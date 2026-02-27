kényszersorozásTCKZelenszkijorosz-ukrán háború

Az ukránoknak elegük van Zelenszkij emberrablóiból, már a börtöntől sem félnek + videó

Több mint négy éve vezették be a hadiállapotot Ukrajnában és a kényszersorozás mára az ukrán mindennapok szerves részévé vált. A toborzóközpontok munkatársai országszerte razziáznak és egyre több felvétel kering az interneten vitatott intézkedésekről és a TCK-dolgozók erőszakos fellépéseiről. Sok civil már a börtönt is kisebb rossznak tartja a bevonulásnál, ezért felkészülten várják Zelenszkij emberrablóit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 18:30
Az ukrán civilek nem akarnak egy értelmetlen háborúban harcolni, de sokaknak nincs választási lehetőségük Forrás: AFP
A hadiállapot bevezetése óta, vagyis több mint négy éve az ukrajnai hétköznapok részét képezi a kényszersorozás. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai országszerte tartanak ellenőrzéseket, munkahelyen, tömegközlekedési eszközön, piacon és az utcán is keresik az utánpótlást a frontra. Számos felvétel került már nyilvánosságra, amelyek készítői kényszerítésről és civilekkel szembeni erőszakról számoltak be, ennek nyomán pedig a lakosság ellenállása is erősödik.

Zelenszkij emberrablói akkora sebet ejtenek a nemzeten, amely a háború után is megmarad
Zelenszkij emberrablói akkora sebet ejtenek a nemzeten, amely a háború után is megmarad. Fotó: AFP

Odesszában egy boltos megmentett egy fiút a TCK-soktól. Az ajtóból látta, hogy Zelenszkij emberrablói épp a következő áldozatukat próbálják becserkészni, ezért beengedte a fiatalt az üzletbe, majd a toborzók útját állta.

A közösségi médiában szinte naponta bukkannak fel olyan felvételek, melyek tanulsága szerint a toborzók civileket állítanak meg, majd erőszakkal viszik el őket az utcáról. Kijevben például egy férfit a hóban tepertek le, mielőtt betessékelték az érkező autóba. A tisztek sokszor a helyi hatósággal együttműködve járnak el, a tiltakozókat pedig fizikai erővel „motiválják”.

Az ukrán civileket sem kell félteni, sokan már felkészülten várják, hátha őket is kiszemelik az emberrablók. Lvivben például gázspray-vel fújták arcon az egyik toborzótisztet, miután az az okmányok bemutatását kérte. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a háború gyökeresen felforgatta az ukrán civilek életét és a kényszersorozás olyan sebeket ejt, amelyek a háború után is megmaradnak. Korábban egy 28 éves katonai toborzó arról beszélt, hogy szerinte jobb a TCK-ban szolgálni, mint bujkálni a sorozás elől.  

Van, aki úgy gondolja, hogy jobb börtönbe kerülni a katonai szolgálat megkerülése miatt, mint bevonulni.

 

Borítókép: Az ukrán civilek nem akarnak egy értelmetlen háborúban harcolni, de sokaknak nincs választási lehetőségük (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

