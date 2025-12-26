Hogyan lehet ünnepi a karácsony magányban, meghitt családi együttlét nélkül?

– Mindannyian hétköznapiak és egyszerűek vagyunk, és ami a legsúlyosabb: mindannyian bűnösök. Isten azonban elküldte egyszülött Fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a karácsony lényege. De ne higgyük, hogy könnyebb volt kétezer évvel ezelőtt meglátni és elfogadni ezt. Hiszen mi volt az, amit ezek az emberek imádni tudtak ebben a Gyermekben? Sem a környezet, sem a külső jelek nem utaltak dicsőségre. Szegényes szállás, egyszerű ajándékok, mindennapi eszközök – semmi sem segített abban, hogy az ember magától felismerje benne az Isten Fiát. Mégis megszületett bennük a hit. Olyan hit, amely túlmutatott azon, amit a szem lát.

(Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

Nem bizonyítékokra épült, hanem bizalomra. Arra a belső meggyőződésre, hogy ebben a törékeny emberi életben Isten szeretete lépett közénk. És ez a hit nem elméleti tudás volt, hanem életet formáló döntés. Jézussal kapcsolatban ma sem az a legfontosabb kérdés, hogy mindent pontosan meg tudunk-e magyarázni róla. A kérdés inkább az, hogy merjük-e rábízni magunkat. Merjük-e elfogadni Őt Megváltónknak, és engedjük-e, hogy formálja az életünket.

Aki erre igent mond, az tapasztalatból érti meg: Isten szeretete nem elvont gondolat, hanem valóságos erő.

A megbocsátás nem üres szó, hanem felszabadító erőforrás. Az élet pedig több, mint amit emberi értelmünkön keresztül látunk belőle, mert Krisztusban új élet távlata nyílik. Ezért válik világossá: Jézus nem csupán egy történelmi alak, hanem élő Megváltó. Az, akiben Isten közel jött az emberhez – és aki ma is hív mindenkit, hogy jöjjön, lásson, és higgyen.

– Mit mondana annak, aki azt érzi: szeretne közel kerülni ehhez az üzenethez, de valamiért nem tud ünnepelni?

– Először is ebből a közösségből senki sincs kizárva. Nem számít az életút, a társadalmi helyzet, a múlt hibái vagy a jelen bizonytalanságai. A jászolhoz vezető út mindenki előtt nyitva áll: azok előtt is, akik közel érzik magukat Istenhez, és azok előtt is, akik távolról keresik Őt. Aki bocsánatra, életre, reményre vágyik, annak van helye Jézus közelében.

Nem a csillogó fények, a feldíszített fa jelenti a karácsony lényegét, még csak nem is a mitologikussá nőtt alakok, sem a karácsony kedves vagy esetleg szomorú külsőségei.

Ez mind lehet akadály is sokak számára. Merjünk túllátni mindezen, elhinni az örömhírt, amit az angyal hirdetett, „üdvözítő született ma nektek”. A pásztorok vagy akár a bölcsek nem kételkedtek, nem a külsőségeken tájékozódtak – nem mondták, hogy előbb majd jól körbejárjuk a kérdést, megvizsgáljuk, mi igaz az egészből –, hanem hittek, elhitték az örömhírt, és ezért tudták meglátni azt, amit ma is csak a hit szemével lehet látni: Isten Jézusban önmagával, örök szeretetével, tisztaságával, szentségével ajándékozta meg ezt a világot. Csak így lesz a mi szívünkben is örömforrás a karácsony ajándéka.