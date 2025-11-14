Bige DávidkormányBige LászlóStrabagMagyar Péter

Vörösbárók pártja: Magyar Péter mellett kezdett kampányolni Bige László fia

Miközben a Nitrogénművek továbbra is súlyos gondokkal küzdenek, Bige Dávid a Tisza Párt mellett kezdett kampányolni a közösségi médiában.

2025. 11. 14. 17:21
A jelek szerint újabb taggal bővült a Magyar Péter körül aktívan mozgó üzleti-politikai kör: az agrárbáróként ismert Bige László fia, Bige Dávid nyíltan támadja a kormányt, és aktívan részt vesz a Tisza Párt helyi politikai szervezkedésében.

A fiatal üzletember a Mandiner szerint nemrégiben azt állította,

egyetlen ambíciója a mostani rendszer lecserélése.

Az ifjabbik Bige mindezt azok után tette, hogy kilépett a Nitrogénművek vezetéséből. Bár állítása szerint a műtrágyaiparban képzeli el a jövőjét, politikai szerepvállalása egyre inkább háttérbe szorítja üzleti ambícióit.

Bige Dávid nyáron bírálta élesen a kormány gazdaságpolitikáját és a Magyar Nemzeti Bankot a Fiatal Vállalkozók nyíregyházi rendezvényén.

Érdekes módon kirohanását pont a Tisza Párt házi médiumának számító Kontroll közvetítette, amelyet Magyar Péter öccse irányít.

Bige azóta több alkalommal is bekapcsolódott a Tisza kampányába, és a közösségi médiában naponta fogalmaz meg kormánykritikát. Eközben testvérét sorra nevezik ki Ausztriában, Luxemburgban és Svájcban működő, gyakran offshore-jellegű vállalkozások vezetőjének. A fiatal Bige legutóbbi nagy visszhangot kiváltó bejegyzésében az élelmiszerárakat próbálta a kormány nyakába varrni, az árfolyam- és gazdaságpolitikát okolva.

Azonban nem feledhető, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2021-ben kartellezésért súlyos bírságot szabott ki a Nitrogénművekre, és a cég monopolhelyzete miatt a műtrágya drasztikus drágulása jelentősen hozzájárult a hazai élelmiszerár-emelkedéshez.

 A gazdák és az agrárkamara szerint a Bige-birodalom árazása évek óta komoly terheket ró a teljes ágazatra.

Legutóbb azzal került a hírekbe Bige Dávid, hogy a Strabag védelmére kelt, miután Lázár János miniszter felszólította a céget az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszának helyrehozatalára. A kivitelező a vállalt határidő ellenére sem végezte el a javításokat. Fontos megjegyezni, hogy a Nitrogénművek hónapok óta súlyos helyzetben van, ugyanis az elmulasztott javítások miatt nem kapta meg a szükséges hatósági engedélyeket. 

Emellett pedig fennáll a csőd veszélye, ugyanis a társaság tavasszal nem tudta határidőre visszafizetni a 200 millió eurós kötvényadósságot.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, az elmúlt csaknem egy évben, a jelek szerint egyre szorosabbra próbálja fűzni kapcsolatát a Tiszával Bige László: a baloldali milliárdos előbb komoly pénzeket küldhetett Magyar Péterék környezetébe, majd egyik fia bukkant fel a párt körül. Egyik forrásunk szerint Bige a Tisza pénzelésétől azt remélheti, hogy egy esetleges kormányváltás után könnyebb lesz érdekeltségeinek piaci helyzete.

 Ami most korántsem rózsás, hiszen cégbirodalmának ékköve, a Nitrogénművek Zrt. csak nehezen tudott megállapodni hitelezőivel tartozása átütemezéséről és ehhez sok mindent zálogba kellett adnia. 

Ráadásul – úgy tudjuk – Bigéék korábban megkezdték a vállalat kiürítését. A család cégügyi történetéhez hozzátartozik, hogy Bige másik gyermekét korábban luxemburgi és svájci, offshore-szerű helyzetben lévő cég vezetőjének nevezték ki.

Borítókép: Bige Dávid (Forrás: Facebook)

