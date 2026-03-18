Roswell incidens: döbbenetes új információ az évszázad leghíresebb ufóügyében

A Roswell-incidens lassan már nyolc évtizede a legvadabb találgatások és összeesküvés-elméletek tárgya. Szemben a hivatalos állásponttal, a Roswell-konteó hívei szerint 1947 nyarán egy idegen űrjármű zuhant le az új-mexikói kisváros határában fekvő Brazel-birtok területén.

A Pentagon volt szakértője, az asztrofizikus végzettségű Eric Davis a közelmúltban egy igen népszerű beszélgetős műsorban, az American Alchemy podcastban szólalt meg az állítólagos roswelli ufóincidensről. Információi forrásaként Ed Mitchell asztronautát, az Apollo-program volt űrhajósát, illetve Thomas Wilson nyugalmazott tengernagyot jelölte meg, akiktől még mint a Pentagon tisztségviselője, magas szintű és bizalmas jellegű eligazításokat kapott.

Davis a műsorban azt mondta, hogy a Roswell-incidens igazsága „száz százalék.” – Az információimat Ed Mitchelltől kaptam a közzétételi projektről folytatott tudományos tanácsadó testületi ülésen a Pentagonban. Wilson admirális is megerősítette, hogy a roswelli katasztrófa valóban megtörtént – mondja a Pentagon egykori tanácsadója, akit a Daily Star napilap idéz. – Nem mobil, vagy széltesztradar ballon, vagy meteorológiai ballon volt, semmi ilyen – fűzte hozzá Davis. Arra a kérdésre, hogy akkor valójában mit találhattak Roswell határában, hiszen a hivatalos szervek azt állították többször is, hogy egy felderítő ballon zuhan le ott, a Pentagon volt asztrofizikus-szakértője ezt válaszolta:

Az Új-Mexikóban, a Foster Ranchon lezuhant eszköz egy valódi és ismeretlen eredetű jármű volt, amelyről megállapították, hogy nem emberi konstrukció.”

Arra a felvetésre, miszerint a kritikusok már régóta azt hangoztatják, hogy nincs semmilyen kézzelfogható bizonyíték a lezuhant állítólagos roswelli jármű nem emberi eredetére, Davis azzal vágott vissza, hogy az idegen űreszközöket övező titkolózás ugyanolyan eredetű, mint ami a világ legveszélyesebb fegyvereihez is kapcsolódik.

Amikor arról faggatták, hogy a nyilvánosság miért nem láthat konkrét bizonyítékokat, ezt válaszolta: „A megcáfolhatatlan bizonyítékokat biztonsági okokból titkosított területen tartják. De ön például kétségbe vonja-e az atomfegyverek létezését azon az alapon hogy nem fér hozzájuk?” A Roswell-incidenshez fűződő egyik legvadabb konteó szerint a roncsok között négy humanoid kinézetű idegen holttestét is megtalálták,

de Davis kijelentette, hogy erre vonatkozó konkrét bizonyítékokról nem tud.

Azt mondta: „Ez egy olyan információ, amit soha egyetlen hivatalos kormányzati interjúmban sem, vagy akár nem hivatalos, titkos interjúban sem kaptam meg.” Azt is hozzátette, hogy az eset körüli titkolózás oka igen egyszerű, mert a bizonyítékok még ma is szigorú államtitkot képeznek.