A hadiállapot bevezetése óta, vagyis több mint négy éve az ukrajnai hétköznapok részét képezi a kényszersorozás. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai országszerte tartanak ellenőrzéseket, munkahelyen, tömegközlekedési eszközön, piacon és az utcán is keresik az utánpótlást a frontra. Számos felvétel került már nyilvánosságra, amelyek készítői kényszerítésről és civilekkel szembeni erőszakról számoltak be, ennek nyomán pedig a lakosság ellenállása is erősödik.

Zelenszkij emberrablói akkora sebet ejtenek a nemzeten, amely a háború után is megmarad. Fotó: AFP

Odesszában egy boltos megmentett egy fiút a TCK-soktól. Az ajtóból látta, hogy Zelenszkij emberrablói épp a következő áldozatukat próbálják becserkészni, ezért beengedte a fiatalt az üzletbe, majd a toborzók útját állta.