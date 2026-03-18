Roswell incidens: döbbenetes új információ az évszázad leghíresebb ufóügyében

Az amerikai védelmi minisztérium volt tanácsadója, Eric Davis asztrofizikus, aki korábban a Pentagon ufókutatási csoportjának szakértőjeként dolgozott, igen meglepő kijelentést tett a XX. század talán leghíresebb ufóügyéről. Az 1947 júliusában történt Roswell-incidens mind a mai napig számos összeesküvés-elmélet kedvenc témája. Az ufószakértők szerint az incidens az amerikai kormányzat által szándékosan eltitkolt úgynevezett negyedik típusú találkozás volt. Eric Davis nem kevesebbet állít, mint hogy az új-mexikói Roswell határában lezuhant tárgy „ száz százalékos bizonyossággal” nem emberi eredetű űreszköz, és a kormányzatnak az a csaknem nyolcvanéves de mind a mai napig hivatalos magyarázata, miszerint Roswell határában egy meteorológiai ballon zuhant le, szándékos dezinformáció.

Elter Tamás
2026. 03. 18. 21:49
A Roswell incidens még közel nyolc évtized után is tartogat újabb meglepetéseket Fotó: NASA
A Roswell-incidens lassan már nyolc évtizede a legvadabb találgatások és összeesküvés-elméletek tárgya. Szemben a hivatalos állásponttal, a Roswell-konteó hívei szerint 1947 nyarán egy idegen űrjármű zuhant le az új-mexikói kisváros határában fekvő Brazel-birtok területén.

A Roswell incidens helyszíne archív fotón
A Roswell-incidens helyszíne archív fotón  Fotó:  UFO at Roswell

Roswell incidens: közel nyolcvan éve nem tudjuk, hogy mi történt az új-mexikói sivatagban

A Pentagon volt szakértője, az asztrofizikus végzettségű Eric Davis a közelmúltban egy igen népszerű beszélgetős műsorban, az American Alchemy podcastban szólalt meg az állítólagos roswelli ufóincidensről. Információi forrásaként Ed Mitchell asztronautát, az Apollo-program volt űrhajósát, illetve Thomas Wilson nyugalmazott tengernagyot jelölte meg, akiktől még mint a Pentagon tisztségviselője, magas szintű és bizalmas jellegű eligazításokat kapott. 

Roswell ma is őrzi az 1947-es incidens emlékét Fotó: Pinterest

Davis a műsorban azt mondta, hogy a Roswell-incidens igazsága „száz százalék.” – Az információimat Ed Mitchelltől kaptam a közzétételi projektről folytatott tudományos tanácsadó testületi ülésen a Pentagonban. Wilson admirális is megerősítette, hogy a roswelli katasztrófa valóban megtörtént – mondja a Pentagon egykori tanácsadója, akit a Daily Star napilap idéz. – Nem mobil, vagy széltesztradar ballon, vagy meteorológiai ballon volt, semmi ilyen – fűzte hozzá Davis. Arra a kérdésre, hogy akkor valójában mit találhattak Roswell határában, hiszen a hivatalos szervek azt állították többször is, hogy egy felderítő ballon zuhan le ott, a Pentagon volt asztrofizikus-szakértője ezt válaszolta: 

Az Új-Mexikóban, a Foster Ranchon lezuhant eszköz egy valódi és ismeretlen eredetű jármű volt, amelyről megállapították, hogy nem emberi konstrukció.” 

Arra a felvetésre, miszerint a kritikusok már régóta azt hangoztatják, hogy nincs semmilyen kézzelfogható bizonyíték a lezuhant állítólagos roswelli jármű nem emberi eredetére, Davis azzal vágott vissza, hogy az idegen űreszközöket övező titkolózás ugyanolyan eredetű, mint ami a világ legveszélyesebb fegyvereihez is kapcsolódik. 

Lezuhant idegen űrjárműről suttogott a helyi pletyka   Fotó:  X-.Files of Roswell

Amikor arról faggatták, hogy a nyilvánosság miért nem láthat konkrét bizonyítékokat, ezt válaszolta: „A megcáfolhatatlan bizonyítékokat biztonsági okokból titkosított területen tartják. De ön például kétségbe vonja-e az atomfegyverek létezését azon az alapon hogy nem fér hozzájuk?” A Roswell-incidenshez fűződő egyik legvadabb konteó szerint a roncsok között négy humanoid kinézetű idegen holttestét is megtalálták,

 de Davis kijelentette, hogy erre vonatkozó konkrét bizonyítékokról nem tud. 

Azt mondta: „Ez egy olyan információ, amit soha egyetlen hivatalos kormányzati interjúmban sem, vagy akár nem hivatalos, titkos interjúban sem kaptam meg.” Azt is hozzátette, hogy az eset körüli titkolózás oka igen egyszerű, mert a bizonyítékok még ma is szigorú államtitkot képeznek.

A parancsnok először ufót jelentett, ami nem sokkal később meteorológiai ballonná vált

A Roswell-incidensnek nemcsak a háttere, hanem még az időpontja is vitatott. Az egyik verzió szerint az állítólagos ufóbaleset 1947. június 14-én következett be, egy másik forrás viszont azt állítja, hogy július 2-án történt egy helyi farmer, William Brazer Foster Ranch nevű birtokán, ami körülbelül 50 kilométerre fekszik az új-mexikói kisvárostól, Roswelltől. Brazer csak időnként járt ki a farmjára, ami teljesen elhagyatott vidéken feküdt, és ahová még a villany, illetve a telefonvonal sem volt bevezetve, ezért csak napokkal később tett hivatalos bejelentést az esetről a roswelli seriffhivatalban.

Július 8-án címlapon hozta le a helyi sajtó Blanchard ezredes nagy port felvert nyilatkozatát   Fotó: Wikimedia Commons

 Az egyik verzió szerint július 2-án éjszaka egy tűzgömbhöz hasonló fénycsík húzott át az égbolton, amit több szemtanú is látott. Az éjszakai égen átszáguldó fényes objektum a Forster Ranch területén csapódott a földbe. Még aznap éjszaka az amerikai légierő Roswell mellett állomásozó 509. stratégiai bombázó ezredének bázisáról egy teherautókból és dzsipekből álló konvoj érkezett a Brazer farmhoz. 

A katonák hermetikusan lezárták a területet, összegyűjtötték és teherautókra pakolták a roncsdarabokat, majd visszahajtottak a bázisukra. 

Az incidens napján Brazel is a birtokán tartózkodott, de csak július 8-án ment be a városba, hogy bejelentést tegyen az ügyről a helyi seriffnek. Brazel még a katonák kiérkezése előtt a háza közelében talált néhány vékony fémes roncsszilánkot, amit eltett magának.

Egy fémdarab, ami az állítólagos ufóból származik  Fotó: X-Files of Roswell

Néhány begyűjtött roncsdarabot magával vitt és ezeket meg is mutatta George Wilcox seriffnek, amikor megtette bejelentését. Aznap, amikor Brazer felkereste a seriffhivatalt, az egyik helyi napilap, a Roswell Daily Record vezető hírként hozta el az 509. stratégiai bombázóezred parancsnoka, William H. Blanchard ezredes közleményét, amelyben a parancsnok azt állította, hogy egy ismeretlen, földönkívüli eszköz maradványait találták meg a Brazer-birtokon. Másnap azonban Roger Ramsay tábornok, a 8. amerikai légi hadsereg parancsnoka a sajtóhoz eljuttatott nyilatkozatában tévesnek minősítette Blanchard ezredes közleményét azt állítva, hogy nem földönkívüli eszköz, hanem a Project Mogul egyik meteorológiai ballonja zuhant a Forster Ranch területére. 

Ramsay tábornok a ballon maradványaival  Fotó: U.S. Air Force Archive Photo

A Project Mogul egy titkos amerikai katonai művelet volt a hidegháborús korszak elején, amelyben a magas légkörbe felbocsátott héliumballonokra rögzített műszerekkel figyelték az atmoszférába kerülő radioaktív elemek mennyiségének változását a titkos szovjet nukleáris kísérletek felfedése végett. A közvélemény számára ezeket a katonai felderítő eszközöket békés, polgári célú meteorológiai ballonokként aposztrofálták.

Időközben az a pletyka kapott szárnyra a városban, hogy a lezuhant űrjármű roncsai között idegenek holttesteire bukkantak a katonák. Pár nappal a hivatalos cáfolat megjelenése után Washingtonból érkezett ügynökök keresték fel William Brazert, és az eset néhány szemtanúját. 

Azt, hogy miről beszélhettek velük, nem tudni, de tény és való, hogy az érintettek ezt követően soha többé nem beszéltek földönkívüli űrjárműről és idegen asztronautákról sem. 

Brazer az 1963-ban bekövetkezett haláláig mindössze egyetlen alakalommal nyilatkozott nyilvánosan az ügyről azt állítva, hogy egykor tévesen tájékoztatta a seriffet.

Még a demokrata elnökjelölt sem tekinthetett be a szigorúan titkos aktába

Mindazok után, hogy az 509. bombázóezred parancsnokának az első nyilatkozatát tévesnek minősítették, konzekvensen meteorológiai ballonról beszéltek az illetékesek, ám ennek ellnére néhány napig teljes légtérzárat és felszállási tilalmat rendeltek el az 509. stratégiai bombázóezred műveleti területén, a Roswell-aktát pedig államtitoknak nyilvánították. Jesse Marcell őrnagy, aki az incidens idején a roswelli repülőezred elhárítótisztjeként szolgált és Balnchard ezredes parancsára az elsőként érkezett az állítólagos ufókatasztrófa, vagy a ballon lezuhanásának a helyszínére. 

Jesse Marcell őrnagy a maradványokkal   Fotó: U.S. Air Force Archive Photo

Marcell őrnagy csak 33 évvel később, 1980-ban szólalt meg először a nyilvánosság előtt a Roswell-incidensről forgatott egyik dokumentumfilmben. Jesse Marcell a több mint három évtizedes hallgatást megtörve azt állította, hogy 1947-ben nem egy meteorológiai ballon, hanem  egy idegen eredetű űreszköz roncsait gyűjtötték be, és a roncsok között valóban három földönkívüli maradványára bukkantak. A roncsokat és az idegenek maradványait rövid ideig a roswelli repülőbázison őrizték, ahonnan titokban ismeretlen helyre szállították át őket. 

           Még Bill Richardson szenátor, demokrata elnökjelölt sem tekinthetett be a Roswell-aktába                     Fotó: Wikimedia Commons

1978-tól kezdve több nemzetközi hírű ufókutató, köztük Stanton T. Friedman, William Moore és Karl T. Pfolck az információ szabadságáról szóló törvényre ( Freedom of Information Act) hivatkozva többször is kérték a hatóságoktól a Roswell-akta nyilvánosságra hozatalát, de az illetékesek valamennyi kérelmüket elutasították. 2002 októberében James Podesta tábornok, a Clinton-adminisztráció egykori vezérkari főnöke a következőket nyilatkozta a Roswell-akta titkosításáról a Sci-Fi Chanell riporterének: „Itt az ideje, hogy a kormány feloldja és a tudósok számára hozzáférhetővé tegye azokat az adatokat, amelyek a Roswell-jelenség valódi természetének meghatározásához szükségesek.” 

A híres ufókutató, Stanton T. Friedman is kérte az aktákba való betekintési lehetőséget   Fotó: YouTube

Ami tény, hogy a Roswell-akta az incidens után csaknem 80 évvel is még mindig szigorú államtitoknak minősül, és nemcsak egyszerű földi halandók, valamint ufókutatók, hanem még befolyásos politikusok számára is betekinthetetlen. Bill Richardson, Új-Mexikó kormányzója és demokrata párti elnökjelölt a 2007. októberi előválasztási kampányban egy erre vonatkozó kérdésre válaszolva azt nyilatkozta, hogy amikor kongresszusi képviselőként érdeklődött a Roswell-akta iránt, 

azt a választ kapta a védelmi minisztériumtól, hogy az még számára sem betekinthető. 

2011. április 10-én az FBI nyilvánosságra hozott egy olyan titkosítás alól feloldott és 1950-ben készített összefoglaló jelentést, amelyben az szerepelt, hogy három idegen űreszköz maradványát találta meg Új-Mexikóban a hadsereg.

A 2011-ben nyilvánosságra hozott titkos jelentés egy oldala   Fotó: FBI

Philip J. Corso, a katonai hírszerzés egykori alezredese, aki a Roswell-incidens kivizsgálásával volt megbízva, a halála előtt közjegyző előtt felvett és esküvel is megerősített tanúvallomásában azt állította, hogy a Roswellnél 1947-ben balesetet szenvedett ufó roncsait és a roncsok között megtalált három idegen maradványait az 1950-es évek végén a nevadai szupertitkos 51-es kísérleti telepre szállították át, ahol az ország legkiválóbb szaktudósai – szigorú titoktartási kötelezettség mellett – hosszú éveken át vizsgálták a roncsot, forradalmi jelentőségű felismerésekre jutva. A jelenlegi tudományos és technológiai ismereteink szerint a csillagközi utazás megvalósítása a legnagyobb valószínűség szerint lehetetlen olyan kemény fizikai korlátok miatt, amelyek az egész univerzumban érvényesek. 

         Az USS Nimitz repülőgép-hordozóról felszállt F–18-as vadászgép kamerájának felvétele arról a titokzatos repülő tárgyról, amelynek nem sikerült megfejteni az eredetét    Fotó: History/U.S. Air Force

Ezért rendkívül alacsony annak a valószínűség, hogy idegenekkel vehessük fel a közvetlen kapcsolatot. Éppen ezért ha valaha bebizonyosodna, hogy egy idegen technikai civilizáció űreszköze eljutott a Föld közelébe, nem az lenne a legnagyobb szenzáció, hogy rajtunk kívül létezik más magasan fejlett civilizáció is a kozmoszban – ami a matematikai valószínűség szerint több mint valószínű –, hanem az, hogy valamilyen módon mégis lehetséges a csillagközi utazás.

A Roswell-incidens:

  • egy 1947 nyarán az új-mexikói Roswell határában történt esemény,
  • amiről azt állították először, hogy egy balesetet szenvedett idegen űrjármű zuhant le,
  • később azonban ezt cáfolva már csak egy lezuhant meteorológiai ballonról beszéltek,
  • de az erre vonatkozó dokumentumokat titkosították amit még ma sem oldottak fel,
  • a Pentagon most megszólalt volt szakértője szerint a titkolózás hátterében pedig az áll, hogy valóban egy idegen űrjárműről van szó.


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

