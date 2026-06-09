Nagy fehér cápa ijesztett rá búvárok egy csoportjára a Földközi-tengeren

A búvárcsoport mellett felbukkant nagy fehér cápáról készített víz alatti felvétel a harmadik olyan kép, ami nagy fehérről készült a mediterrán tengeren (Fotó: Derk Remmers/HealthySeas/SDSS/GhostDiving/ / BBC)

Éppen ezért feltehetően ez az első olyan víz alatti felvétel, amelyet egy felnőtt nagy fehér cápáról készítettek a Földközi-tengeren – írja a BBC. Ugyan a felvétel valóban rendkívülinek számít, de a patinás brit média állítása mégsem pontos, mert a június 8-án publikált esetet megelőzően már két alkalommal sikerült víz alatti felvételeket készíteni nagy fehér cápákról a Földközi-tengeren.

Alessandro De Maddalena olasz tengerbiológus, a földközi-tengeri nagy fehér cápák egyik legelismertebb szaktudósa a 2012-ben kiadott „Mediterranean Great White Sharks” című művében – ami a mediterrán nagy fehér cápákról szóló egyik legátfogóbb tudományos munka –, két olyan esetet is megemlít, amikor sikerült víz alatti felvételt készíteni e rendkívül ritka tengeri nagyragadozóról a mediterrán vizekben.

Alessandro De Maddalena tengerbiológus, a mediterrán nagy fehér cápák nemzetközileg elismert szaktudósa (Forrás: Andrea Izzotti / Facebook)

Az első ilyen felvétel egy nőstény fehér cápáról készített rövidfilm, amit Michel Lobreaux búvároperatőr vett fel Favignana közelében az Egadi-szigeteken, Olaszországban, még az 1960-as évek végén.

A második ismert felvétel az 1970-es évekből való, ezt Lorenzo Millan készített méghozzá úgy, hogy a vízhatlan tokba helyezett kamerát a felszínről merítette a vízbe, miközben egy 5 méter hosszúra becsült nagy fehér cápa úszkált a tonhalháló mellett, a líbiai Tripoli partjainak közelében.

Derk Remmers most június 8-án közzétett felvétele így a harmadik olyan víz alatti mozgókép, amit nagy fehér cápáról sikerült készíteni a Földközi-tengeren.

Egykor az Adriai-tengerben is gyakran felbukkant

A mediterrán vizekből jelenleg 49 cápafajt ismer a tudomány, amelyek közül két indo-pacifikus trópusi faj, a fekete foltos szirticápa (Carcharhinus melanopterus) és a csipkésfejű pörölycápa (Sphyrna lewini) a Vörös-tengerből vándorolt be a Földközi-tengerbe az úgynevezett lessepsi invázió során.