nézőpont intézetkutatási eredményg. fodor gáborpodcast

Mandiner Mesterterv – Gondolatháború a kampányban + videó

Lesznek itt még áprilisig cifra dolgok?

2026. 02. 27. 19:16
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választást a mozgósítás dönti majd el, nem a kutatási eredmények, vagyis a lépések számítanak majd, hogy mennyien mennek el voksolni – hangzott el a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában. Lesznek itt még áprilisig cifra dolgok? Erre is választ adott Kereki Gergőnek, a Mandiner.hu főszerkesztőjének Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Mit is jelent a gondolatháború? Nagyon egyszerű, ugyanis az ellenzéki térfélen azt tolják ezerrel, hogy ez a választás már eldőlt, a Tisza Párt lesz a győztes, a Fidesznek pedig vége, de ezt nem kell elhinni – hangzott el az elemzőktől az adásban.

A két politológus szerint minden a mozgósításon fog eldőlni, amiben a tapasztalt pártoknak nagyobb az esélye. Kiemelték azt is, hogy az emberekkel azt próbálja elhitetni az ellenzéki média és a különféle közvélemény-kutatások: vége van a Fidesznek. Emlékeztettek, a listás szavazás is egy fontos dolog, viszont a 106 választókerület a lényeg. Mráz és G. Fodor szerint az ellenzéki pártokat nézve a Tisza kifejlesztette a „politikai kannibalizációt”, azaz a kis pártokat igyekezett maga alá gyűrni. Nem mentek el amellett sem, hogy Magyar Péter már most magyarázza a bizonyítványát, ha elbuknak, és megtiltotta a nyilatkozatokat embereinek, valamint belengette, hogy külföldre távozik, ha nem tudnak kormányt alakítani. 

A politológusok szerint elitcsere biztosan lesz az Országgyűlésben, viszont nem számítanak méréseik szerint arra, hogy kormányváltás lesz.

Azt is részletesen elemezték, milyen pártok juthatnak be a parlamentbe, nem maradt ki Hann Endre kutatása sem a gondolatharcos Török Gábor mellett, valamint azt is részletezték, mekkora nyomásgyakorlás érkezik hazánkra.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.