentési ügyében, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ugyanis erre hivatkozva kereste meg a Nemzeti Nyomozó Irodát. Korábban azt írtuk, hogy akár ötmilliárd forintot is kivonhattak az utóbbi időben a baloldali milliárdos csődközelben lévő cégéből, a Nitrogénművek Zrt.-ből.  A Bige család Magyar Péter körül forgolódik egy ideje, novemberben azt is megírtuk, hogy Bige László fia, Bige Dávid nyíltan támadja a kormányt, és aktívan részt vesz a Tisza Párt helyi politikai szervezkedésében.

Ennyivel emeli a nyugdíjakat a kormány

Nagy érdeklődésre tartott számot, hogy a nyugdíjakra 7700 milliárd forintot fizet ki a magyar állam 2026-ban, ami 3,6 százalékos, inflációkövető emelést jelent. Ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be. A tárcavezető hozzátette: a kormány 24,3 milliárd forintot különített el nyugdíjprémimura, valamint a 13. havi ellátást is biztosítja a következő évben. A nyugdíjprémium évente egy alkalommal kifizethető összeg, ami abban az esetben jár, ha az adott évre várható GDP-növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Mivel a kabinet 4,1 százalékos gazdasági bővüléssel számol jövőre, így az érintettek várhatóan megkapják az ellátást.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.