Sára Botond: A Karácsony–Tisza-koalíció a káoszban lehet érdekelt

– Szomorúan tapasztaltuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai, a Tiszával az élen, nem támogatták a kormányhivatal törvényességi felhívását, ami Budapest költségvetését érintette. Hiszen Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: százmilliárd forint hiányt tartalmaz, ami azt jelenti, látszik, hogy mire akarják költeni azt a pénzt, de hogy miből, az viszont nem – közölte Sára Botond a közösségi oldalára feltöltött videóban. Budapest kormányhivatalának vezetője arra is felhívta a figyelmet: a költségvetés nem felel meg a jogszabályoknak abban az értelemben sem, hogy Budapestnek a második fél évre nincsen büdzséje, márpedig a törvények szerint egész évre kell költségvetést tervezni, mert ez garantálja a város átlátható és biztonságos működését.

Sára Botond Fotó: Máthé Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

– Ahogy említettem, a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai, élükön a Tiszával, nem támogatták a Fővárosi Kormányhivatalnak azon törekvését, hogy törvényeknek megfelelővé tegye a költségvetést.

Ők a káoszban és a kiszámíthatatlanságban, az anarchiában érdekeltek. Mi pedig abban, hogy Budapestnek törvényes, átlátható és a város biztonságos működését garantáló költségvetése legyen.

De már láttunk ilyet, hiszen tavaly ugyanez történt – mondta a főispán.

Sára Botond felidézte: bírósági úton kényszerítették ki, hogy Budapestnek törvényeknek megfelelő költségvetése legyen. A Kúria tavaly a Fővárosi Kormányhivatal álláspontját osztotta, és rákényszerítette a fővárosi önkormányzatot, hogy tegye a jogszabályoknak megfelelővé a költségvetését.

– Az idei évben ugyanezt fogjuk tenni, miután nem talált meghallgatásra törvényességi felhívásunk.

Ezért megtesszük a további jogi lépéseket annak érdekében, hogy Budapestnek a törvényeknek megfelelő, kiszámítható és Budapest biztonságos működését garantáló költségvetése legyen

– zárta gondolatát Sára Botond.