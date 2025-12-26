Hogyan lehet ünnepi a karácsony magányban, meghitt családi együttlét nélkül?

– Van-e olyan bibliai mondat vagy gondolat, amely önt minden karácsonykor különösen megszólítja?
– Minden évben rácsodálkozom, hogy akik először felismerték Jézusban az Isten Fiát, egyáltalán nem kiváltságos helyzetben tették ezt. Nem palotában, nem ünnepi pompa közepette, hanem szegénységben, egyszerűségben, szinte észrevétlen környezetben. Néhány pásztor a mezőről, idegen földről érkező bölcsek, valamint egy csendes férfi és egy alázatos asszony – ennyien voltak azok, akik meglátták a lényeget. Nem sokan. Emberi szemmel nézve: alig valaki. És mégis, ebben a kis közösségben már ott rejlik mindaz, ami később az egyház teljességévé válik, hiszen olyan emberek állnak egymás mellett, akik egyébként soha nem találkoztak volna. Mégis egy irányba néznek, ugyanarra a Gyermekre figyelnek, és ugyanazt teszik: Istent dicsőítik.
– Miért tartja fontos üzenetnek, hogy a karácsonyi történetben ennyire különböző emberek szerepelnek?
– Mert az egységük nem abból fakad, hogy hasonlók lennének, hanem épp ellenkezőleg: a különbözőségük válik áldássá. Más útról érkeztek, más tapasztalatokat hoztak magukkal, másként gondolkodtak – mégis egy szívvel hajolnak meg Jézus előtt. Az Isten iránti hódolat összekapcsolja azt, amit emberi erő soha nem tudna egységbe rendezni. Ebben mutatkozik meg valami különösen fontos, mert ez az emberi világ sokszor széttöredezett, egymásnak feszülő érdekekkel, félreértésekkel és sebekkel terhes. Mégis van egy pont, ahol ezek a falak leomolhatnak. Van egy középpont, ahol az emberek nem egymás ellenében, hanem egymás mellett állhatnak. Ez a középpont Jézus Krisztus. Amikor együtt hívjuk egymást arra, hogy imádjuk Őt, akkor nemcsak egy szép hagyományt követünk. Arra kapunk meghívást, hogy letegyük mindazt, ami elválaszt: sérelmeket, előítéleteket, régi ellentéteket. Hogy újra és újra megéljük: Krisztusban testvérek vagyunk. Nem azért, mert egyformák lettünk, hanem mert Ő összeköt bennünket.
– Mit üzen a betlehemi történet a hétköznapi, egyszerű embernek? Hogyan lehet a karácsony lényegét átültetni a hétköznapokba?
