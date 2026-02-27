Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak

– Tehát ma a magyarnál kétszer-háromszor-négyszer többet fizetnek az európai családok rezsiköltségként – mutatott rá, kitérve a 13. és a 14. havi nyugdíjra, illetve a világszerte csodált családtámogatásokra.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez a nehézségek ellenére csakis úgy jöhetett létre, hogy a kormány az elmúlt 16 évben minden válság esetében a maga útját járta.

Magyar megoldást alkalmaztunk mindenre. Szuverén módon magunk döntöttünk, és nem fogadtuk el, hogy valaki, mondjuk Brüsszel, ránk erőltessen valamit kívülről

– húzta alá.