Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető helyi fiatalok előtt tartott beszédében az utóbbi időszak egymást követő kríziseit sorolta, kezdve a gazdasági összeomlással, a tömeges bevándorlóáradaton és a koronavírus-járványon át egészen az ukrajnai háború kitöréséig. – Mégis ez alatt a 15–16 év alatt a magyar gazdaság olyan fantasztikus bravúrokat tudott végrehajtani, amiket normál körülmények között is embert próbáló feladat lett volna, pláne így – mondta Szijjártó Péter.
Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben (…) Európa legalacsonyabb adóit mi fizetjük, magyarok. Tehát akik dolgoznak, azok tudják, hogy 15 százalékos személyi jövedelemadó van, és a vállalatok is 9 százalékot fizetnek társasági adóként (…) Közben nemcsak felépítettük a rezsicsökkentést, hanem meg is tartottuk
– sorolta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!