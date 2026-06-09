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Nagy fehér cápa ijesztett rá búvárok egy csoportjára a Földközi-tengeren

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A maga nemében páratlannak számít az a víz alatti felvétel, amit az olasz és a tunéziai partok között húzódó Szicíliai-csatornában készített az a búvárcsoport, amelynek tagjai a víz alatti élővilág védelme céljából éppen egy hajóroncsra akadt halászháló eltávolításával foglalatoskodtak. A háló eltávolítása közben arra figyeltek fel a búvárok, hogy a kék félhomályból egy nagy fehér cápa bukkant fel hirtelen, amely kíváncsiskodva közeledett feléjük. Az egyik búvár, Derk Remmers a nála lévő kamerával meg is örökítette a kalauzhalak kíséretében közeledő tengeri nagyragadozót. Noha a nagy fehér honos fajnak számít a Földközi-tengeren, ez mindössze a harmadik olyan ismert felvétel, amit nagy fehér cápáról sikerült készíteni a víz alatt a mediterrán tenger mélyén.

Elter Tamás
Forrás: BBC2026. 06. 09. 18:52
A búvárcsoport mellett felbukkant nagy fehér cápáról készített víz alatti felvétel a harmadik olyan kép, ami nagy fehérről készült a mediterrán tengeren Fotó: Derk Remmers/HealthySeas/SDSS/GhostDiving/ Forrás: BBC
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A búvárcsoport mellett felbukkant nagy fehér cápa
                           A búvárcsoport mellett felbukkant nagy fehér cápáról készített víz alatti felvétel a harmadik  olyan kép, ami nagy fehérről készült  a mediterrán tengeren                               (Fotó: Derk Remmers/HealthySeas/SDSS/GhostDiving/ / BBC)

Éppen ezért feltehetően ez az első olyan víz alatti felvétel, amelyet egy felnőtt nagy fehér cápáról készítettek a Földközi-tengeren – írja a BBC. Ugyan a felvétel valóban rendkívülinek számít, de a patinás brit média állítása mégsem pontos, mert a június 8-án publikált esetet megelőzően már két alkalommal sikerült víz alatti felvételeket készíteni nagy fehér cápákról a Földközi-tengeren.

 Alessandro De Maddalena olasz tengerbiológus, a földközi-tengeri nagy fehér cápák egyik legelismertebb szaktudósa a 2012-ben kiadott „Mediterranean Great White Sharks” című művében – ami a mediterrán nagy fehér cápákról szóló egyik legátfogóbb tudományos munka –, két olyan esetet is megemlít, amikor sikerült víz alatti felvételt készíteni e rendkívül ritka tengeri nagyragadozóról a mediterrán vizekben.

                                                       Alessandro De Maddalena tengerbiológus, a mediterrán nagy fehér cápák nemzetközileg elismert szaktudósa                                                                    (Forrás: Andrea Izzotti /   Facebook)

Az első ilyen felvétel egy nőstény fehér cápáról készített rövidfilm, amit Michel Lobreaux búvároperatőr vett fel Favignana közelében az Egadi-szigeteken, Olaszországban, még az 1960-as évek végén. 

A második ismert felvétel az 1970-es évekből való, ezt Lorenzo Millan készített méghozzá úgy, hogy a vízhatlan tokba helyezett kamerát a felszínről merítette a vízbe, miközben egy 5 méter hosszúra becsült nagy fehér cápa úszkált a tonhalháló mellett, a líbiai Tripoli partjainak közelében. 

Derk Remmers most június 8-án közzétett felvétele így a harmadik olyan víz alatti mozgókép, amit nagy fehér cápáról sikerült készíteni a Földközi-tengeren.

Egykor az Adriai-tengerben is gyakran felbukkant

A mediterrán vizekből jelenleg 49 cápafajt ismer a tudomány, amelyek közül két indo-pacifikus trópusi faj, a fekete foltos szirticápa (Carcharhinus melanopterus) és a csipkésfejű pörölycápa (Sphyrna lewini) a Vörös-tengerből vándorolt be a Földközi-tengerbe az úgynevezett lessepsi invázió során. 

A Földközi-tengerben élő cápafajok közül méretét tekintve az óriáscápa (Cethorinus maximus) a legnagyobb, amelynek kifejlett egyedei elérhetik a 10-12 méteres testhosszúságot, és az 5-10 tonnás testtömeget is.

Fotó: Wikimedia Commons

 Mérete ellenére az óriáscápa – ami időnként az Adriai-tengeren is felbukkan – nem jelent semmiféle veszélyt az emberre, mivel planktonszűrögető életmódot folytat. A méretversenyben a második helyezett a nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias), ami a legnagyobb recens húsevő cápafaj. 

A nagy fehér őshonos cápafaj a Földközi-tengerben. 

Egészen az 1970-es évekig relatíve gyakran felbukkant a Földközi-tenger néhány térségében, elsősorban a Szicília-csatorna és a Messinai-szoros, valamint a Tirrén-tenger vizein, továbbá az észak-adriai térségben, főleg a horvátországi Kvarner-öbölben és az Isztriai-félsziget mentén.

A Földközi-tengerben élő nagyobb testű cápafajok (Fotó: NOAA)

 Az 1970-es évektől kezdve azonban fokozatosan ritkulni kezdtek a mediterrán nagy fehér cápa-észlelések. A tengerökológusok szerint a populáció egyedszámának csökkenése a túlhalászásra vezethető vissza. A Földközi-tengerben élő nagy fehér cápák elsődleges zsákmányállatai a kékúszójú tonhalak és a delfinek. 

Mivel a kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) az egyik legértékesebb kereskedelmi halfaj, a mediterrán tonhalállomány az elmúlt évtizedekben erősen lecsökkent a túlhalászás miatt, és ez maga után vonta a földközi-tengeri nagy fehér állomány jelentős összezsugorodását is. 

Kékúszójú tonhalak a Földközi-tengerben (Fotó: Malta Tourist Office)

Napjainkra annyira leromlott a helyzet, hogy a tengerkutatók a faj teljes eltűnésétől tartanak a Földközi-tengeren.

Nagy fehér-támadások a Földközi-tengeren

A nagy fehér a világóceán egyik csúcsragadozója, ami a tengeri táplálékpiramis tetején áll a kardszárnyú delfin (Orcinus orca) vagy a jelenkor legnagyobb húsevő tengeri ragadozója, az ámbráscet (Physeter macrocephalus) mellett. 

A nagy fehér annak ellenére, hogy rendkívül ritka, gyakran szerepel a cápatámadási hírekben. 

Kétségtelen tény, hogy a cápatámadási statisztikák szerint a legtöbb halálos áldozatot követelő incidens e faj számlájára írható. 

                A nagy fehér számlájára írható a legtöbb nem provokált mediterrán cápatámadá (Fotó: World of Sharks)

A Földközi-tenger a világóceán más területeihez képest a cápatámadások szempontjából alacsony kockázatú térségnek számít. Az egyik legátfogóbb és legjobban feldolgozott cápatámadási adatbank, a Floridai Természettudományi Múzeum által kezelt International Shark Attack File (ISAF) nyilvántartása szerint 1847-től napjainkig összesen 53 úgynevezett nem provokált cápatámadás történt a mediterrán vizeken, amelyek több mint 90 százaléka a nagy fehér számlájára írható. Az összes mediterrán incidens száma 57, amibe a provokált agressziók is beletartoznak.

A tengerbiológiai szakirodalomban nem provokált cápatámadásnak nevezik azokat az incidenseket, amikor az áldozat magatartása és a bekövetkezett agresszió között nem mutatható ki sem közvetlen, sem pedig közvetett okozati összefüggés. A másik kategóriába, az úgynevezett provokált támadások közé tartoznak a horogra vagy hálóba akadt cápák eltávolítása közben bekövetkezett incidensek, vagy a víz alatti szigonypuskás vadászokat ért támadások, illetve azok az interakciók is, amikor az áldozat – akár a tudtán kívül – tanúsít provokatív magatartást.

A legtöbb nem provokált támadás Görögországban történt, szám szerint 15. Olaszország áll a második helyen 13 megerősített és dokumentált cápatámadással, a harmadik Spanyolország 6, a negyedik pedig Horvátország 5 regisztrált támadással. 

A Földközi-tengeren az eddigi utolsó halálos kimenetelű cápatámadás 1989. február 22-én történt az olaszországi Baratti-öbölben.

 

Az olasz partokon 1981-ben  kifogott hatméteres nagy fehér cápa (Fotó: Victor Lin)

Egy magányosan merülő helyi légzőkészülékes búvárra támadt rá egy 4,5 méteresre becsült nagy fehér cápa, és az áldozat nem élte túl az incidenst. Az Adriai-tengeren a horvátországi Omis mellett történt a mindeddig utolsó halálos kimenetelű nagy fehér támadás, 1974. augusztus 10-én. 

Az áldozat, a nyugat-német állampolgárságú Rolf Schneider búvármaszkban és légzőcsővel felszerelkezve búvárkodott a part közelében, amikor egy 5 méter körülire becsült nagy fehér cápa támadta meg. A férfi nem élte túl az agressziót. A mediterrán vizekben a mindeddig  legutolsó nagy fehér támadás is Horvátországban történt, 2008. október 7-én. 

                                    A mediterrán vizekben történt halálos kimenetelű incidensek hátterében többnyire a nagy fehér cápa áll                                                         (Fotó: Elter Tamás)

A Splithez közeli Vis szigetén a parthoz közel szigonypuskával vadászott halakra négy szlovén búvár, amikor egyikükre, a 43 éves Domjan Pecekre egy öt méter körüli nagy fehér cápa támadt rá. A férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a cápatámadást. Amikor az incidens után a spliti baleseti sebészeten megműtötték, a combjából egy cápafogat távolítottak el az orvosok. A spliti Halászati és Oceanográfiai Intézet két tengerbiológusa, Jakov Dulicic és Alen Soldo az áldozatból kipreparált fog alapján határozták meg a támadó nagy fehér hosszát. 

A nagy fehér ma már extrém ritka a Földközi-tengeren (Fotó: Elter Tamás)

A Szicíliai-csatornában most júniusban történt észlelést a megkérdezett tengerbiológus szakértők rendkívül szokatlannak, egyben tudományos szempontból igen értékesnek minősítették.

Egy búvárokból álló csoport:

  • június 8-án arról számolt be,
  • hogy miközben a Szicíliai-csatornában egy hajóroncshoz merültek le,
  • hirtelen egy nagy fehér cápa bukkant fel mellettük,
  • és a rendkívül ritka eseményt sikerült videón is megörökíteniük.

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