sára botondfővárosi közgyűléskarácsony gergely

A kormányhivatal a Kúriához fordul Karácsony Gergely mulasztása miatt + videó

Sára Botond bejelentette: a kormányhivatal felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Kúriánál, hogy a közgyűlés gyakorolhassa a törvényben rögzített jogát a főpolgármester-helyettes megválasztásáról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 19:29
Sára Botond Forrás: Facebook
Karácsony Gergely semmibe vette a bíróság kötelezését és elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében, így a közgyűlés nem tudta teljesíteni kötelezettségét, amit a jogszabály és a bíróság is előírt számára, hogy válasszon főpolgármester-helyettest. A kormányhivatal azért, hogy ezt orvosolja, a Kúriához fordul – jelentette be Sára Botond főispán pénteken a Facebook-oldalán.

Sára Botond a bejegyzéshez készített videóban elmondta: Budapest Főváros Kormányhivatala megvizsgálta a bíróság ítéletét a főpolgármester-helyettes ügyében.

„Kiderült, hogy az eljárás során a Fővárosi Törvényszék felhívta a fővárosi önkormányzatot, hogy válasszon főpolgármester-helyettest 15 napos határidővel.

Karácsony Gergely ugyanakkor nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy összehívja a közgyűlést, hogy főpolgármester-helyettest tudjon választani.

Mindennek ellenére az önkormányzat úgy tájékoztatta a bíróságot – a közgyűlés tudta és felhatalmazása nélkül –, hogy a közgyűlés azért nem tudja a bíróság felhívását teljesíteni, mert országgyűlési választások lesznek, és a kampányban úgysem hozna erről döntést” – mondta.

Hozzátette: 

Karácsony Gergely főpolgármester azzal, hogy össze se hívta a közgyűlést, „esélyt sem adott annak, hogy a közgyűlés teljesíteni tudja törvényi kötelezettségét, azaz hogy tudjon választani főpolgármester-helyettest”, ehelyett „elvonta a közgyűlés hatáskörét, és nyilatkozott a bíróság felé”.

„A bíróság ezt a nyilatkozatot alapul véve hozta meg ítéletét” – jegyezte meg.

A főispán közölte: a kormányhivatal nem tud mást tenni, „mint hogy felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Kúriánál, hogy a Fővárosi Közgyűlés jogszabályban foglalt kötelezettségét és jogát tudja gyakorolni”.

Borítókép: Sára Botond (Forrás: Facebook)


